escuchar

El programa de entrevistas de Drew Barrymore se convirtió en los últimos años en uno de los más comentados, no solo por los invitados de primer nivel que suelen sentarse a conversar con la actriz, sino por las anécdotas que ella misma -en su rol de anfitriona- suele compartir con sus televidentes. Este jueves, no fue la excepción: la conductora recibió a sus coprotagonistas en el film de 1994 Cuatro mujeres y un destino, y terminó llorando desconsoladamente ante cámara.

La actriz, de 48 años, quiso homenajear a sus compañeras de elenco, a treinta años del estreno del particular western dirigido por Jonathan Kaplan. Y mientras charlaba con Andie MacDowell y Mary Stuart Masterson, las puertas de su estudio se abrieron para que entrara otro de los actores del film: Dermot Mulroney. Por supuesto que las invitadas se llevaron una gran sorpresa, pero los que terminaron llorando fueron Barrymore y Mulroney.

Al verlo entrar, Drew se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar mientras se acercaba a abrazarlo . Evidentemente, la alegría de reencontrarse fue mutua: “Estoy tan feliz de verte que podría llorar”, le susurró el actor al oído.

Luego, mientras se sentaban junto a las otras invitadas en el sofá del estudio, continuaron llorando, emocionados. “Dios mío, Dermot, justo acabo de verte en Con todos menos contigo, una película tan buena”, reveló la actriz, antes de recordar el momento en el que filmaron todos juntos la película dirigida por Kaplan, centrada en la vida de cuatro mujeres que a finales del siglo XIX intentan defenderse en un Oeste que les niega derechos y la posibilidad de conseguir justicia.

“ ¡Fuiste tan bueno conmigo! Realmente en ese momento yo era una chica de 17 años totalmente perdida ”, rememoró Barrymore. Y continuó: “En esa época me estaba divirtiendo mucho, pero no sabía cómo cuidarme. Y vos me cuidaste muy bien. Fuiste muy amable conmigo”. Luego, mirando a cámara, le dijo a su público: “ Dermot, realmente cuidó de mí. Quiero decir, yo tenía una vida salvaje, muchachos. Estaba muy, muy salvaje”.

El actor, entonces, devolvió gentilezas y se mostró muy orgulloso por el camino que, desde aquel momento, emprendió Barrymore: “ Estoy muy feliz de verte. Sos una superviviente increíble ”. Inmediatamente, se disculpó con el público por sus lágrimas. “Lo siento chicos, ahora lloro”, dijo, con picardía. “Sabía que iba a pasarme, pero decidí venir de todos modos. Me dije: ‘¡Seguiré adelante y lloraré en público!”, bromeó.“Por cierto, es muy agradable ver llorar a un hombre”, añadió la conductora.

En otro tramo de la charla, Drew les preguntó a sus invitados: “Cuatro mujeres y un destino realmente cambió mi vida para siempre. ¿Cuál fue la película que cambió la de ustedes?”. La primera en dar respuesta fue McDowell, que no dudó ni un segundo: “Sexo, mentiras y video (1989). Había quedado afuera en una audición y pensaba que mi carrera se había acabado. Esa película cambió mi lugar dentro de la industria, pero también cambió mi vida por completo . De repente, estaba reservando cosas sin siquiera mover un dedo. ¡Y no tuve que hacer una audición!”, recordó.

Stuart Masterson, a su vez, indicó: “Creo que el que más cambió mi vida es probablemente At Close Range (1986). También me eligieron sin adicionar, pero tuve reuniones con James Foley, el director, Sean Penn, y en secreto con Christopher Walken. Eso fue como una gran validación”. Por último, Mulroney precisó: “La boda de mi mejor amigo (1997), naturalmente. Y sigue siendo potente su impacto en mi vida”.

LA NACION