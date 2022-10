Tom Brady y Gisele Bündchen se divorciaron tras 13 años de matrimonio: “Después de pensarlo mucho”

escuchar

Tom Brady y Gisele Bündchen confirmaron los rumores y anunciaron su divorcio a través de sus redes sociales, después de 13 años en matrimonio. Tras las especulaciones crecientes sobre su posible separación, el quarterback y la modelo compartieron un comunicado para asegurar que su proceso se lleva a cabo de manera amistosa y preservando los buenos momentos que vivieron juntos.

“Estamos bendecidos con dos hermosos niños que continuarán siendo el centro del mundo de ambos. Continuaremos trabajando juntos como sus padres para darles el amor y la atención que se merecen”, recalcó la estrella de la NFL en una historia de Instagram. Por su parte, Gisele también enfatizó que lo más importante son sus hijos y que, a pesar de que atraviesan un momento difícil como pareja, siempre buscarán el bienestar de los pequeños.

Gisele Bündchen confirmó su separación de Tom Brady

Por ahora, los documentos judiciales del divorcio se mantienen en calidad de confidenciales, pero el medio Page Six reveló que Brady no impugnó la presentación del divorcio cuando Gisele lo pidió, por lo que el procedimiento se llevó a cabo sin contratiempos y finalizó el viernes pasado. “Solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras perseguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas que aún no se han escrito”, concluyó el deportista.

Tom Brady confirmó su separación de Gisele Bündchen

Desde hace algunos meses, las dos celebridades dieron signos de problemas maritales. El primero por parte de Tom fue después de tomarse un descanso de 11 días del campamento de entrenamiento en agosto, mientras que Bündchen apareció en las últimas semanas en Miami sin su anillo de casamiento.

Además, algunos medios como Page Six ya habían revelado que supuestas fuentes cercanas a la pareja reportaron que vivían en casas separadas después de haber discutido. Incluso durante el huracán Ian que azotó Florida, estuvieron en sitios diferentes: la también empresaria se habría ido por un tiempo a Costa Rica para estar alejada del caos familiar.

Los problemas que llevaron a Tom Brady y Gisele Bündchen al divorcio

Al parecer el siete veces campeón del SuperBowl y su esposa habían acordado que éste se retiraría de los campos con el objetivo de brindarle más atención a su familia, pero después se retractó y mostró su interés por volver a jugar. “Gisele siempre ha sido la que está con los niños”, agregó hace algún tiempo una fuente de Page Six. Esto sería el principal motivo de la separación, según los reportes.

Además, la propia brasileña había dejado en claro desde años atrás que los problemas en su matrimonio estaban presentes y que no todo era felicidad. “No creo que las relaciones simplemente sucedan; nunca es el cuento de hadas que la gente quiere creer que es. Se necesita trabajo para estar realmente sincronizado con alguien, especialmente después de tener hijos”, recalcó a Vogue en mayo.

Gisele Bündchen dijo que ama a sus hijos y que, tras el divorcio, estará totalmente enfocada en ellos; lo mismo por parte de Tom Brady Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

Parece que después de tantos intentos de negociación por el bienestar de su familia, decidieron ponerle fin a su camino juntos, al menos como matrimonio. “En última instancia, siento que todos tienen que tomar una decisión que funcione para (ellos). Él también necesita seguir su alegría”, agregó la empresaria para Elle meses atrás.

No se sabe si el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers continuará con su carrera, pero por ahora los dos estarán enfocados en sanar y en priorizar el bienestar de sus hijos, tal como dijeron en sus comunicados por separado.

