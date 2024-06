Las confesiones de Kevin Costner sobre su divorcio, los miedos que enfrentó y su relación con Jewel

Escuchar

A pesar del revuelo mediático que causó su separación de Christine Baumgartner, Kevin Costner siempre trató de mantener los pormenores de lo ocurrido puertas adentro. Sin embargo, en los últimos días rompió el silencio y, por primera vez, se refirió al tema.

“Si estás en una tormenta y sos el único que mantiene el timón, tratando de evitar que el agua y la sal empañen tus ojos, no podés dispersarte. No fui capaz de dispersarme”, comentó en declaraciones a la revista People. La expareja pasó por los tribunales para discutir los detalles de todo lo relacionado a la separación y división de bienes: desde el calendario de Christine para mudarse de la casa familiar en Santa Bárbara, California, a los pagos de manutención de los adolescentes que tienen en común.

“No fuimos capaces de lograrlo con la distancia”, continuó, haciendo referencia a los proyectos laborales que lo hicieron estar alejado un tiempo de Baumgartner, un alejamiento que terminó no siendo solo físico. “Había muchas cosas en marcha. Tenía un dinero puesto en los proyectos, películas que estaban ya comprometidas, con 300 o 400 personas trabajando en ellas”, reveló.

Kevin Costner y Christine Baumgartner, en tiempos de marido y mujer

Entre los miedos a los que se enfrentó de cara a la separación, se destacaba que el divorcio impactara negativamente en sus hijos, algo que vivió durante la disolución de su primer matrimonio. “Ya me había divorciado una vez y fue muy difícil para los chicos, así que esta vez era mi mayor miedo. Es algo que estoy viviendo ahora, pero así es la vida”, reflexionó antes de calificar a Baumgartner como una “buena compañera y buena madre”.

El actor aseguró que la relación con sus hijos sigue siendo cercana. “Hablo todo el tiempo con ellos, los ayudo y me interesa en qué están”. Costner es padre de siete hijos: Annie, de 40 años; Lily, de 37 y Joe, de 36, fruto de su matrimonio con Cindy Silva; Liam, de 26, que nació de su relación con la bailarina Bridget Rooney, y Cayden, de 17; Hayes, de 15 y Grace, de 14, a quienes tuvo con Christine. Estar con ellos “también es parte del trabajo”, contó.

Su relación con Jewel

Poco después de su divorcio, Costner comenzó a ser vinculado sentimentalmente con la cantante Jewel. Las especulaciones comenzaron en diciembre, cuando aparecieron fotos de la pareja en las Islas Vírgenes Británicas. Las imágenes, obtenidas por TMZ, mostraban a la estrella de Yellowstone con sus manos sobre la artista, rodeándola con sus brazos mientras ella hablaba al público presente en el evento de Inspiring Children Foundation, realizado en la isla Necker de Richard Branson, que la tuvo a ella como anfitriona y a él como invitado. Durante su entrevista con Howard Stern, el artista negó estos rumores de romance.

La imagen de Kevin Costner y Jewel que difundió TMZ

“Jewel y yo somos amigos. Nunca hemos salido juntos, jamás. Ellas es especial y no quiero que estos rumores arruinen nuestra amistad, porque eso es lo que tenemos. Ella es especial para mí”, afirmó.

“De repente estoy divorciado, soy padre solo en mis momentos libres y un amigo me invitó a ir a la isla”. Según contó, allí estaban él, Jewel, Emma Watson y siete personas más que no son famosas. “Ella fue una mujer con la que en ese momento tuve una hermosa conversación, al igual que con Emma”, continuó. “Los rumores decían que fuimos y volvimos juntos en un avión privado, pero había nueve personas más en él. No quiero que la prensa arruine la relación que tenemos porque es muy inteligente y ha atravesado muchas cosas en su vida, solo tenemos una linda amistad. No tenemos un romance y no hemos tenido ni una cita”, quiso dejar en claro.

