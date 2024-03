Si bien sus peleas fueron muy resonantes, estas figuras de Hollywood demostraron su capacidad para dejar el pasado atrás y abocarse a rodajes tan complejos como sanadores

Milagros Amondaray PARA LA NACION

“Nos divertimos mucho juntos” es la declaración que más se reitera en las entrevistas que brindaron grandes estrellas de la industria cuando se les consultó sobre cómo fue trabajar en una película con sus exparejas. Desde la excelente experiencia que vivieron Naomi Watts y Liev Schreiber hasta el proyecto que Zach Braff escribió con su exnovia, Florence Pugh, como principal inspiración, en esta nota recordamos colaboraciones para la pantalla grande de celebridades que vivieron largos romances .

*Jennifer Lawrence y Nicholas Hoult

Jennifer y Nicholas se conocieron en el rodaje de X-Men: primera clase Grosby Group - LA NACION

Cuando Jennifer Lawrence recibió su primera nominación al Oscar en 2011 por su memorable interpretación en Lazos de sangre, su reacción se replicó en la prensa. En una foto en blanco y negro, a la joven actriz se la podía ver festejando, sorprendida por la candidatura, junto a su familia y a su pareja de ese momento, Nicholas Hoult.

Los actores se conocieron en el año 2010 en el rodaje de X-Men: primera generación, film en el que Lawrence interpretó a Mystique y Hoult, a Bestia. De un momento a otro, la atención se posaba sobre ellos, especialmente cuando comenzó la gira promocional del largometraje. “ Jen es una actriz muy talentosa y la pasamos muy bien filmando juntos, esta es mi manera de evitar decir algo muy personal ”, bromeaba Hoult en diálogo con The Guardian, demostrando desde entonces lo mucho que valoraba su privacidad. Lawrence, en tanto, era más cándida cuando se le preguntaba por su noviazgo. “ Me hace reír más que nadie en el mundo, él es mi mejor amigo ”, le manifestó a revista Elle.

Jennifer festejando su primera nominación al Oscar en 2011, junto a su familia y a Nicholas Hoult Archivo

En 2013, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación y, al año siguiente, los actores compartieron con la prensa que ya no estaban juntos. En simultáneo, estaban abocados al rodaje de otra de las entregas de la saga de X-Men (Días del futuro pasado), una experiencia extraña para ambos. De hecho, como explicaría Lawrence en una entrevista con la popular presentadora Diane Sawyer, su ruptura con Hoult se produjo en el pico de su carrera. “ Cuando cumplí 24 años, estaba terminando las películas de Los juegos del hambre y además estaba terminando una relación muy importante. Mi vida era esa persona y esas películas, entonces me empecé a preguntar quién era sin todo eso ”, manifestó la actriz, quien años después contaría cómo fue trabajar con su exnovio. “Fue como volver al colegio después de las vacaciones de verano, así se sintió. Había muchos personajes, así que estábamos todos juntos pero por breves períodos de tiempo, no todos los días durante esos cuatro meses de filmación”, expresó. En cuanto a su vínculo con Hoult, Lawrence no tuvo más que palabras cálidas para el actor de The Great: “ Fue un novio maravilloso ”, remarcó.

*Jennifer Aniston y Tate Donovan

Los actores debieron trabajar juntos en Friends tras su ruptura RB/Bauer-Griffin - GC Images

En 1995, Jennifer Aniston estaba disfrutando de una merecida popularidad cosechada gracias al éxito de Friends y de su personaje, Rachel Green. En esa misma época, el actor Tate Donovan venía de coprotagonizar con Sandra Bullock Poción de amor N°9, una comedia romántica que trasladó su muy buena química fuera del set. Por lo tanto, cuando Donovan conoció a Aniston, no estaba preparado para lidiar con la atención de los flashes, ya que su vínculo con Bullock había sido de alto perfil (y con planes de boda en el medio). A pesar de su deseo de preservar su intimidad, no pudo eludir esa atención mediática. “ Literalmente, en nuestra segunda cita con Jen, había cámaras por todas partes, y yo estaba como: ‘Me quiero ir de aquí’ ”, le confió el actor a E! News, respecto a lo expuesta que estaba su relación.

Jennifer Aniston y Tate Donovan iban camino al altar, pero hubo un cambio de planes sorpresivo Kevin.Mazur - WireImage

En ese momento, trascendió que Donovan le había propuesto matrimonio a Aniston, para luego arrepentirse porque no estaba listo para tanta exposición. En 1998, ya no estaban juntos, y a los pocos meses se reencontraron nada menos que en el set de Friends, ya que al actor le ofrecieron interpretar a Joshua Burgin, el interés romántico de Rachel. “ Estaba feliz de estar en el equipo. El único fastidio fue que Jennifer y yo nos estábamos separando en esa época” , compartió Donovan en diálogo con la publicación Us Weekly.

Para el actor, se trató de un rodaje “agridulce”, en gran medida porque su personaje estaba supeditado al de Aniston. “Eso fue complicado, fue difícil actuar como si nos estuviéramos conociendo, y enamorándonos, o lo que sea, interesados el uno en el otro, cuando en realidad estábamos en plena ruptura. Eso fue duro ”, reconoció.

*Naomi Watts y Liev Schreiber

Liev Schreiber y Naomi Watts en 2013; apenas tres años después, los actores confirmarían su separación DEIDRE SCHOO - NYTNS

Naomi Watts y Liev Schreiber cruzaron miradas por primera vez en el año 2005, más precisamente en una gala realizada por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Según declararía el actor años más tarde, cuando vio a Watts pensó que “un rayo de luz” estaba iluminando el lugar y se sintió intimidado. “Estaba nervioso y me sentí muy avergonzado de estar ahí, cohibido, porque ella estaba rodeada de otras estrellas”, recordó el protagonista de Ray Donovan. Por lo tanto, fue Watts la que debió dar el primer paso: se acercó a él y le dio su número de teléfono para concertar una cita .

