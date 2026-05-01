Emily Blunt y Stanley Tucci ya tienen sus estrellas en el Paseo de la Fama: risas, emoción, grandes invitados y un traspié policial

Emily Blunt vivió ayer una tarde soñada: con la incondicional compañía de su amor, John Krasinski, la presencia de su familia y el apoyo -y la admiración- de sus amigos y colegas la actriz de El diablo viste a la moda 2 fue homenajeada junto a Stanley Tucci -quien, además, es su cuñado- con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. “Ya era hora”, señaló Dwayne Johnson sobre el homenaje a la dupla de artistas.

Stanley Tucci y Emily Blunt, colegas, amigos y cuñados, felices con sus distinciones Jordan Strauss - Invision

Blunt llegó al evento enfundada en un conjunto blanco tejido compuesto por una falda midi y un top de cuello redondo y mangas con volados. Completó el look con pendientes de perlas y unos lentes de sol. Tucci, por su parte, desplegó toda su elegancia con un traje azul de raya diplomática que combinó con una corbata a tono y una camisa blanca. Su esposa, Felicity Blunt -la hermana mayor de la actriz- se mostró orgullosa por los logros de su marido. Matt Damon, Dwayne Johnson, Meryl Streep y Robert Downey Jr completaron la escena, plagada de risas y gestos de complicidad.

Cuando le tocó hablar al público, Damon no dudó en calificar a Blunt y a Tucci de “leyendas”. “Simplemente no puedo pensar en dos personas más merecedoras de ser incorporadas a este hito cultural, de darle esperanza a los jóvenes artistas”, expresó. “Ustedes han estado haciendo un trabajo consistentemente brillante durante décadas, y es un placer verlos.

Stanley Tucci, Emily Blunt y Meryl Streep Jordan Strauss - Invision

Además de resaltar sus capacidades como intérpretes, Damon habló de Blunt y Tucci desde un aspecto más emocional. “Son dos de mis personas favoritas que he conocido en este planeta. Supieron desenvolverse y prosperar en una industria increíblemente difícil con tanta gracia, y también han logrado, en lo personal, transitar y crecer de manera tan hermosa en un mundo muy, muy complicado. Los queremos muchísimo”, cerró.

Johnson, por su parte, disparó una crítica en forma de broma a los organizadores del evento. “Ya era hora”, soltó, y se ganó el aplauso de todos. También habló sobre el carácter de Blunt y aseguró que admira lo humilde que es en la vida. “Sabemos que es una mujer agradecida, que se despierta con los pies en la tierra, valorando cada momento”, señaló. “Siento que cuando uno agradece cada instante, eso conduce a lo que todos buscamos, que es la alegría y la paz mental. Y esas son todas las cosas que, creo, definen a Emily y mucho más”.

Dwayne Johnson, Robert Downey Jr., Stanley Tucci, Emily Blunt, Meryl Streep y Matt Damon posas muy divertidos junto a las estrellas de sus colegas y amigos Jordan Strauss - Invision

Downey Jr. no tuvo más que elogios para su compañera de Oppenheimer. “Tucci, por cierto, enhorabuena. Ahora, déjame hablar con tu chica”, comenzó, con gracia. “Emily es un objeto directamente contundente. Es la novia que nunca tuviste en el instituto. Es la compañera de escena que nunca olvidarás, y es la esposa a la que no puedes resentir a Krasinski por conquistar porque él es igual de dinámico y este tipo es imposible no querer”, enumeró. “Y sinceramente creo que esta característica de autoprotección de su matrimonio no podría haber sido planeada, pero funciona de maravilla y se conserva sola”.

También hubo tiempo para la diversión Jordan Strauss - Invision

“Emily, estoy muy orgullosa de ti. No puedo esperar a trabajar contigo de nuevo. Stanley, ¡es imposible no amar a Stanley Tucci! Ha creado algo realmente único en nuestro mundo”, cerró Meryl Streep.

Luego de escuchar con atención, sonrisas y mucha emoción los discursos de sus amigos, Blunt y Tucci compartieron algunas palabras. “Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí, y el verdadero ‘tanque’ de figuras que vinieron a hablar sobre mí me dejó completamente abrumada”, dijo la actriz con la mirada fija en el público. “Ustedes, y los grandes amores de mi vida que están todos aquí, han hecho de la vida un privilegio profundo”. “Este mundo, y este espacio de juego que tenemos la posibilidad de experimentar, es un enorme privilegio, y me siento honrada de compartirlo con Tucci, que está detrás de mí”, cerró.

El agradecimiento de Emily Blunt: "Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí, y el verdadero ‘tanque’ de figuras que vinieron a hablar sobre mí me dejó completamente abrumada” FREDERIC J. BROWN - AFP

“Nunca pensé que, en primer lugar, trabajaría con ella, pero estar hoy acá y que diga esas cosas sobre mí es probablemente el mayor honor que he tenido”, expresó sobre Streep, a quien calificó de “tesoro nacional”. “En cualquier caso, ha sido un honor y absolutamente agotador ser parte de Hollywood durante 45 años. Pero no lo cambiaría por nada del mundo”, concluyó.

Dwayne Johnson recibió una multa tras el homenaje Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, la tarde no terminó de la mejor manera para Dwayne Johnson: luego de la ceremonia, la policía lo detuvo y lo multó por circular con cristales polarizados. Según informó el portal TMZ, el actor afrontó el trámite con serenidad: salió del auto para hablar con el agente en absoluta calma y aceptó la multa sin chistar.