A días del estreno de Cielo de medianoche, la película de Netflix protagonizada y dirigida por George Clooney, llegan historias ocultas detrás del rodaje. Según reveló a medios británicos, el actor sufrió de una pancreatitis por la que tuvo que ser internado justo antes de que iniciara la filmación.

Clooney, de 59 años, contó a The Mirror, que tanto el clima extremo como las exigencias físicas del personaje [tuvo que bajar 13 kilos] le jugaron una mala pasada. Luego de sufrir unos intensos dolores abdominales, fue ingresado en un centro médico donde fue diagnosticado de una pancreatitis, una inflamación de páncreas que, de no ser tratada a tiempo, puede ser muy grave.

"Me tomó unas pocas semanas mejorar y como director no fue fácil porque necesitás energía. Estábamos en un glaciar en Finlandia, lo que hizo que el trabajo fuera más duro. Pero en cierta medida ayudó al personaje. Esto es lo más grande que jamás he hecho. Fue complicadísimo llevarlo a cabo. Pero bueno, ya sabés, fue divertido", contó al citado medio.

Además, relató que no solo tuvo que bajar de peso si no que no se afeitó durante mucho tiempo. "Tanto mi esposa [la abogada Amal Alamuddin, la madre de sus dos herederos] como mi hija se pusieron contentas cuando me corté la barba porque era muy difícil encontrar mi cara debajo de todo ese lío", expresó el actor vía Zoom desde su casa en Hollywood, donde está recluido desde el inicio de la pandemia.

Entre las posibles causas de su problema de salud, Clooney enumeró tanto las condiciones climáticas donde tuvo lugar el rodaje como la pérdida repentina de peso. "Creo que me pasé intentando perder peso demasiado rápido y no me cuidé", dijo al respecto.

En Cielo de medianoche, Clooney se pone en la piel de Augustine Lofthouse, un científico solitario que sobrevive a un episodio apocalíptico en el Ártico e intenta evitar que Sully (Felicity Jones) y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global. Se trata de una adaptación de la novela Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, coprotagonizada por David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone, y estará disponible en Netflix a partir del 23 de diciembre.

