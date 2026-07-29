Moria Casán y Jorge Rial, enfrentados antes de la cena de los 25 años de Intrusos

El programa de televisión Intrusos en el espectáculo cumple 25 años. Como parte de los festejos, a Marina Calabró, quien fue panelista del ciclo, se le ocurrió organizar una cena para reunir a todos los que pasaron por el envío. Cuando le consultaron por la convocatoria, Jorge Rial, creador del histórico programa de chimentos, aprovechó la oportunidad para apuntar contra Moria Casán. Aseguró que, tras ser reemplazado por la actriz en 2018, tuvo que regresar porque se habían perdido varios auspiciantes. Lejos de dejar pasar el comentario, “La One” reaccionó de manera contundente. “Si dijo eso, es un gran mala leche”, disparó.

La palabra de Jorge Rial

Según contó el periodista en diálogo con Desayuno Americano (América), todo comenzó cuando Marina Calabró, una de las periodistas que integró el panel de Intrusos, lo contactó para invitarlo a la reunión por los 25 años del ciclo. “Esto nació porque Marina me escribió cuando estaba al aire con Guido y me dijo: ‘Hacemos una cena de Intrusos. Vení’. Le contesté que sí, que no tenía ningún problema. Después salió toda esa historia de un chat paralelo y no sé qué más, pero yo solo dije: ‘Sí, claro, hagámosla’“, relató.

En ese contexto también recordó la foto de una cena entre exintegrantes del ciclo que, tiempo atrás, había despertado versiones sobre un supuesto enojo suyo por no haber sido convocado. Sin embargo, desmintió que esa situación le hubiera molestado. “No, primero que yo estaba con cosas mucho más importantes que una cena. Tenía unos quilombos tremendos. La gente no se acuerda, pero estaba pasando por una situación complicada. Después volví a Intrusos. Tuve que volver para levantar los números, la publicidad y todo eso. Pero no, no me enojé. A mí esas cosas no me enojan", sostuvo.

Al ser consultado por las declaraciones que Moria Casán había hecho tiempo atrás sobre su paso por la conducción del programa, Rial fue contundente. “Lamentablemente tuve que volver porque se habían ido la mitad de los auspiciantes y había que levantar eso. Al no estar yo, el programa no era el mismo y los auspiciantes me querían a mí. Eso fue así”, afirmó.

La palabra de Moria

Moria apuntó contra Rial en la alfombra roja de los Premios Pinti Gerardo Viercovich

Las declaraciones de Rial no tardaron en llegar a oídos de Moria Casán. Durante la alfombra roja de los Premios Pinti, donde fue distinguida con un reconocimiento, la actriz y conductora fue abordada por el mismo cronista de Desayuno Americano, que le consultó por los dichos del periodista.

“No tengo la menor idea. Eso lo sabe el área comercial del canal, yo no tengo idea. Pero, de cualquier manera, si dijo eso, es un gran mala leche”, respondió, sin rodeos.

Luego defendió su paso por la conducción del ciclo y aseguró que su llegada permitió que el equipo pudiera conservar sus puestos de trabajo. “Cuando yo entré, todos los chicos pudieron tener su sueldo. No sabían si les iban a dar una patada en el culo a todos. Yo banqué cuatro meses y, según me dijeron, me hubiesen bajado antes, porque me renovaban mes por mes por lo bien que iba todo”, concluyó.

Una cena que no se suspende

Marina Calabró en su paso por Intrusos Instagram

Luego del duro cruce, Calabró, en su programa de América, Primicias Ya, confirmó que la cena por los 25 años de Intrusos sigue en pie a pesar del inesperado enfrentamiento entre dos de sus figuras más emblemáticas. “Lo cierto es que voló todo por el aire porque queríamos tener a uno en cada cabecera y ahora me parece que se aguó todo. La cena se hace, les aviso que se hace. El que quiere venir, viene; el que no, se queda en la casa. Así que ya les daremos coordenadas, fecha, hora, lugar, etcétera”, sostuvo la periodista.

Intrusos debutó en la pantalla de América el 1 de enero de 2001. El histórico ciclo marcó un estilo de la mano de Jorge Rial y Luis Ventura, quienes durante muchos años fueron los encargados de dar a conocer los rumores sobre la farándula vernácula. En el staff original, además, estaban Marcela Coronel, Viviana Canosa, Camilo García y Sergio Company. Al año siguiente se sumaron Marcela Tauro, Marcelo Polino y Daniel Ambrosino como cronista. Y si bien su conductor original abandonó el barco, el envío sobrevivió a todo y sigue siendo uno de los más importantes de su rubro en la pantalla chica.