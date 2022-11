Florence Pugh reveló qué le pidieron para triunfar: “Querían que cambiara mi peso, la forma de mi cara y mis cejas”

escuchar

La industria del entretenimiento ha ido cambiando con el tiempo, sin embargo, hace unos años la presión por la imagen perfecta primaba ante todo. En los últimos días, la actriz Florence Pugh habló sobre cómo le pidieron que “cambiara su imagen” al principio de su carrera para triunfar en el medio.

En una entrevista con The Telegraph, la estrella de Mujercitas contó que tenía 19 años cuando hizo la primera audición para el programa de televisión Studio City. Sin embargo, los “ejecutivos” querían cambiar su “aspecto”. “ Todas las cosas que intentaban cambiar de mí, ya fuera mi peso, mi aspecto, la forma de mi cara, la forma de mis cejas, no eran lo que yo quería hacer, ni la industria en la que quería trabajar ”, dijo Pugh durante la nota.

Y agregó: “Pensé que el negocio del cine iba a ser como mi experiencia al hacer The Falling, pero en realidad así es como se veía estar en la cima del podio, y sentí por momentos que había cometido un gran error”.

Según contó Pugh, el programa de televisión nunca llegó a la fase del piloto, por lo que la actriz regresó al Reino Unido y aceptó el papel de Lady Macbeth, de William Oldroyd. “Eso me hizo volver a enamorarme del cine, el tipo de cine que era un espacio en el que se podía opinar y gritar, y desde ese momento me quedé con eso”, afirmó.

“ Creo que es demasiado fácil que la gente de esta industria te empuje a diestra y siniestra y yo tuve la suerte de descubrir a los 19 años qué tipo de artista quería ser ”, añadió segura del camino que tomó. A pesar de estar conforme con su vida, la estrella confesó que el mundo del cine no es del todo “glamoroso”, pero eso es lo que le “gusta”.

La actriz también espera que su actuación pueda hablar por sí misma. “Que no haya nada que pueda distraer a la gente, que no puedan decir: ‘No me gusta el maquillaje’”, exclamó.

El vestido y las críticas

Florence Pugh y un look que llamó la atención hace unos meses atrás Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Hace unas semanas, Pugh hizo un descargo en Instagram luego de que al usar un vestido rosa intenso con transparencias despertara comentarios en las redes sociales. La actriz manifestó su preocupación por las agresiones verbales que recibió de internautas dispuestos a cuestionar su cuerpo y a criticarla.

“Cuando me puse ese increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo”, apuntó. Y continuó: “Estaba emocionada por usarlo, nada me hacía estar nerviosa por ello. No lo estuve antes, ni durante ni incluso ahora”.

Aunque la actriz sabía que el vestido provocaría una reacción, no entendió por qué la gente sentía la necesidad de hablar negativamente sobre su cuerpo, o por qué ver los senos molestó tanto a algunas personas. “Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir por completo el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean”, manifestó luego.

Florence Pugh, en el desfile de Valentino Daniele Venturelli - WireImage

“No es la primera vez y ciertamente no será la última vez en que una mujer escuche lo que opinan sobre su cuerpo una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos hombres”, valoró.

“Afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis ‘imperfecciones’, que no podía soportar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estaban con mis ‘pechos pequeños’, o lo avergonzada que debía estar por tener el pecho plano. He vivido en mi cuerpo bastante tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis tetas y no me da miedo. Lo que es más preocupante es... ¿Por qué tienen tanto miedo a los senos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Solo uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué es tan aterrador?”, se preguntó la artista.

La estrella de Viuda negra concluyó: “Estoy muy agradecida de haberme criado en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos educaron para encontrar el poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para hablar de sentirnos cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria el poder decir ‘que no nos importe esto o esto otro’ cuando alguien espera que mi cuerpo se transforme en base a una opinión de lo que es sexualmente atractivo”, culminó.

