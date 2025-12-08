Sigue los pasos de su abuelo: así está hoy el hijo de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega

Dante Ortega nació en el seno de una familia de artistas. Es nieto del cantante “Palito” Ortega y su papá, Sebastián, se dedica al mundo del entretenimiento audiovisual. A su vez, del lado materno, Guillermina Valdes es actriz, por lo que a lo largo de su vida se vio con una fuerte influencia que lo llevó a seguir sus pasos. En la actualidad mantiene un perfil bajo dentro del mundo de los medios masivos, aunque está presente en las redes sociales, sitio en el que plasma diferentes tipos de contenidos. Enterate cómo está hoy y a qué se dedica.

Dante Ortega junto a su hermana Paloma cuando eran pequeños (Fuente: Instagram/@guillevaldes1)

Así está Dante Ortega

En una pequeña entrevista que ofreció el año pasado a un segmento de Telefe Noticias, Dante contó por qué eligió a Julieta Ortega, su tía, para revelarle su orientación sexual y decirle que le gustaban los hombres. Según él, le brindó su apoyo de inmediato.

Dante Ortega es modelo y a diario sube fotos a sus redes de las producciones en las que trabaja (Fuente: Instagram/@_danteortega_)

Ese hecho dio de qué hablar y repercutió en diferentes medios de comunicación, lo que volvió a posicionarlo en la escena pública más allá de sus ambiciones como artista.

Desde muy chico, Ortega se dedica al modelaje y trabaja para diferentes marcas de indumentaria, pero también descubrió en la música un cable a tierra. Tanto es así que hace dos años lanzó su primer sencillo: “Volando”.

Dante tiene 24 años y es cantante, compositor, actor y modelo (Fuente: Instagram/@_danteortega_)

Poco a poco su camino en la música se expandió, al punto de que en abril del 2025 cantó junto a su abuelo en uno de los shows que ofreció Palito Ortega. Esto le dio impulso y seguridad necesaria para continuar por el sendero profesional que tanto le gusta.

En septiembre hizo una versión nueva del tema “Hasta que me olvides”, en una de las sesiones de La Balcón, junto al productor Luke Sky. Pero no quedó solo ahí, sino que durante la 34° Marcha del Orgullo de Buenos Aires, el joven publicó en sus historias de Instagram una canción en referencia a la jornada especial.

"Hasta que me olvides" - Dante Ortega

“Buenas. Estuve componiendo una canción, mencionando específicamente a los que todavía no marchan por miedo a ser ellos mismos”, dijo y reflexionó: “Hoy no pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard, eso me va a hacer muy mal. Decidiré qué hacer, no me voy a quedar junto a ti, perdiéndome ahí en la sombra de mi ser”.

Dante lanzó hace dos años su primer sencillo: "Volando" y este 2025 en el marco de la Marcha del Orgullo le dedicó un tema a aquellas personas que todavía no se animan a movilizarse (Fuente: Instagram/@_danteortega_)

En una entrevista reciente que ofreció al programa de streaming Había que decirlo, por El Trece Prende, aseguró que inició los estudios en astrología y explicó: “Estoy haciendo una cursada online que dura tres años. Aunque todavía no me recibí, yo estoy haciendo carta igual, todavía no terminé, pero…”.

Además, en diálogo con MShowtv (Ciudad Magazine), Dante Ortega remarcó que su papá le insiste para que estudie y se perfeccione lo más que pueda, por ello es que también toma clases de actuación.

La palabra de Dante Ortega sobre su presente

Sobre el peso del apellido y la influencia de Sebastián, Dante comentó: “Yo estudio actuación y el día de mañana si se da la posibilidad de trabajar juntos, encantado, pero no sé si me daría pedirle el trabajo: ‘Papá ¿me contratás?’. Porque siento que esa es la fácil también”, y aclaró: “El día de mañana, si él quiere contratarme buenísimo, pero pedírselo, yo como hijo siento que es la cómoda, ¿viste? Prefiero esperar a que eso suceda naturalmente”.

Acerca de su presente, Dante Ortega utiliza su cuenta de Instagram como ventana al mundo, donde postea allí diferentes videos, imágenes y ciertos resúmenes de su trabajo y vida cotidiana. Y si bien, no tiene fotos con su padre, sí con sus hermanos y madre.