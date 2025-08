Giacomo Gianniotti: de su nuevo rol de detective a su recuerdo de Grey’s Anatomy y el drama que lo consagró en su país

A sus 36 años, Giacomo Gianniotti está cumpliendo uno de sus grandes sueños: consolidarse como actor tanto en Hollywood como en Italia. Mientras que en la TV estadounidense es una de las caras más conocidas por haber interpretado al Dr. Andrew DeLuca en Grey’s Anatomy, en su tierra natal está triunfando con su protagónico en Engaño, la romántica y sensual miniserie de Netflix ambientada en la Costa Amalfitana.

Tanto ese médico bipolar que enamoró a Meredith Grey (y que dejó a la audiencia en shock tras su inesperada muerte), como ese joven carismático que se ve involucrado en una apasionada y complicada relación con una mujer mayor, le permitieron traspasar fronteras y volverse popular en cada rincón del planeta. También, demostrar su destreza y versatilidad ante la cámara; algo que vuelve a ponerse a prueba en Wild Cards, la nueva serie de AXN donde tiene la misión de encarnar a un policía. “Este es un género nuevo para mí, nunca he interpretado a un policía ni a un detective. Creo que lo que más me interesó de este proyecto es el enfoque cómico que tiene que hace reír a la gente; los guiones son muy divertidos”, le confiesa a LA NACION este galán nacido en Roma, pero criado en Toronto, Canadá.

Esta serie de crimen e investigación -que estrenará un episodio nuevo todos los domingos, a las 23,- sigue la historia de Cole Ellis, un detective meticuloso y sarcástico que, tras un incidente en su carrera, ha sido relegado a la unidad marina. Cuando la estafadora Max Mitchell (Vanessa Morgan) es arrestada y, de manera inesperada, ayuda a resolver un caso, ambos reciben una segunda oportunidad: él podrá recuperar su puesto como detective y ella evitar la cárcel. Eso sí, a pesar de ser totalmente opuestos, deberán formar equipo para resolver los casos más intrigantes de Vancouver.

Fanático de las motos, la naturaleza y los deportes extremos, Gianniotti está casado desde 2019 con Nichole Gustafson, una maquilladora profesional -nueve años mayor- a la que conoció en una sesión de fotos para una revista italiana. En más de una oportunidad, el actor habló públicamente de sus ganas de ser padre y del momento más difícil de su vida cuando su esposa perdió dos embarazos. “Aunque mi sufrimiento no se puede comparar con el de mi mujer, perdí dos hijos. Nunca voy a llegar a conocerlos. Nunca llegaré a saber sus nombres. Nunca podré hamacarlos. He perdido eso y es pesado”, confesó en el podcast Man Enough.

Entre Canadá e Italia

-¿Cómo te llegó la propuesta para protagonizar Wild Cards?

-Estaba filmando una serie (Engaño) en Italia para Netflix. Estaba terminando de rodar en Nápoles cuando conseguí una audición. La hice e inmediatamente me llamaron los productores para pedirme que haga una lectura con Vanessa (Morgan), quien también estaba siendo considerada para su papel. Ella estaba en Canadá y yo en Italia, así que nos conocimos en un Zoom y leímos algunas escenas juntos; lo cual fue muy extraño porque normalmente se hace en una misma habitación justamente para ver la química que hay entre los dos. De esa manera, pueden mirarse a los ojos el uno al otro y sentir, ya sabés, una conexión real. Pero tenían que tomar una decisión, así que tuvimos que hacerlo de manera virtual. Fue difícil, pero hicimos lo mejor. Después de eso, un día o dos más tarde, nos enteramos de que ambos habíamos sido elegidos. Y al mes ya estábamos filmando en Vancouver, Canadá. No nos conocíamos, pero nos llevamos bien. Ahora estamos a punto de rodar dos temporadas más.

-¿Eras fan de este tipo de series antes?

-La verdad que no. No veía muchos programas de detectives o policiales. No veo mucha televisión para ser honesto. Soy más un tipo de cine, pero tengo mucho respeto por este tipo de programas, especialmente los que son más serios. Creo que lo que más me interesó de este proyecto es el enfoque cómico que tiene que hace reír a la gente. Tenemos un montón de personajes diferentes y peculiares en el show para todos los gustos y con gran sentido del humor. Nuestro show intenta ser divertido. Cuando terminás de verlo, decís: “Me lo pasé bien. Fue divertido. No voy a tener pesadillas ahora al ir a la cama” [risas]. Así que eso es lo que me gusta de este programa. Además de que nosotros también nos divertimos haciéndolo.

-¿Cuál fue el mayor desafío a la hora de interpretar este personaje?

-Ser el protagonista de un programa es muy exigente. Mi alarma suena como a las 4 de la mañana y normalmente estoy en casa de vuelta alrededor de las 21.30, así durante varios meses. Así que más que el personaje, el reto es el horario del rodaje [risas]. Por suerte, el equipo de trabajo es encantador. Cuando todo el mundo es amable, respetuoso y quiere estar allí, me encanta ser parte.

-¿Cómo fue la composición de este policía? ¿Tuviste que hacer un entrenamiento especial?

-Me reuní con el Departamento de Policía local de Vancouver, en donde filmamos, y pasé mucho tiempo con los oficiales. Hice un montón de viajes en los patrulleros con ellos, respondiendo llamadas y entrevistándolos para meterme en su cabeza y entender las cosas que son importantes para ellos. Después, hice entrenamiento de armas. Más que nada para asegurarme de manejarlas bien.

-En Argentina somos muy fans de Grey’s Anatomy y amamos al Dr. DeLuca... ¿Cómo tomaste la muerte de tu personaje?

-Me pareció genial. Si eres fan de la serie y has estado viendo el programa, seguro has perdido a toda tu gente favorita. Todos han sido asesinados, todos [risas]. Es algo que Grey’s Anatomy hace cada un par de años, un gran zumbido dramático. Estuve durante siete años y encontramos una manera de salir del programa. Lo que hicimos fue hermoso. Muchas personas me escribieron por ese papel, las personas que sufren de una enfermedad mental o bipolar me han escrito. Como artista, cuando sientes que hiciste algo que conectó con la gente es un sentimiento hermoso.

-¿Has estado alguna vez en Argentina?

-No, pero me encantaría ir.

-¿Qué sabés de nuestro país?

-Tengo una gran relación con los argentinos porque soy italiano, y muchos argentinos viven en Italia. Nuestras culturas son tan parecidas que no es sorprendente que ustedes vengan a Italia o que nosotros vayamos a la Argentina. Nos sentimos en casa con la comida, la cultura, el idioma es muy similar, por lo que es fácil comunicarse. Es como que no sentís el shock cultural. De ustedes, sé que aman la carne, sobre todo, la carne a la parrilla. ¿Alguna vez has visto Chef’s Table en Netflix? Es un reality con diferentes chefs famosos de todo el mundo. Uno de ellos es de Argentina (en referencia a Francis Mallmann) y cocina todo sobre el fuego, así que definitivamente me encantaría visitar la Argentina.