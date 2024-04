Claudia Neumann volvió a cargar contra Nicole y fue lapidaria: “Es un monstruo”

Escuchar

Aunque se supone que el embarazo de su cuarto hijo debería ser uno de los momentos más felices de su vida, lo cierto es que Nicole Neumann no tiene un minuto de paz. A la ya conocida pelea con Fabián Cubero y la compleja relación con su hija mayor, Indiana, se le sumó un conflicto con su propia madre, Claudia, que si bien data de unos cuantos años atrás, recientemente tuvo un nuevo round.

Luego de que la modelo acusara a su madre de haberse quedado con parte del dinero que ella ganaba en los inicios de su carrera, cuando era menor de edad, y que la mujer negara las acusaciones de su hija, comenzó un ida y vuelta que aún no termina. Ahora, Claudia Neumann volvió a cargar contra su primogénita y la describió como un “monstruo”.

Claudia Neumann, la madre de Nicole y Geraldine

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Si yo hice todo para que esa chica tuviera la carrera que tiene. Es una desagradecida, qué sé yo. No es que me tenga que agradecer, pero tampoco que se dedique a difamarme”. Estas fueron las palabras que expresó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece) luego de que su hija la acusara de haberse quedado con parte del dinero que ganaba en sus inicios como modelo. En ese entonces, ella era su representante.

Pero, en medio del escándalo mediático, y luego de que se debatiera sobre lo sucedido entre madre e hija, la propia Nicole Neumann salió a responder y en diálogo con LAM (América) dijo que era un capítulo cerrado: “Yo trabajo desde los 12 años y nunca necesité hablar de nadie. No me interesa entrar en el barro, no me voy a sumar, estoy en un buen momento, de amor, que tengo que estar en paz. Así que todos los que se estén colgando de mis lolas y de mi panza, que me parece bastante patético, allá ellos”.

No obstante, cuando parecía que la disputa había entrado en pausa, Claudia Neumann volvió a responderle a Nicole y la tildó de ‘monstruo’. “Ya sé que mi hija habló mie***. No lo quiero oír, no lo puedo oír y tengo que trabajar, de verdad tengo que concentrarme en esto porque yo necesito este trabajo”, dijo la mujer en un audio que le envió a una productora de Intrusos (América) y el cual compartieron el viernes en el programa.

Nicole Neumann volvió a enfrentarse a su madre, Claudia Neumann (Fuente: Instagram/@nikitaneumannoficial)

“Ya está, yo no puedo más con nada, no quiero oírla, no quiero saber más nada”, agregó y expresó: “Es un monstruo que evidentemente seré la culpable de haber creado y bueno, me tendré que joder, es lo que me tocó”.

La mujer se dispuso a finalizar con el mensaje, no sin antes decir: “No puedo escuchar más nada en serio, porque no puedo trabajar. Necesito el laburo, de verdad lo necesito y ya está, por el momento no puedo nada, te juro que no puedo más nada”.

Ángel de Brito reveló cuánto cobraba Nicole Neumann para desfilar en la década del 90

Luego de que resurgiera el conflicto entre Nicole y Claudia por temas económicos, Ángel de Brito contó en LAM cuánto cobraba la modelo para desfilar en la década del 90. Cabe mencionar que ella comenzó su carrera a los 12 años y desde los 15, su madre fue su representante.

“Me dicen que Nicole, y las más tops, cobraban 1000 y 1500 dólares por desfile, en CABA, y en el interior del país 3000 dólares, el doble”, reveló el conductor. En esta misma línea dijo que “cuando iban a desfilar al programa de Mirtha Legrand, por ejemplo, cobraban 100 dólares”. Más tarde comentó que, en ese entonces, las madres se llevaban “una comisión del 30%”.