28 de febrero de 2020 • 18:24

Varias agrupaciones feministas y de actrices reaccionaron con indignación a las doce nominaciones que recibió la última película de Roman Polanski, J'Accuse, a los Premios Cesar en París, y se concentraron hoy en las inmediaciones del lugar de la ceremonia para protagonizar una protesta que fue reprimida por la policía francesa con gases lacrimógenos.

Un grupo de manifestantes derribó una barrera fuera de la sala de conciertos Pleyel, donde se estaba celebrando la gala, provocando la reacción de las fuerzas de seguridad, que evitaron que los activistas llegaran a la alfombra roja, según informaron testigos presenciales a la agencia Reuters.

Las nominaciones para J'Accuse, incluidos los rubos a mejor película y mejor director, han dividido a la opinión en Francia, país donde el movimiento #MeToo contra el acoso sexual ha luchado por ganar terreno. La gerencia de la Academia Cesar renunció en masa, de hecho, a principios de este mes, tras el rechazo que provocó la elección del film como favorito en esta edición de los premios.

Polanski, que hoy tiene 86 años, admitió haber violado a una menor de 13 años en 1977 y huyó de los Estados Unidos antes de ser juzgado y de recibir sentencia por estos hechos, por los que aún permanece prófugo.

El director, que también enfrenta acusaciones recientes de agresión sexual, advertía días atrás que no asistiría a la ceremonia de los Cesar por temor a ser objeto de un "linchamiento público".

Varios sectores cuestionaron que el éxito de un realizador acusado de violencia sexual enviaría una señal equivocada en la era del #MeToo, como así lo recalcó el propio ministro de Cultura de Francia, Franck Riester, en una entrevista radial en el día de hoy.

El productor de la película, Alain Goldman, criticó sin embargo al dirigente francés por hacer una "declaración condenatoria" sin conocer antes el resultado del voto secreto para los premios.

La actriz Adele Haenel, quien a fines de 2019 declaró haber sido abusada por otro director cuando era niña, manifestó a The New York Times que Francia "perdió el barco" en relación al #MeToo y criticó a los Premios Cesar por honrar a Polanski. "Distinguir a Polanski es escupir en la cara de todas las víctimas. Significa que violar a mujeres no es tan malo", valoró la intérprete.

En las horas previas a la celebración de la ceremonia, la ex estrella de cine Brigitte Bardot se pronunciaba, en la otra vereda, a favor de Polanski. "Deberíamos estar agradecidos de que esté vivo y salve al cine francés de la mediocridad", dijo la actriz, y aclaró que, en su caso, lo juzga "por su talento" y no por su vida privada.

El director fue acusado el año pasado por la fotógrafa y ex modelo francesa Valentine Monnier, quien afirma que el cineasta la violó en 1975 cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, Polanski negó esta acusación.