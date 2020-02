Guillermina Valdes: "Soy brava y gran discutidora"

Guillermina Valdes, a corazón abierto

" Marcelo (Tinelli) me ayudó mucho porque es concreto, expeditivo y hacedor. En cambio, a mí me cuesta concretar. Soy una agradecida siempre a la gente con la que me he encontrado, amigos, parejas", le contó ayer Guillermina Valdes a Florencia Peña, a propósito de la línea de cosmética natural que lanzó hace unos meses y que se le suma a su marca de zapatos.

Valdes se confesó en Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe, que actualmente conduce Peña ya que su conductora está de vacaciones, y aseguró: " Con Marcelo nos complementamos mucho y nos ayudamos mutuamente, desde las charlas, las energías, las miradas de la vida, absolutamente diferentes pero complementarias Soy brava y gran discutidora. Con respeto, pero digo lo que me parece. Marcelo siempre me dice que pensaba que yo era diferente, más dócil".

También explicó que entendió que "el amor va mutando". "Aprendí a quererme y dejé de buscar tanto afuera. Hoy elijo a mi pareja desde otro lugar, no para complementarme porque sé que sola estoy completa. Estoy enamorada de Marcelo, lo admiro y me gusta construir con él. Siento que amo diferente a cuando era más joven", señaló.

Mamá de Dante (19), Paloma (17) y Helena (14), con su anterior pareja, Sebastián Ortega, y de Lorenzo ( 4) con Tinelli, Valdes también habló sobre su maternidad: "Ya había cerrado la fábrica, pero quedó una puertita abierta. Lolo fue un regalo hermoso. Fue fuerte porque me cuidaba y no lo esperábamos, pero es una bendición".

Guillermina Valdes: habla de como lleva una vida saludable y como espera a que las cosas se den - Fuente: Telefe/Corta por Lozano 03:34

Video

Además contó que son una familia ensamblada y se llevan todos muy bien. "Dormimos juntos, pero lo que nos funciona para organizarnos es tener cada uno su grupo familiar., Por eso vivimos en departamentos diferentes, en el mismo edificio y nos va muy bien así". Y explicó: "Mis hijos son todos bravos. Marcelo me dice que los suyos son más dóciles. Mis hijas son críticas y son feministas, aunque no quiero etiquetarlas. Tienen otra cabeza. En casa se arman debates y podemos charlar bastante. Soy una madre con cabeza muy abierta y así trato de educar a mis hijos. A mi vieja la adoro y a veces se entera de alguna situación de mis hijos y se preocupa, yo la tranquilizo. Uno, a veces, también está solo porque hay cosas nuevas y tenemos que aprender. No sueño con cosas académicas para ellos sino que sean buenas personas".

Nacida en Necochea, Valdes su mudó a Buenos Aires en 1997. "Tenía 19 años y vine a trabajar como modelo. Había estudiado veterinaria en Tandil porque mi papá es veterinario, pero al año me di cuenta que no era lo mío. Acá estudié psicología y teatro. Nunca tuve claro qué quería. Tampoco quería ser modelo. Simplemente alguien me dijo que podría ser modelo porque tengo piernas largas y probé. No sabía qué quería hacer y se me fue dando en la búsqueda. De todas maneras, siempre pude elegir", se sinceró. Contó además que se adaptó rápido a la vida de la ciudad: "Nunca padecí demasiado nada".

Un dato curioso: ¿dormir con guantes? Fan de la vida sana, Guillermina se cuida y también entrena fuerza "porque las mujeres después de los 40 necesitamos entrenar fuerza". Y una amiga la deschavó y contó que duerme con guantes. "Me pongo crema de manos y unas gotitas de aceite de almendras. Después me pongo guantes de lana, porque absorbe mejor. Pero lo hago en otoño e invierno", aclaró.