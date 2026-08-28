Gladys Knight: tras generar alarma por su actitud errática durante un show, anunció su retiro de los escenarios

A los 82 años, Gladys Knight, la mujer que puso la voz a “Midnight Train to Georgia”, anunció esta semana que irá reduciendo gradualmente sus shows para dedicarse a su familia, después de que varios videos de sus últimas actuaciones encendieran una alarma que ella y su entorno intentan, con resultados dispares, sofocar.

Knight venía de un año cargado de fechas, entre shows en solitario y presentaciones junto a Smokey Robinson, compañero de generación y de sello. Pero este jueves, la cantante blanqueó lo que en la industria ya se murmuraba: el ritmo de gira no va a ser el mismo.

“Tras mucha reflexión, he decidido que iré reduciendo mi número de actuaciones mientras me centro en la transición a la siguiente etapa de mi carrera y de mi vida”, escribió la artista, que ganó siete premios Grammy a lo largo de su trayectoria, en sus redes sociales. “Voy a dedicar más tiempo a proyectos con mi marido y a visitar a mis nietos, y estoy deseando que llegue esta nueva etapa”, agregó.

El comunicado, cuidadosamente formal, no explicaba qué había disparado la decisión. Pero el cierre sonaba, para quien conociera el contexto, a algo más parecido a una despedida que a un simple reacomodamiento de agenda: “Me gustaría tomarme un momento, de antemano, para agradecer a todos mis fans durante estos últimos tres cuartos de siglo por hacer realidad el sueño de una niña y apoyarla en cada paso del camino. Estoy inmensamente agradecida a todos ustedes y les envío mi amor eterno. Espero ver sus rostros sonrientes por ahí, en la calle y en la carretera.”

El origen de la preocupación tiene fecha y lugar: el 25 de julio, en el escenario del Hollywood Bowl, uno de los templos de la música en Los Ángeles. En medio de la actuación, Knight le dio la espalda al público y empezó a caminar hacia bambalinas, ajena a los intentos de una de sus coristas por retenerla en el escenario. No fue un hecho aislado: fans que estuvieron en su show de Detroit contaron que la vieron agotada, tomándose pausas fuera de cámara mientras el resto de la banda sostenía el show, y varios se retiraron antes de que terminara el concierto.

El preocupante video de Gladys Knight durante un show en el Hollywood Bowl

Billboard, que había reseñado meses antes su paso por el mismo Hollywood Bowl, ya dejaba entrever la tensión entre la leyenda y el desgaste: la definía como alguien “verdaderamente única en su especie”, capaz de desplegar una fuerza arrolladora y una naturalidad conversacional muchas veces dentro de la misma canción, pero admitía que apenas había logrado terminar el espectáculo, sostenida en gran medida por sus coristas. La conclusión de la revista era incómoda y directa: los artistas deben saber cuándo es el momento de retirarse con dignidad.

Una fuente cercana a la gira le confió a TMZ que, entre la gente que trabaja con Knight, crece la sospecha de que la cantante esté “mostrando síntomas de demencia”. Es una palabra que, hasta ahora, nadie del entorno oficial de la artista pronunció públicamente. Su cuarto marido y representante, William McDowell -señalado el año pasado por el hijo de Knight por maltrato a personas mayores- admitió ante el mismo medio que Gladys todavía no fue evaluada por ningún médico, aunque prometió que la consulta llegará pronto.

McDowell, que es 33 años más joven que su esposa según trascendió, insistió en que Knight sigue queriendo subirse a un escenario, aunque reconoció que tiene días buenos y días malos. “Nadie nunca me hará decir: ‘Mi esposa está bien’, pero lo único que quiere hacer es cantar”, declaró, en una frase que funciona casi como una confesión a mitad de camino entre la lealtad y la resignación.

Knight tiene fechas confirmadas hasta mediados de noviembre, pero su marido fue claro: el show del 5 de septiembre será determinante para decidir si el resto de la gira se cancela. Mientras tanto, dijo, está construyendo una sala cerca de la casa de la pareja en Carolina del Norte, para que Gladys pueda seguir actuando sin necesidad de viajar.

Gente vinculada a la producción de la gira calificó la situación de “trágica” ante TMZ. Una fuente contó que, antes del show del Hollywood Bowl, hubo integrantes del equipo que le plantearon a los representantes de Knight que no era “apropiado” que subiera al escenario en esas condiciones. La misma fuente fue más allá: calificó de “vergonzoso” que la estrella se vea, según su lectura, obligada a seguir actuando.

Esta no es la primera vez que el círculo íntimo de Knight queda expuesto en público. El año pasado, su hijo Shanga Hankerson acusó abiertamente a McDowell de aprovecharse de su madre y de maltratarla, y llegó a presentar una queja formal ante el Departamento de Servicios Humanos de Carolina del Norte. Un año antes de eso ya había advertido, en diálogo con The Shade Room, que la exigente agenda de giras de Knight resultaba “perjudicial” para su salud: “No quiero que mi madre esté de gira en un autobús turístico preguntándose dónde está”, dijo entonces. Y en una entrevista con la revista People fue todavía más lejos: “Hice todo lo posible por darle a McDowell el espacio necesario para desempeñar su papel de esposo y hacer lo que más convenía a mi madre, pero no lo ha hecho. ¿Por qué trabaja? ¿Por qué se encuentra en esta situación en la que la hacen creer que tiene que trabajar así? Ese es realmente mi problema.”

Knight salió entonces a bajarle el tono a la polémica. A través de sus representantes, que se dijeron “muy satisfechos” con el trabajo del entorno de la artista, se distanció de su hijo: se mostró “entristecida por las acusaciones infundadas de Shanga” y aseguró no haber tenido “ningún contacto sustancial” con él. Hankerson, por su parte, calificó esa declaración de “inexacta” y sostuvo que lo mantienen “deliberadamente en una posición de acceso mínimo” a su madre.

La propia Gladys se ocupó de responder en primera persona en una entrevista con The Post: “Quiero que mis fans y los interesados tengan la seguridad de que estoy muy bien para alguien que lleva tres cuartos de siglo sobre los escenarios, ¿difícil de creer, verdad?”. Y agregó, sin esquivar el fondo del asunto: “Estoy sana y feliz, y estos últimos meses he estado visitando a amigos y familiares. Tengo muchas ganas de volver a la carretera con mis hermanas y al escenario”. También dejó una acusación cruzada, aunque más difusa: dijo que su salud y su rendimiento habían sido “tergiversados”.

Nada de esto discute lo que Gladys Knight ya construyó, independientemente de cómo termine esta etapa. Con “Midnight Train to Georgia” como estandarte, su catálogo incluye “Help Me Make It Through the Night”, el tema de James Bond “Licence to Kill”, “The Way We Were” y “You’re the Best Thing That Ever Happened to Me”: medio siglo largo de la mejor tradición soul norteamericana, con una voz que definió a Motown tanto como definió su propio sello.