George Clooney y los consejos que le daba a Presley Gerber antes de su muerte: “Pasaba horas hablando con él”

La conmoción por la sorpresiva muerte de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, es total. Según la investigación policial, el modelo, de 27 años, falleció a causa de una sobredosis mientras se encontraba internado en un centro de rehabilitación. Mientras que su familia pidió a la prensa que le permitiera transitar el duelo en privado, en las últimas horas se supo qué figura de Hollywood está viviendo una gran conmoción por esta trágica partida: se trata de George Clooney, amigo y socio de su padre, Rande Gerber.

“George está muy afectado por esto porque Rande es su mejor amigo”, le dijo un allegado al actor al Daily Mail. Según el medio estadounidense, tanto Presley como su hermana, Kaia Gerber, lo llamaban cariñosamente “Tío George”, ya que lo consideraban una persona de confianza en su familia y han tenido trato con él desde que eran niños pequeños.

Presley Gerber desfiló para marcas como Moschino, Calvin Klein y Burberry GettyImages

Según la fuente en cuestión, Clooney fue una persona a la que Presley solía escuchar con frecuencia. De hecho, antes de su trágica muerte, el actor le recordó que “estaba ahí para él”. “George pasaba horas hablando con Presley; es la persona más amable del mundo y haría cualquier cosa por ayudar a la familia de Rande”, advirtió el testigo. “Sobre todo después de que Presley fuera arrestado por conducir ebrio [en 2018], George le aconsejaba: ‘No hagas eso, no es inteligente. Ten cuidado’. Más recientemente, le enviaba mensajes cariñosos como: ‘Estoy aquí para ti’, ese tipo de cosas”, agregó.

Sus consejos y advertencias para que el hijo de la supermodelo se “mantenga limpio” tenían un buen fundamento: su propia experiencia con ciertas sustancias. “Nunca fue adicto, pero lo probó y conoce la atracción que ejercen las drogas, así que podía hablar abiertamente con Presley sobre esto y Presley podía comprenderlo”, advirtió sobre algunos deslices que vivió el intérprete de ER Emergencias en el pasado.

George Clooney es amigo y socio del padre de Presley, Rande Gerber. Juntos crearon una marca de tequila. En la imagen, están junto a sus respectivas parejas, Amal Clooney y Cindy Crawford

La relación entre el eterno galán de Hollywood y Presley data de hace tiempo. Es que el protagonista de La gran estafa y Rande Gerber (padre del joven fallecido) fundaron juntos la empresa de tequila Casamigos. “Clooney y Presley eran muy amigos. Presley era más que el hijo de un amigo. Tenían un vínculo especial”, remarcó otra fuente allegada a Amal, la esposa del actor.

Por eso no es llamativo que la muerte del joven haya significado una “gran conmoción” para Clooney. “Esto supuso un golpe durísimo para él. George es muy transparente con sus sentimientos y amaba muchísimo a Presley. Sabía que Presley tenía sus problemas, así que, aunque no se puede decir que algo así fuera completamente inimaginable, eso no lo hace menos impactante ni devastador. Fue una sorpresa increíblemente dolorosa e indeseada”, reveló un amigo del actor.

“No hay enojo ni vergüenza, solo una profunda tristeza. Presley tenía un grave problema de depresión y ansiedad. Nadie puede culparlo por eso; estaba viviendo una pesadilla”, agregó al respecto.

El desconsuelo de su familia y la despedida de su exnovia

Si bien la familia pidió transitar este momento tan doloroso en privacidad, una fuente cercana reveló cómo están viviendo este duelo puertas adentro. “Cindy está completamente conmocionada y desconsolada por la muerte de su hijo”, le contó un allegado a People. Otra fuente advirtió que la familia está “en estado de shock” y “profundamente apenada”.

Presley junto a sus padres y su hermana Kaia, con quién era muy unido GettyImages

Quien también demostró una profunda tristeza al enterarse de la noticia fue Lexi Wood, la exnovia de Presley. A pesar de que estaban separados desde hace años, la modelo recurrió a sus redes para despedirlo días después de su muerte. “Es difícil expresar con palabras lo que significa perder a alguien que fue una parte tan importante de mi vida durante tantos años”, escribió la joven de 28 años junto a algunas fotos y videos de su ex. “En cada etapa y en cada fase de nuestra relación, la amistad siempre fue fundamental”, indicó quien tuvo un romance en 2022.

La modelo recordó a Gerber no solamente como su expareja sino como una persona que dejó una huella profunda en quienes lo conocieron. Según escribió, todos aquellos que “amaban a Presley y eran amados por él” lo consideraban “una de las personas más amables, abiertas, cariñosas y valientes”. “Amaba con tanta profundidad, con tanta pureza; era increíblemente romántico y considerado”, expresó Wood.

En su publicación también hizo referencia a los problemas de salud mental de Presley y su recuperación de la adicción. “Peleó con todas sus fuerzas por su vida y tuvo el valor de hablar abiertamente sobre esa lucha. Más que nada, quería usar su historia para ayudar a otras personas, y lo logró”, aseguró. “Me siento tan afortunada de haber compartido tantos años de amistad, tantos recuerdos y tanto amor con él. Siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón, y todos lo extrañaremos por siempre”, concluyó.

Según el médico forense del condado de Los Ángeles, Presley falleció el domingo por una presunta sobredosis en las instalaciones de Resolutions Living, una clínica de rehabilitación en Santa Mónica, California. Según se supo, el hijo de Crawford había ingresado en el centro pocos días antes de su muerte porque “sabía que necesitaba ayuda”. “No parecía sobrio cuando llegó. No se encontraba bien”, confirmó un testigo. “Siempre ha sufrido de una gran falta de autoestima y le costaba aceptarse a sí mismo y sentirse plenamente seguro de quién era como persona”, acotó dando cuenta del sufrimiento que el modelo atravesó durante años.