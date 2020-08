El diseñador de moda hizo un comentario sobre Jimena Barón que fue muy criticado en las redes sociales Crédito: Instagram: @santiagoartemis

4 de agosto de 2020 • 11:19

Lizardo Ponce suele hacer "vivos" en su cuenta de Instagram y hablar con distintas personalidades del espectáculo. Su última charla fue con Santiago Artemis, y el diseñador de modas hizo un comentario sobre Jimena Barón que fue tomado como una incitación a la gordofobia y generó una ola de repudio en las redes sociales.

Artemis, quien además es jurado en Corte y Confección (eltrece), adquirió fama luego de vestir a artistas internacionales como Katy Perry y Tyra Banks; pero esta vez no fueron sus outfits los que llamaron la atención.

Todo comenzó cuando Ponce lo llamó para pedirle asesoramiento para su look de la próxima gala del "Cantando por un sueño", donde cantará el hit de Barón, "La Cobra". Fue en ese momento que el diseñador se refirió a la cantante como: "La gorda esa", y después agregó: "Que no se venga a hacer la flaca".

Dado el tono con el que expresó las frases, Ponce le aclaró que insultar a alguien diciéndole "gorda" se considera una incitación a la gordofobia, y le pidió que se disculpara por lo que dijo. Enseguida, Artemis intentó retrucar: "Bueno, pero si es lo que vos pensabas, tampoco nos hagamos la víctima"; pero el joven periodista cordobés le reiteró que no estaba de acuerdo.

"Justamente hace pocos días yo di un mensaje por este tema, para retractarme por unos tuits viejos de los que me arrepiento, así que me parece que no hay que dejar pasar esto y hay que disculparse ahora", sentenció Ponce.

Al final, el diseñador se retractó: "A veces en el fervor del momento y de querer divertirlos a ustedes podemos decir algo que no suene bien, pero no es con la intención de herir a nadie". Sin embargo, su pedido de disculpas no fue suficiente para los usuarios del mundo virtual, quienes rápidamente posicionaron a "Artemis" como tendencia en Twitter.

Mientras tanto, Barón sigue ausente en las redes sociales, sin publicar posteos ni historias en su cuenta de Instagram, y al parecer ya dejó atrás los rumores de reconciliación con Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison.