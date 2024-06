Geraldine Neumann opinó sobre el conflicto entre su mamá y su hermana Nicole: “Hay que ponerle el pecho a las balas”

Escuchar

La relación entre Nicole Neumann y su mamá, Claudia, siempre fue problemática. Madre e hija han tenido diferentes conflictos a lo largo de sus vidas, muchos de ellos devenidos de la época en donde la progenitora de la modelo se encargaba del manejo de la carrera de la rubia, que empezó a trabajar siendo tan solo una niña.

Tras las declaraciones públicas que hicieron en los últimos días tanto Nicole como Claudia, los medios estaban en busca de la palabra de Geraldine, la tercera mujer de la familia que por ahora trata de mantenerse al margen de los problemas que hay en su entorno. “ Yo no me meto, yo quiero la paz siempre y lo único que me importa es que ella esté bien, que mis hijos estén bien y que mis sobrinas estén bien. Por eso, amor y paz siempre ”, declaró durante un móvil que le brindó a Socios del Espectáculo (eltrece). “Lo importante es la paz de los niños”, añadió.

A pesar de la insistencia del cronista, la modelo no quiso entrar en detalles sobre los conflictos intrafamiliares. “Mirá, te soy sincera, de esas cuestiones que son tan personales y tan íntimas trato de no opinar, te puedo hablar de mí y de mis hijos si querés”, sentenció. “ Son cosas que suceden, que uno las vive y las transita pero no las expongo. Yo a mi familia la amo siempre, pase lo que pase ”, enfatizó.

También se refirió a las declaraciones de su madre, que acusó a Nicole de usar su apellido. “Lo del apellido, esa parte la dijo en joda igual. Fue un chiste. Es el apellido materno, sí, y también tenemos nuestro apellido paterno. Está todo bien. Yo amo a mi madre, amo a mi hermana”, expresó.

“Las cuestiones que tengo que hablar con mi familia, las hablo en la intimidad. No tengo nada que contar públicamente, sabrán entender”, continuó manteniendo su postura. “Soy pro diálogo siempre. Yo hablo con ella, pero entiendo que la tele tiene eso, las cosas se exponen un montón. Son quilombos que tienen todas las familias, pero a veces a nosotras nos sale públicamente. Y hay que ponerle el pecho a las balas y seguir para adelante ”, culminó.

Luego de que la modelo acusara a su madre de haberse quedado con parte del dinero que ella ganaba en los inicios de su carrera, cuando era menor de edad, y que la mujer negara las acusaciones de su hija, comenzó un ida y vuelta que aún no termina. En los últimos días, Claudia se mostró lapidaria con su primogénita y la describió como un “monstruo”.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Si yo hice todo para que esa chica tuviera la carrera que tiene. Es una desagradecida, qué sé yo. No es que me tenga que agradecer, pero tampoco que se dedique a difamarme ”. Estas fueron las palabras que expresó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) luego de que su hija la acusara de quedarse con parte del dinero que ganaba en sus inicios como modelo. En ese entonces, ella era su representante.

Fiel a su estilo, Nicole no se quedó callada y en diálogo con LAM (América) dijo que esa parte de su vida era un capítulo cerrado: “Yo trabajo desde los 12 años y nunca necesité hablar de nadie. No me interesa entrar en el barro, no me voy a sumar, estoy en un buen momento, de amor, que tengo que estar en paz. Así que todos los que se estén colgando de mis lolas y de mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”.

En tan solo unas semanas, Nicole se convertirá en madre por cuarta vez con el nacimiento de Cruz, el bebé que espera junto a Manu Urcera. A través de sus redes sociales, la modelo actualiza a sus seguidores sobre el avance de su embarazo y cómo se prepara para la llegada del niño.

