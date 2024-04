Claudia, la madre de Nicole Neumann, habló sobre su pelea con la modelo: “Es una desagradecida”

Escuchar

Nicole Neumann generó polémica por unas fuertes afirmaciones lanzadas contra su madre, Claudia Neumann, a quien acusó en una reciente entrevista de haberse quedado con parte del dinero que ella obtuvo en los inicios de su carrera como modelo , cuando era menor de edad.

Desde España, donde vive desde hace unos años, Claudia decidió romper el silencio respecto a la pelea que mantiene con su hija y, en conversación con el programa Socios del Espectáculo (eltrece), comentó primero: “Yo estoy feliz acá en Tenerife, que se arreglen todos allá con sus problemitas”. Y al momento se defendió: “¿Cómo le voy a robar el sueldo? Si yo hice todo para que esa chica tuviera la carrera que tiene. Si es una desagradecida, qué sé yo. No es que me tenga que agradecer, pero tampoco que se dedique a difamarme ”.

Al ser consultada en relación a si los dichos de su hija le afectan como mamá, Neumann fue tajante: “No, ya no, son tantos años... Lo que no puedo creer es que ese tema siga saliendo”, señaló. “¿Todo lo que dijo Nicole es mentira?”, le preguntaron. “Sí. Ella empezó a los 12, yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga y estaba dando clases en la Universidad de Belgrano, porque tenía que acompañarla, ¿qué iba a hacer? La chica sola no podía ir a ningún lado. Y después fui la representante a partir de los 15 . Obviamente yo cobraba una comisión, es lógico, igual le cobraba menos que cualquier otro representante, Eso también es cierto”, agregó contundente.

Claudia sostuvo que “siempre” estuvo “con ella”, y destacó: “Son cosas que hasta ella reconoce, lo que pasa es que pasan los años y vuelve a decir lo mismo. Le preguntás a cualquiera y yo siempre estaba ahí”.

La última vez Nicole y Claudia se cruzaron fue hace unos dos años. “Ahí le agarró un ataque de esos que tiene y no la vi más”, resalta su madre. Y explica: “Por eso me despedí de mis nietas con Fabián [Cubero, padre de las hijas de Nicole] y Mica [Viciconte]... Esa foto que les encanta poner en todos lados... Yo me llevo bien con él, yo no me divorcié de él ni de la familia ”, subrayó.

La mamá de Nicole Nuemann se reunió con sus nietas y con Fabián Cubero, su exyerno

A continuación, Claudia aclaró por qué decidió hablar del distanciamiento con su hija después de mantener silencio durante tanto tiempo, aunque antes lanzó un comentario particular: “Yo soy Neumann, las chicas no son Neumann, hasta mi apellido usan. Pero eso está bien, acordamos que iba a llevar el mío como artístico, por las dificultades para pronunciar” el del padre, el austríaco Bernd Unterüberbache.

Y entonces resaltó: “Yo no hablé nunca, pero ahora me saturó, no sé por qué no me puede soltar, yo no la molesto, no le pedí nada. Ella decidió que no quería verme y, bueno, está bien . ¡Mirá qué lejos me vine, así no tenía ningún problema en cruzarse conmigo! Aunque no me vine por eso, mi marido había vivido en España y me vine buscando una vida mejor. Así y todo te llegan comentarios”.

En relación a las declaraciones de su hija mencionando que Claudia se quedaba con parte de su sueldo cuando era chica, la madre de la modelo expresó: “Es una historia que escucho hace tanto... Nicole a los 18 años tenía casa y auto, no sé qué más quería tener. Ella empezó a facturar más grande a partir de los 18 y ya no estaba conmigo. Ella tenía su caballo en el hípico, lo pagaba ella, yo no podía pagar la manutención de un caballo, sí las comidas”.

Enojada por las palabras de su hija, quien fue muy crítica con ella en una entrevista con la revista Caras, Claudia descartó cualquier posible reconciliación con Nicole: “ No existe posibilidad de recomponer el vínculo, yo ya solté, fueron demasiados años ”, dijo convencida.

Y añadió: “Yo antes me quedaba callada porque decía ‘pobre, se le va a pasar, es mi hija’, pero ya tiene 43 años, va a tener un hijo y sigue jodiendo con eso. Lo hace por joder o porque no se da cuenta, qué sé yo”, valoró.

Finalmente, Claudia Neumann dejó en claro por qué se animó a romper el silencio. “Ayer salió mucha gente a decirme: ‘Flaca, hablá, no puede ser que esté diciendo todo eso’. Gente que nos conoce de toda la vida”. Y aclaró que no lo hace para defenderse, sino por hastío. “Lo que piensen de mí, me importa bastante poco, y lo que piense ella, también”, aseguró.

