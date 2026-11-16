Gérard Depardieu aceptó su condena por agresión sexual y pidió disculpas: “Pertenecía a un mundo que desapareció”

Después de haber negado las acusaciones en su contra y de anunciar que apelaría el fallo judicial, Gérard Depardieu dio un giro en su postura. Este lunes 16 de noviembre, el actor francés, de 77 años, confirmó que acepta la condena por agresión sexual contra dos mujeres que trabajaron con él durante el rodaje de una película en 2021. Además, hizo públicas sus disculpas a través de un comunicado en el que reflexionó sobre su comportamiento y reconoció las consecuencias de sus actos.

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