El desesperado pedido de Zelda, la hija de Robin Williams: “Si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí”

La muerte de Robin Williams, en 2014, fue un momento de enorme tristeza en Hollywood. Familiares, amigos y fans del querido actor, lo despidieron con profundo dolor. Y aunque los años pasan, el protagonista de Papá por siempre está muy presente en la memoria del público. Por ese motivo es que desde hace un tiempo, comenzaron a circular videos de dudoso gusto, realizados a través del uso de la inteligencia artificial.

Robin Williams

Según contó Zelda Wililams, hija del actor, hay numerosos clips que recrean a Robin en distintas situaciones, y que son producidos a través de la tecnología de inteligencia artificial. Y frente a esta proliferación de imágenes, Zelda hizo una sentida súplica en sus redes sociales. “Por favor, dejen de enviarme videos de IA con mi papá”, escribió la directora de cine, y agregó: “Dejen de pensar que tengo ganas de ver eso, o que lo puedo entender, porque no puedo ni quiero”.

Más adelante, Zelda continuó: “Y si lo que quieren es molestarme, ya he visto cosas peores. Por favor, si tienen algo de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, o incluso a cualquiera. Es tonto, es un malgasto de tiempo y energía, y créanme cuando les digo, que NO es algo que él querría”.

Zelda Williams junto a su padre Robin Archivo

En otro tramo del texto, ella aseguró: “No están haciendo arte, están fabricando unas salchichas asquerosas y sobre procesadas a partir de las vidas de seres humanos, o a partir de la historia del arte y la música, para luego enchufárselas a alguien en la garganta a la espera de que les den un like. Es horrendo”.

Y por último, Zelda Williams concluyó: “Y por el amor de todo, dejen de llamar a esto ‘el futuro’. La inteligencia artificial recicla las cosas mal y las regurgita para que el pasado sea nuevamente digerido”.

El homenaje de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez y Robin Williams

En agosto del 2024, se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Robin Williams. El actor se quitó la vida el 11 de agosto de 2014 a causa de una fuerte depresión. Una década después, familiares, amigos y colegas de la industria lo recordaron en sus redes sociales con sentidos homenajes. Tal fue el caso de Jennifer Lopez, que acudió a su cuenta de Instagram para compartir escenas de una película que protagonizó con él en 1996.

A lo largo de su extensa trayectoria fueron muchos los famosos que trabajaron con Williams. Una de ellas fue la actriz y cantante Jennifer Lopez, quien compartió cartel en el film Jack, donde el fallecido actor interpretaba a Jack Powell, un niño de 10 años que sufría una enfermedad que lo hacía parecer cuatro veces más grande. La historia de mediados de los noventa narraba las distintas dificultades que el alumno tuvo que atravesar en el colegio antes de conquistar a sus compañeros de quinto grado.

Robin Williams y Francis Ford Coppola en el detrás de escena de Jack. American Zoetrope

“Todos tenemos mucho más en común de lo que pensás”, escribió la actriz junto a un clip donde se ven algunas escenas de ella (en la piel de la señorita Márquez) recibiendo al personaje de Williams en su clase. “Celebrando los 28 años de esta película tan especial, Jack, con el incomparable Robin Williams. Domingo de cine”, agregó homenajeando a su compañero.

Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios que recordaron al comediante. “Era un alma tan dulce. Muy feliz de que hayas tenido la chance de trabajar con él. Esta película es un must”, dijo una seguidora mientras otro usuario compartió: “Se lo extraña mucho. ¡Qué leyenda!”.

Robin Williams bbc-mundo-14416

Su hijo, Zak, fue otro de los que durante esa fecha tan especial, agasajó a su padre en las redes. “Papá, es difícil creer que han pasado 10 años. Hoy estoy reflexionando sobre el inmenso amor que compartiste con todos nosotros: tu familia, tus amigos y todas las personas que conociste. Sigues inspirándome todos los días a hacer todo lo que pueda para ayudar a crear un mundo más conectado y amoroso para nuestra familia”, confesó el hombre de 41 años junto a una imagen del actor como Mork, su papel en la serie Mork & Mindy. “Te amaré por siempre”, concluyó junto a un emoji de un corazón.