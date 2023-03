Gastón Trezeguet: el secreto del éxito de Gran Hermano, por qué causó sensación y en qué se parecen los ganadores

escuchar

Fue el tercer finalista del primer Gran hermano en 2001 y desde entonces formó parte de todas las ediciones del reality, desde la producción del programa o desde los debates. Esta última edición no fue la excepción: Gastón Trezeguet siguió de cerca todas las instancias de este nuevo encierro de hermanitos y hermanitas hasta que anoche se dio a conocer al gran ganador: el salteño Marcos Ginocchio. En diálogo con LA NACION, Trezeguet hizo un balance de todo lo ocurrido por la pantalla de Telefe estos cinco meses, comparó esta flamante temporada de Gran Hermano con la primera y analizó el perfil de los ganadores de ambas ediciones, sus diferencias y similitudes.

-¿Cómo viviste la final?

-Esta final fue muy parecida a la de 2001 por la emoción y por el éxito, porque hay mucho público nuevo. Hay una generación completa que descubrió el programa ahora, e incluso muchos de los participantes nunca habían visto un Gran hermano antes de entrar a la casa. Me parece que tienen muchas similitudes. Es como un volver a empezar por la emoción y la autenticidad. Se volvió a hablar del reality como cuando yo estuve adentro y fue tema de conversación en la mesa familiar, en las reuniones de amigos y hasta en las de trabajo. Eso no pasaba desde mi Gran hermano. Entonces, creo que tiene mucho de parecido.

Anoche los panelistas de los debates de Gran Hermano dijeron presente en la gran final Prensa Telefé

-¿Y ves diferencias?

-Quizá una de las grandes diferencias es la presencia de las redes sociales. Ahora hay muchas formas de ver el reality. Antes era solamente por Telefe y o por Direct TV las 24 horas. Eran las únicas opciones. En cambio, hoy podés verlo por Telefe, por Pluto TV, por redes sociales, por YouTube y cada uno tiene una visión distinta, y todos opinan.

-¿Por qué creés que los ganadores de 2001 y de 2023 tienen el mismo perfil? El primer ganador fue Marcelo Corazza, en ese momento el “chico bueno” de Gran Hermano [dejando de lado las actuales noticias] y ahora ganó Marcos, el más honesto, el que nunca se quiso pelear con nadie.

-Es verdad, tienen las mismas características, el perfil de bueno, de menos conflictivo y el que la gente percibe como una mejor persona. Eso es exactamente igual al Gran hermano de 2001. La diferencia que veo entre ambas emisiones es que los finalistas teníamos perfiles distintos: Corazza, Tamara Paganini, Daniela Ballester y yo estuvimos hasta el último día en la casa; en cambio, esta vez quedaron tres chicos con perfiles parecidos: Marcos, Nacho y Julieta, los que no jugaron, los que menos cagadas se mandaron. Antes eran diferentes tipos de juego, más variado.

-¿Y por qué creés que sucedió eso?

-Porque a la gente no le gusta que se planteen estrategias o que jueguen de manera agresiva o traicionando. Lo toman todo a mal. Prefieren que se porten bien y que no jueguen. Eso caracterizó a esta edición de Gran Hermano.

-¿Qué sentiste vos particularmente con esta edición?

-Yo no me emocionaba de esta manera con un Gran Hermano desde que estuve en el mío. El espíritu que se vivía en los debates, en las galas y a lo largo de todo el juego, tenía una magia aparte . De verdad, ninguna emisión me había tocado tan de cerca como esta y eso puedo decirlo porque formé parte de todas las emisiones del reality, ya sea en el debate o desde producción. Fue el que más fuerte me pegó desde que yo estuve.

La final desde adentro

Las historias de Gastón Trezeguet de anoche mostraron cómo se vivió desde adentro la gran final del reality

Anoche Trezeguet se encargó desde sus redes sociales de mostrar el detrás de escena de la final de Gran Hermano, durante la cual incluso logró sacarse una selfie con el gran ganador de la noche. Una gala plagada de emociones, lágrimas, besos y abrazos y un rating que hacía años ningún programa de la televisión abierta lograba.