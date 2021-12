Georgina Barbarossa recordó cuando fue acosada por Jorge Porcel: “No lo conté porque sabía que el Vasco lo iba a matar”

Sin dudas, el tema de esta semana es el llamado a indagatoria de Fabián Gianola de mañana, viernes 15. El actor deberá responder ante la Justicia por los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal, hecho que tiene una condena entre 8 y 20 años de prisión. Mientras hablaban con Viviana Aguirre, una de sus denunciantes, en Flor de equipo, Georgina Barbarossa recordó una experiencia que vivió en carne propia cuando trabajaba con Jorge Porcel.

“A mí lo que me preocupa es el rol de la mujer porque entonces siempre vamos a tener miedo de ir y denunciar porque siempre te van a tratar como una loquita”, expresó la actriz y conductora, que volvió al ciclo para reemplazar a Florencia Peña que se encuentra en España para participar del ciclo de Marley, Por el mundo.

Mientras Marcelo Polino coincidía con su compañera, el periodista afirmó que tiene varios casos cercanos que también han sido víctimas del actor. “Yo no tengo pruebas, pero de pasillo se han escuchado muchas situaciones complejas. Hay víctimas que por ahí por miedo no hablan, hay que respetar también los tiempos. A veces lo cuentan mucho después. Hace 20 años atrás era muy complicado denunciar y a ustedes les consta. A vos te pasó con el gordo”, lanzó mirando a Barbarossa a los ojos. “Imaginate en ese momento con una mega figura como era [Jorge] Porcel y vos una chica que recién empezaba si te iban a dar bola”, reflexionó justificando el silencio de muchas mujeres ante este tipo de situaciones.

Inmediatamente, Georgina se hizo cargo de los dichos del panelista y contó los motivos que la llevaron a no denunciarlo públicamente. “A mí me pasó con Porcel. Yo no lo denuncié porque sabía que el Vasco lo iba a matar, Vasco iba a ir preso”, confesó en referencia al padre de sus hijos. “Mira lo que le está pasando ahora a Viviana que tuvo que renunciar porque teme que la tomen por loca, quilombera o como la que denuncia”, agregó.

En cuanto a quién fue su confidente en ese entonces, reveló: “En mi caso, si no hubiese sido por Carmen Vallejos (la mamá de Selva Alemán) que se quedó conmigo todo el tiempo ese año (porque yo fui llorando al camarín), no hubiese podido trabajar. Me hubiese tenido que ir porque era sumamente desagradable. Yo tenía 27 años”.

Tras solidarizarse con Aguirre, la conductora aseguró que nunca tuvo inconvenientes con Gianola. “Yo no puedo mentir. Conmigo siempre fue amoroso, nunca tuve ningún problema, pero yo creo que él sabe con qué tipo de personalidades se puede meter y con quién no”, expresó.