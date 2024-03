Escuchar

La película de Barbie no deja de estar de moda. Estrenada en el 2023, el film dirigido por Greta Gerwig y protagonizado por Margot Robbie, fue el de mayor recaudación en los cines durante ese año, y los premios y nominaciones que recibió son innumerables. Y si bien no parece ser una contendiente sólida de cara a los próximos premios Oscar, es innegable que esa película será una de las grandes protagonistas de la noche. Por ese motivo, el interrogante sobre si podría o no haber una segunda parte, es algo que intriga mucho a los fans. Y en el marco de una charla, Gerwig confesó qué debería suceder para poner en marcha una secuela.

Ryan Gosling y Margot Robbie en Barbie WARNER BROS. - WARNER BROS.

Durante la tarde del miércoles, Greta Gerwig fue distinguida como una de las Mujeres del año, en el marco de un evento realizado en Los Angeles. Durante esa charla, la realizadora habló de lo que significó Barbie en su carrera, y al respecto expresó: “Mi horizonte era preguntarme qué era lo que amaba con más compromiso, qué era lo que más me importaba, o sea, el preguntarme cuál era la historia debajo de la historia. Y con respecto a Barbie, la trama subyacente era que yo amaba a esa muñeca. Recuerdo ir a la juguetería, mirar a las Barbies y amar sus peinados. Yo amaba todo lo que tenía que ver con ellas, pero a mi mamá eso no la entusiasmaba mucho. Entonces descubrí que esa era la historia, que esa era la trama de toda mi generación, y yo siempre estoy intentando encontrar esos ganchos”.

Y más adelante, la realizadora respondió a la pregunta sobre si haría o no una secuela, y en ese momento reveló: “Si vuelvo a encontrar ese gancho, entonces estaremos bien. Pero si no encuentro ese gancho, entonces no habrá película”. Y si bien esa frase puede resultar algo ambigua, luego Gerwig precisó: “Esa película fue algo que hice con muchísimo amor. Y amo muchísimo ese mundo que construimos y a todos los que actuaron en ese film. Entonces la idea de volver a trabajar con ese grupo, es algo muy emocionante”.

Greta Gerwig en la filmación de Barbie Jaap Buitendijk - -

Esta declaración, afortunadamente para los fans de la película, se contradice con algo que dijo la directora en julio del año pasado. En esa instancia, Gerwig sepultó las posibilidades de una continuación cuando exclamó: “Me siento así al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, lo hice. No quisiera aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy totalmente en cero”.

Margot Robbie, la no nominada

Greta Gerwig y Margot Robbie recibiendo un Globo de oro Sonja Flemming - CBS ENTERTAINMENT

El pasado 23 de enero se conocieron a los nominados a los premiso Oscar, y si bien hubo nombres y títulos que -tal como se presuponía- aparecieron, hubo algunas ausencias que llamaron la atención. Margot Robbie, protagonista de Barbie, quedó afuera de la categoría de Mejor Actriz, mientras que Greta Gerwing no fue incluida en la terna de Dirección por el mismo film.

Tras el revuelo que se generó en redes sociales, puesto que varios fans de la cinta repudiaron la ausencia de las mujeres en las mencionadas categorías, y luego de que sus propios compañeros pronunciaran su desacuerdo con la decisión de la Academia, Margot Robbie rompió el silencio y dejó en claro cuál es su postura al respecto.

Barbie

“Obviamente, creo que Greta debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es”, sostuvo Margot Robbie, según lo que recogió el sitio Deadline. “Pero, ha sido un año increíble para todas las películas”, remarcó para evitar entrar en polémicas.

“Nos propusimos hacer algo que cambiaría la cultura, afectaría la cultura, simplemente generaría algún tipo de impacto. Y ya lo ha hecho, y en algunos casos mucho más de lo que jamás soñamos. Y esa es verdaderamente la mayor recompensa que podría surgir de todo esto”, manifestó la actriz de El lobo de Wall Street.

Ryan Gosling en la piel de Ken Película "Barbie"

Por último, se refirió al impacto que tuvo la película entre el público y el fenómeno que se produjo en torno a la misma. “Nunca he sido parte de algo como esto. Así no. He hecho cosas de cómics y eso genera una gran reacción, pero esto se sintió muy diferente. Todavía se siente muy diferente. Y no puedo pensar en un momento en el que una película haya tenido este efecto en la cultura. Y es asombroso estar en el ojo de la tormenta”.

