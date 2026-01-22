Premios Oscar 2026: de Ariana Grande y Paul Mescal a George Clooney, los grandes ignorados

La carrera al Oscar 2026 sumó hoy un nuevo capítulo: esta mañana, desde Los Ángeles, la Academia dio a conocer la lista completa de nominados para la 98ª edición de los premios más importantes de la industria del entretenimiento y, como sucede cada año, varias de las estrellas de Hollywood favoritas para alzarse con una estatuilla quedaron fuera de competencia.

Danielle Brooks y Lewis Pullman fueron los encargados de informar los seleccionados en las 24 categorías. El anuncio oficial marca el inicio de la etapa final de votación, que termina con la gala de entrega de premios en el Dolby Theatre y que tendrá lugar el próximo 15 de marzo. En ningún momento de la transmisión, los intérpretes mencionaron a Paul Mescal, a Wicked: por siempre -y sus protagonistas, Ariana Grande y Cynthia Erivo-, a George Clooney y a Chase Infiniti, los grandes ignorados de este año.

Wicked: por siempre, la gran ausente

Wicked: por siempre, Cynthia Erivo y Ariana Grande no lograron ninguna nominación este año

Después del éxito de la primera entrega de Wicked, sus diez nominaciones al Oscar 2025 y sus dos estatuillas -por mejor vestuario y mejor diseño de producción-, este año la secuela se quedó con las manos vacías: ni Ariana Grande, ni Cynthia Erivo, ni sus canciones ni la producción del film quedaron en competencia. El desaire llamó la atención más aún si se tiene en cuenta que Grande compitió en los Critic‘s Choice Award el mes pasado y ambas fueron nominadas por sus actuaciones en el film en los Globo de Oro.

Paul Mescal, con las manos vacías

Paul Mescal, en los Globo de Oro Jordan Strauss - Invision

La interpretación de William Shakespeare de Paul Mescal en Hamnet, el film de Chloé Zhao que compite como mejor película, le valió un gran reconocimiento de la crítica y varias nominaciones, hasta ahora. Luego de competir por un galardón en los Critic‘s Choice, en los Astra Film y en los Globo de Oro, el galán irlandés se quedó con las manos vacías de cara a los Oscar.

De haber conseguido un lugar en la competencia, habría sido la segunda nominación al Oscar para el intérprete: ya compitió por el premio a mejor actor en 2023 por Aftersun. Su compañera de cartel en la adaptación de la novela de Maggie O’Farrell corrió con mejor suerte: viene de alzar cuatro estatuillas y es una de las favoritas a consagrarse como mejor actriz.

Ni George Clooney ni Adam Sandler

Adam Sandler y George Clooney en Jay Kelly Peter Mountain/Netflix - Netflix

Si bien Jay Kelly logró varios premios y nominaciones en festivales de cine y en las primeras galas de la temporada, los Oscar fueron la excepción: el film de Noah Baumbach que aborda la crisis emocional que sufre un reconocido actor tras 30 años de carrera y que tiene a George Clooney como su gran figura y a Adam Sandler en un rol especial, no compite en ninguna categoría. La ceremonia, quizá, extrañe a una de las máximas figuras de Hollywood.

La revelación más importante de esta temporada de premios podría ser Chase Infiniti, la protagonista de 25 años de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson. La película se hizo fuerte en las nominaciones al Oscar de 2026, pero Infiniti quedó fuera de la carrera a Mejor actriz tras ser nominada en los Actor Awards (ex premios SAG) y los Globo de Oro.

La revelación, afuera

Chase Infiniti sorprendió en Una batalla tras otra, pero no alcanzó para una nominación al Oscar Warner Bros.

Su debut en la pantalla grande con Una batalla tras otra -la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio que obtuvo 13 nominaciones- puso a Chase Infiniti en el centro de la escena. Y si bien Hollywood se rindió a sus pies, la Academia no parece haber sentido aún el impacto de su brillo: la joven actriz no quedó entre las nominadas.

Cuándo es la ceremonia de los Premios Oscar 2026

La 98.ª edición de los Premios Oscar se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala se iniciará a las 19 con la alfombra roja y a las 21 empezará la ceremonia, con transmisión en vivo de TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original).

El comediante Conan O’Brien será el encargado de conducir la ceremonia por segundo año consecutivo. La organización de la 98ª edición determinó las candidaturas tras un proceso de selección que incluyó las producciones estrenadas a lo largo de 2025. Esta fecha representa el cierre definitivo de la temporada de premios para la industria del cine.