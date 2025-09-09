El emotivo reencuentro de dos Casi Ángeles en vivo: llanto, recuerdos y muchas anécdotas

Si hay un programa que no conoce de tiempos ni edades, ese, sin duda alguna, es Casi Ángeles. La tira de Cris Morena que se emitió entre 2007 y 2010 por la pantalla de Telefe y tuvo como protagonistas a Nicolás Vázquez, Emilia Attias, Lali Espósito, Peter Lanzani, María Eugenia ‘China’ Suárez, Gastón Dalmau y Nicolás Riera generó un fuerte impacto a nivel internacional con giras, discos y un fandom que hasta la actualidad le da play a alguno de los capítulos en YouTube.

Hasta el día de hoy varios de los actores son grandes amigos y cada vez que los ven juntos los fanáticos sueñan con el reencuentro. Si bien parece difícil que todos vuelven a ponerse en la piel de sus personajes, esta semana se dio un emotivo momento entre dos actores que conmovió a todos. ¿Quiénes volvieron a verse? Gastón Dalmau y Guadalupe Antón, los hermanos de la ficción.

Gastón Dalmau y Guadalupe Antón se reencontraron a 18 años del estreno de Casi Ángeles; en la ficción interpretaron a los hermanos Rama y Alelí (Foto: Instagram @habiaquedecirloeltrece)

En la emisión del lunes del programa de streaming Había que decirlo (eltrece prende) se vivió un momento muy especial que no solo emocionó a los fanáticos de Casi Ángeles, sino también a su propio conductor. Gastón Dalmau recibió la visita de su hermanita de ficción, Guadalupe Antón. Cuando entró al estudio, él se levantó de su silla y corrió a saludarla. Se fundieron en un conmovedor abrazo y ninguno de los dos pudo contener el llanto. Y es que además de haber trabajado juntos en la tira, sus personajes estaban íntimamente conectados. Él interpretaba a Ramiro ‘Rama’ Ordóñez y ella a su hermanita Alelí, su gran debilidad. La actriz, que previamente se había lucido en Chiquititas de 2006, participó en las dos primeras temporadas de la novela e hizo una participación especial en la cuarta.

Durante la charla, Dalmau y Antón, rememoraron la época en la que trabajaron juntos y cómo fue su primer encuentro. “Ensayábamos en un gimnasio de San Isidro y mi mamá me dijo: ‘Ahora va a venir el chico que hace de tu hermano’. Y vos entraste al gimnasio, no me lo olvido más. ¡Yo estaba re nerviosa!, pero me acuerdo de la primera vez que te vi", comentó Guadalupe. “La verdad que tuvimos una linda historia, a pesar de que la historia no era linda en sí, nosotros teníamos escenas muy fuertes juntos, de mucho llanto, emoción, gritos, peleas”, sostuvo Dalmau.

Gastón Dalmau y Guadalupe Antón recordaron su primer encuentro (Video: eltreceprende)

Si bien Antón decidió dar un paso al costado de la actuación y desde 2022 ejerce como psicóloga, reconoció que volvió a verse en la piel de Alelí durante la pandemia. “Me re enganché. A mis escenas un poco las pasaba”, comentó entre risas y Dalmau recordó que ella siempre fue muy exigente con el trabajo. “Una actriz del car*** siempre. Ella se sabía la letra del otro, se sabía mi letra. Ver a alguien de esa edad (en la primera temporada ella tenía 10 años) que te diga: ‘Vos decís...’, era divino. Yo sabía lo que tenía que decir, pero era lindo saber que ella venía con la letra ya estudiada del otro también”, reflexionó el conductor.

Guadalupe Antón visitó el streaming Había que decirlo y se reencontró con Gastón Dalmau (Foto: Instagram @habiaquedecirloeltrece)

Durante la entrevista rememoraron además la experiencia del teatro Gran Rex en 2007 y el número que compartían sobre el escenario. Antón reconoció que le cuesta ver esos momentos, porque, aunque fue la parte que más disfrutó, la emociona hasta las lágrimas. Para agregarle una cuota más de emotividad, sacó de su mochila la muñeca con la que su personaje jugaba sobre las tablas.

Gastón Dalmau y Guadalupe Antón recordaron su paso por Casi Ángeles (Video: eltreceprende)

Por otro lado, también mencionaron la fiesta de 15 años de Guadalupe y la joven hizo una revelación que sorprendió a más de uno: “Al vestido me lo regaló Lali. Era el que usó ella para su fiesta de 15″. Usó el vestido - con algunos arreglos - que la propia cantante se hizo para su cumpleaños en 2006.

18 años después, Dalmau y Antón recrearon a foto de Rama y Alelí (Foto: Instagram @habiaquedecirloeltrece)

Para cerrar una tarde única, Antón y Dalmau se sacaron una foto con la que buscaron recrear la postal que sus personajes se tomaron hace 18 años, cuando tenían 10 y 23 años respectivamente.