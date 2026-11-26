Cris Morena y Gustavo Yankelevich vieron el primer cortometraje de su nieto hace apenas unos días. “Que les encantó”, respondió Franco Yankelevich cuando LA NACION le consultó qué le habían dicho. Además, contó qué los había sorprendido: “No me habían visto nunca hacer algo así”. El actor conversó con este medio después de presentar Of Men & Monsters (De hombres y monstruos) en el festival Buenos Aires Rojo Sangre.

El corto, dirigido por Bautista Caillet-Bois y producido por Carmela Pando, tuvo su estreno mundial en septiembre, en Shorts México. Este miércoles 25 de noviembre se proyectó en el cine Atlas de Caballito. Para Yankelevich, verlo con público en Buenos Aires tuvo un sabor distinto. “Es muy hermoso estrenar en tu propio país, en el lugar donde fue filmado”, dijo. También celebró haber compartido la función con otros realizadores argentinos: “Nos encantó lo que vimos”.

El cortometraje dirigido por Bautista Caillet-Bois y producido por Carmela Pando tuvo su estreno mundial en Ciudad de México en septiembre durante el festival Shorts México Santiago Filipuzzi

La película es un western de 20 minutos, rodado en inglés y con un equipo argentino. La historia enfrenta a dos viejos amigos que se convirtieron en enemigos y que todavía tienen cuentas pendientes con su pasado. Para Yankelevich, el proyecto fue la oportunidad de probarse en el tipo de cine que más disfruta como espectador. “Siempre digo que me gusta hacer cosas que a mí mismo me gustarían ver”, explicó. A veces, agregó, siente que faltan esas historias. Escribir una fue su manera de empezar.

Franco firmó el guion, asumió la producción ejecutiva e interpretó uno de los papeles principales. Cuando se le preguntó de qué más se había ocupado, mencionó las locaciones. “Uno está en todo, ¿viste?”, dijo. Antes de ponerse a trabajar, necesita poder imaginar la película. “En mi cabeza lo tengo que ver primero. Y una vez que lo veo, ahí después sé que se puede”. A partir de ahí, señaló, el trabajo depende de encontrar un equipo que lo acompañe y lo sostenga.

¿Les pidió consejo a sus abuelos? “Ellos no tienen nada que ver en esto”, respondió sobre la realización del corto. Lo vieron hace poco, cuando la película ya estaba hecha. Sus hermanos, contó, también quedaron contentos e impresionados. Al intentar explicar qué les había llamado la atención, ensayó un adjetivo y enseguida lo cambió. “Es algo raro. No, la palabra no es raro. Diferente”, se corrigió.

Hijo de Romina Yan y nieto mayor de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, el actor de 26 años se formó en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, donde se graduó en 2023. La presentación del corto llegó después del final de Margarita, que tu cuento valga la pena, el spin-off de Floricienta que se vio por HBO Max, y en plena preparación para los shows en el Campo Argentino de Polo. En medio de esa agenda, el western le permitió mostrar una faceta que su familia recién conoció cuando vio la película.

Antes de la proyección, Yankelevich compartió su entusiasmo en Instagram e invitó a sus seguidores a la función de las 18 en el Atlas de Caballito. Semanas antes ya había contado en redes que llevaba años imaginando la historia. En Buenos Aires, el corto se vio en el bloque de realizaciones argentinas fuera de competencia de la 27.ª edición del festival, junto a otros seis trabajos.

Después de la función, Yankelevich habló del aprendizaje que le dejó la experiencia y de las ganas de seguir creciendo. “Me enfoco mucho en mí, en mi carrera, porque sé muy bien lo que quiero”, dijo. Cuando le preguntaron qué era eso, contestó: “Seguir creando, seguir contando historias, seguir dejando mensajes que ayuden a la gente”. ¿Y la Argentina? “Es el punto de partida”.