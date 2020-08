Jimena Barón rompió el silencio: "Por suerte, no tengo ningún problema familiar"

La artista evadió las preguntas sobre si seguía en la casa de su ex Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2020 • 14:11

Jimena Barón se mantuvo durante casi tres semanas en silencio en sus redes sociales. Algo bastante extraño para la actriz y cantante, quien gusta de contar su día a día con lujo de detalles. Luego de mudarse a la casa del padre de su hijo, Daniel Osvaldo, y de compartir videos y fotos de cómo era la convivencia, primó el silencio.

Mientras que algunos hablaban de reconciliación y posterior crisis, otros señalaban que el futbolista tampoco estaba dando señales en el ciberespacio y los rumores comenzaron a sonar con más fuerza. En un encuentro con la prensa, la creadora de "La cobra" dijo que estaba bien y que no se preocuparan por ella.

Ante tantas idas y vueltas entre los papás de Morrison, las teorías se sucedieron: ¿estaban en crisis? El mutismo se apoderó de esta pareja mediática, aunque Osvaldo eligió como foto de perfil de WhatsApp una donde se lo veía junto a su ex. Y se dijo que Barón había regresado a su casa, pero no había palabras de ellos que lo confirmaran.

Una de sus últimas publicaciones de la artista fue una en la que pedía que votaron a "La cobra" para Canción del año en los Premios Gardel.

Jimena, sin escapatoria

El silencio se interrumpió pero no por decisión de Barón sino por un encuentro casual con un móvil de revista Paparazzi.. "Perdón, me tengo que ir...", dijo cortante, y se limitó a contestar: "Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte no tengo ningún problema familiar". "¿Con Daniel cómo están?", insistieron desde el citado medio, a lo que ella respondió: "Nada para decir, está todo bien".

Ante la consulta sobre el alejamiento del jugador de Banfield, expresó: "No tengo ni idea. No hablé. No hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío".

De lo que sí habló un poco más Barón fue de su trabajo. Reveló que si bien había decidido no ser parte del jurado de "Cantando 2020", les estaba dando una mano a dos de los participantes.

Daniel Osvaldo, lejos de Banfield y cerca del rock

Osvaldo, por otra parte, usó las redes para contar que estaban por presentar un nuevo material con su banda Barrio Viejo. No dijo nada ni de su alejamiento del club ni de su relación con Jimena Barón.

"Estamos hablando de un video de un show que hicimos, donde presentamos nuestro último álbum. Es nuestro primer material que lanzamos en vivo, así que estamos muy contentos. Estamos muy felices y espero que a todos los 'Barrioviejeros' también les guste todo esto, y a los que no conocen la banda, que no se lo pierdan porque es un buen material. Esperemos hasta el domingo, les mando un abrazo muy grande a todos. Aguante Barrio Viejo y el Rock and Roll, aguante el Rock and Roll... Que no morirá jamás", anunció desde la cuenta de Instagram de la agrupación.