A menos de una semana de su gran final, que se emitirá el lunes 18 por la pantalla de Telefe, MasterChef Celebrity Argentina, el exitoso reality gastronómico, está confirmando sus incorporaciones para la segunda temporada.

Luego de que se dieran a conocer los nombres de Flavia Palmiero, Juanse de Los Ratones Paranoicos, y Carmen Barbieri, el exTeen Angels Gastón Dalmau confirmó que será parte del certamen este año.

"Ahora sí se puede contar. voy a ser parte de #MasterchefCelebrity 2", escribió el músico y actor en su cuenta de Twitter, donde se lo ve firmando el contrato. "Me re ven, ¿no? Divertir sé que me voy a divertir y hacer lo mejor que pueda. espero que me acompañen, no me dejen solo en esta, ¿eh?", añadió el joven de 37 años.

Dalmau saltó a la fama en la tira juvenil de Cris Morena Casi ángeles, que se emitió precisamente por la pantalla de Telefe, de 2007 a 2010. En la ficción, el actor interpretaba a Rama. El boom de la creación de Morena fue tal que tuvo una banda derivada, Teen Angels, integrada por Dalmau, Lali Espósito, Peter Lanzani, Nicolás Riera y la China Suárez, que fue posteriormente reemplazada por Rochi Igarzábal.

Luego de la disolución del grupo, el artista partió hacia Estados Unidos y se instaló en Nueva York primero y en Los Ángeles después. En 2015 abrió su cuenta de Instagram para retratar su nuevo recorrido.

En Los Ángeles conoció a una figura clave en su vida profesional: a la cantante, autora y productora británica Aubrey Whitfield, con quien formó el dueto The Utopia. A través de su cuenta de Twitter e Instagram, Dalmau anunciaba, en 2017, el lanzamiento de sus composiciones, como "Todo va a estar bien" y "The Ones We Love", singles que integraron el EP Made to Last.

En la cuenta de YouTube del dueto se subieron momentos vividos en el estudio de grabación, anticipando lo que se vendría, como dos temas nuevos, incluido "Volveré".

Marvel, el destino menos pensado

Para sorpresa de muchos, el multifacético Dalmau luego fue visto a través de sus redes sociales en muchas red carpets de famosas producciones como Nace una estrella y El Rey León, entre otras. En agosto de 2018, el actor publicó en Instagram, con mucho orgullo, su ficha de la página Internet Movie DataBase donde se constata que trabajó en el sector de efectos visuales de films de Marvel como Doctor Strange -para el cual hizo la composición digital- y Capitana Marvel.

En septiembre de 2019, compartía en sus redes una ferliz noticia: "A partir de hoy, soy un ciudadano estadounidense", escribía, tras haber obtenido la ciudadanía.

Este año, Dalmau se anima a un nuevo desafío: mostrar su habilidad como cocinero en un reality muy popular donde los ojos, especialmente los del fandom de Casi ángeles, estarán puestos sobre él.

