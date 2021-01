Gladys La Bomba Tucumana, tras contraer Covid-19: "Por momentos estoy bien, por momentos me siento mal" Crédito: Instagram

Fernanda Iglesias Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2021 • 11:15

Gladys la Bomba Tucumana dio positivo de Covid 19 y está aislada, transitando la enfermedad. Por ese motivo, permanecerá ausente de las instancias finales de Cantando 2020.

"Acá estamos, llevándola. Por momentos estoy bien, por momentos me siento mal", le dijo la intérprete a LA NACION. Y aconsejó: "Cuídense. Es muy feo. Yo me cuidé tanto. ¡Tanto! Cinco meses acá y no pasó nada".

Sobre cómo se dio cuenta de que podría estar contagiada, relató: "Me fui el martes del canal y el miércoles empecé a sentirme rara. Tenía mucho cansancio, desgano, fuego en mi cuerpo, resfrío y dolor de garganta".

La intérprete es una de las participantes de Cantando 2020. En el reality compite junto a su hijo, Tyago Griffo, y como él es contacto estrecho, está aislado y, por protocolo, le toca hisoparse mañana. En tanto, la producción ya encontró una solución para la edición de este lunes por la noche: su lugar lo ocupará la ex Bandana Lissa Vera y Griffo será reemplazado por el cantante Mariano Zito, conocido en el certamen por ser el partenaire de Carmen Barbieri. En caso de que Tyago resulte negativo de covid, podría reincorporarse junto a Vera, pero parece poco probable que Gladys pueda volver a la pista.

Triste, Gladys explicó que se siente tan mal que no tiene ni fuerzas para escribir o hablar. Con respecto a su novio, el también cantante Emiliano Carrizo (oriundo de Pavón Arriba, en Santa Fe), explicó que no hubo riesgo de contagio porque no se ven desde el 24 de diciembre. Y aclaró: "No estoy de novia, estoy conociéndome con alguien hace apenas tres meses. No vive acá, viene a veces a verme cuando se puede, sin obligación. Prefiero decir que es un compañero; es pronto para decirle 'novio'".

Conforme a los criterios de Más información