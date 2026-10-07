Gimena Accardi mostró el tratamiento estético que se hizo y habló de la vida después de los 40

Gimena Accardi decidió compartir un video desde un consultorio de estética donde se realizó un procedimiento para mejorar su imagen y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el paso del tiempo y su manera de atravesar la barrera de los 40.

A través de las redes sociales, la actriz mostró parte de los métodos de cuidado que elige y explicó que recurre a una serie de procedimientos para cuidar su piel, aunque aclaró que no reniega del paso de los años.

Antes de comenzar con el tratamiento, la intérprete mostró cómo fue la previa a la sesión dermatológica: “Estoy haciendo tiempo hasta que me haga efecto la anestesia; te dejan como en un cuartito de espera muy lindo”, relató junto a una camilla.

A partir de ese momento, la artista compartió con sus seguidores una reflexión más personal y explicó por qué elige realizarse este tipo de procedimientos. “Me puse reflexiva y quiero dar este mensaje que me parece interesante, y es que yo me hago estos tratamientos porque me gusta que mi piel luzca bien, luzca sana, sin manchas y sin marcas de acné”, detalló.

La actriz enseñó parte del paso a paso del tratamiento desde el consultorio

A continuación, Accardi hizo especial hincapié en que la decisión de cuidar su aspecto no está relacionada con el deseo de borrar los signos de la edad: “Trabajo con mi imagen, pero no me hago estos tratamientos para aparentar menos edad, no me interesa eso”, sostuvo.

Además, la actriz dejó en claro que se siente cómoda con su actual presente: “Tengo 41 y me encanta tenerlos, de hecho, entre nosotras, es la mejor edad”, afirmó. Y sumó: “Pero está bueno que ése sea el mensaje, que las de veintipico no tengan miedo de llegar a los 40 porque se puede llegar luciendo una buena piel, con buena alimentación, hidratándote, haciendo deporte y con un ayudín con el láser que no viene nada mal”, concluyó.

Accardi también mostró parte del procedimiento al que se sometió: “Solo me dolió un poco en la frente, que la piel es más finita, el resto es súper soportable. Los resultados los empezás a ver en un mes”, detalló.

Gimena Accardi dio detalles de su nuevo tratamiento estético

De camino al consultorio mientras manejaba, Accardi ya había anticipado a sus seguidores cuál era el tratamiento que iba a realizarse en una serie de videos. “Me estoy yendo a hacer un láser. Yo hace diez o doce años que me hago láser en la piel, que ayuda con las manchas, con las marquitas de acné y a disminuir las arrugas, porque estimula tu propio colágeno”, indicó.

La actriz destacó, además, las razones por las que prefiere este tipo de técnicas: “Son tratamientos no invasivos, por eso me gustan, y yo, como fundamentalista y militante del láser, siempre me estoy aplicando”, señaló. Esta vez, sin embargo, decidió probar una técnica que hasta el momento no había utilizado. “Ahora me estoy aplicando uno que no me hice nunca, el Morpheus, y del que me hablaron maravillas”, reveló.

“Estoy agarrando cada semáforo para contarles lo que me voy a hacer y después les quiero mostrar el procedimiento y si duele o no. A mí, particularmente, no me duele, tengo un umbral de dolor alto”, aseguró antes del inicio de la sesión.

El después de su separación

En una reciente entrevista con LA NACION, Accardi se refirió a la etapa que atraviesa después de su separación de Nicolás Vázquez, con quien estuvo en pareja durante 18 años. “Seguí con mi vida como lo venía haciendo: trabajando, intentando ser feliz con el día a día, con la simpleza de las cosas”, explicó sobre la manera en que atravesó un año de cambios personales. Y agregó: “Cuando puedo tomarme un descanso y viajar, lo hago. Cuando puedo estar con amigos, lo estoy. Disfruto cada momento”.

La actriz también se refirió a su presente sentimental junto al músico Seven Kayne, con quien protagonizó la serie vertical Tilf. Consultada sobre cómo está su corazón, respondió con humor: “Está bien [risas]”.

En paralelo a esa nueva etapa personal, la actriz continúa enfocada en su carrera. “No puedo dejar de actuar porque es una vocación muy a flor de piel. Siempre tengo la necesidad de actuar”, compartió.