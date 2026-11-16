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Gérard Depardieu aceptó su condena por agresión sexual y pidió disculpas: “Pertenecía a un mundo que desapareció”

El intérprete renunció a apelar la sentencia de 18 meses de prisión en suspenso por los ataques a dos mujeres durante un rodaje; sus declaraciones generaron distintas reacciones entre las víctimas

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Gérard Depardieu renunció a apelar la condena por las agresiones sexuales cometidas contra dos mujeres durante un rodaje en 2021
Gérard Depardieu renunció a apelar la condena por las agresiones sexuales cometidas contra dos mujeres durante un rodaje en 2021DIMITAR DILKOFF - AFP

Después de haber negado las acusaciones en su contra y de anunciar que apelaría el fallo judicial, Gérard Depardieu dio un giro en su postura. Este lunes 16 de noviembre, el actor francés, de 77 años, confirmó que acepta la condena por agresión sexual contra dos mujeres que trabajaron con él durante el rodaje de una película en 2021. Además, hizo públicas sus disculpas a través de un comunicado en el que reflexionó sobre su comportamiento y reconoció las consecuencias de sus actos.

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