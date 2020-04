Florencia Bertotti y el original reclamo a Federico Amador

Florencia Bertotti junto a Federico Amador Crédito: Instagram

3 de abril de 2020 • 23:53

La cuarentena saca, a veces a la fuerza, el costado más creativo de muchas personas. Dedicar un tiempo a la escritura, a la pintura o a cualquier tipo de expresión artística que pueda resultar atractiva es el hobby de muchos y muchas. Florencia Bertotti y Federico Amador no son la excepción. Según compartió la actriz en su cuenta de Instagram, el desafío del día fue llevar adelante una coreografía al ritmo de una pegadiza melodía, pero las cosas no salieron del todo bien.

En el video que Florencia subió hace algunas horas, se puede ver cómo intenta lograr un baile sincronizado con su pareja. Pero les toma mucho tiempo poder concretarlo, y resulta muy divertido ver, no tanto el resultado final, sino la seguidilla de pasos en falso cometidos por ambos. En el texto, la actriz de Floricienta escribió: "En cuarentena a las patadas. Recomiendo interiorizarse en esta coreografía porque nos reímos un rato mientras tratamos de pegarle. Hicimos aeróbico (?) todo suma! jaja yyyyy descubrimos que tenemos mucho estiloooo. Ustedes ya lo probaron? Que disfruten el viernes lo más más que puedan!".

Apenas empiezan a bailar, y ante la torpeza de Amador, Florencia no puede más que sonreír y reclamarle: " Despacio, gordo. Me estás pateando como si fuera el Mundial ". Pero cuando él comienza a tomarle el ritmo a la coreo, no duda en responderle: "Soy mucho más hábil que vos, al final". Finalmente, la pareja logra realizar el baile completo y Bertotti no puede más esconder su cara, mezcla de sorpresa y de alegría al haber logrado que Federico la acompañe en lo que al principio parecía una verdadera hazaña.

De esa forma, como muchas parejas, la actriz y el actor buscan originales maneras de mantenerse entretenidos aún a pesar de la cuarentena.