Así empezó una relación de 11 años en la que tampoco quisieron privarse de la experiencia de compartir proyectos en cine, como fue el caso de Al otro lado del mundo, la excelente película de John Curran en la que trabaron juntos. Un año después del estreno del film, en 2007, Watts daba a luz a su primer hijo con Schreiber, Alexander “Sasha” Pete; y en 2008 la familia le dio la bienvenida al pequeño Samuel Kai.

La pareja tuvo dos hijos en común y se reencontraron en el set del film Chuck

Si bien parecían una pareja consolidada, el vínculo comenzó a tambalear con el paso del tiempo y en 2016 los actores confirmaron su separación, que se produjo en buenos términos, al punto tal de que, cuando les ofrecieron interpretar a un matrimonio en la película de Philippe Falardeau, Chuck, aceptaron sin vacilaciones. “ Me acuerdo el primer día de rodaje. Naomi llegó al motorhome vestida con ropa animal print y una enorme peluca, fue genial, se entregó al papel con mucho compromiso y ambos supimos que nos íbamos a divertir mucho ”, declaró Schreiber, quien en el film interpretó al boxeador Chuck Wepner. Watts, por su parte, personificó a la tercera esposa del pugilista, Linda.

En la actualidad, los actores mantienen una gran amistad y suelen compartir publicaciones en redes en las que dejan en claro que son, ante todo, “una familia moderna” . De hecho, cuando Watts contrajo matrimonio en junio de 2023 con el actor Billy Crudup, Schreiber no tardó en expresar su alegría. “¡Felicidades, hermosa!”, escribió Liev en el posteo de Instagram de Watts dedicado a su boda.

*Cameron Diaz y Justin Timberlake

Justin Timberlake y Cameron Diaz, romance signado por el desengaño

Cuando se conocieron en 2003, todos los flashes se posaron en ellos. Cameron Diaz y Justin Timberlake venían de concluir relaciones de alto perfil . El actor y músico se había separado de Britney Spears en medio de una gran controversia; y la actriz y empresaria había terminado su romance con Jared Leto. Por lo tanto, desde el instante en que empezaron a mostrarse juntos, que se generó un ineludible revuelo mediático, y su noviazgo siempre estuvo sobrevolado por rumores de infidelidad del artista pop con Scarlett Johansson, entre otras figuras. De hecho, en febrero de este año, la exconejita de Playboy Zoe Gregory aseguró que se besó con el músico mientras él estaba en pareja con Diaz. La mujer de 48 años reveló que conoció al cantante en una fiesta en la Mansión Playboy. “ Él, en un principio, se negó a estar conmigo porque estaba saliendo con su colega, pero cuando le señalé que ella no estaba allí presente con nosotros, accedió ”, amplió Gregory.

A los pocos meses de anunciar su separación en 2007, Timberlake y Diaz rehicieron sus vidas y actualmente mantienen una excelente relación. La actriz se casó y formó una familia con el músico Benji Madden, y el actor hizo lo propio con Jessica Biel.

En 2010, ambos compartieron mucho tiempo juntos cuando filmaron la comedia Malas enseñanzas, protagonizada por Diaz. “Fue genial la experiencia”, aseguró ella sobre el rodaje. “ Con Justin nos divertimos mucho juntos, siempre fue así, y el haber tenido la posibilidad de hacer una película que haga reír a la audiencia fue increíble, no podía imaginarme a una persona más adecuada que él para el papel que le tocó interpretar ”, sumó la actriz, quien en 2011 fue vista muy sonriente con Timberlake en los diferentes eventos en los que promocionaron el film de Jake Kasdan.

*Florence Pugh y Zach Braff

Zach Braff y Florence Pugh se conocieron en el rodaje de un cortometraje del actor y director y se reencontraron en la filmación de la película del cineasta, Una buena persona, tras haberse separado

En 2019, Florence Pugh fue convocada por el actor y director Zach Braff para el rol de Lucille en su cortometraje, In the Time It Takes to Get There. En ese rodaje, los intérpretes sintieron una conexión inmediata y comenzaron una relación que avanzó a pasos agigantados. A los pocos meses de estar juntos, ambos decidieron apostar a la convivencia y se mudaron a una casa en Los Ángeles. Al mismo tiempo, la fama de la actriz británica estaba en ascenso y su agenda tan apretada habría sido una de las razones por las que, en 2022, su vínculo con Braff empezó a flaquear. Sin embargo, siempre supieron que querían conservar una amistad, además de continuar con proyectos en común.

En consecuencia, Braff la convocó para protagonizar el largometraje que el exScrubs dirigió, escribió y produjo: el drama Una buena persona. “Escribí el papel de Allison especialmente para Florence, es una actriz a la que admiro muchísimo, posiblemente sea la mejor de su generación” , declaró el cineasta, quien se reunió con su expareja para un film que ambos promocionaron sin rispideces. En diálogo con LA NACION en abril de 2022, Braff también destacaba el talento de Pugh: “Florence puede estar en cualquier tipo de proyecto, en algo de época o en algo moderno, y brillar siempre. Y no veo la hora de que la gente vea la gran actuación que entregó en Una buena persona, donde trabaja codo a codo junto a Morgan Freeman”, expresó el realizador sobre el largometraje que se encuentra disponible en la plataforma de streaming Prime Video.