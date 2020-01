El actor contó cómo vive el éxito de sus hijos, Johanna y Nicolás

11 de enero de 2020

A pocos días del estreno de El robo del siglo y palpitando el desembarco en el teatro de Casados con hijos, Guillermo Francella celebró la relación con su familia y confesó que ver a Nicolás y a Johanna crecer y tener éxito es un privilegio que su padre no pudo tener.

En una entrevista concedida a La Once Diez/Radio de la Ciudad, el actor se refirió a la participación de su hija en El robo del siglo, de Ariel Winograd y aclaró que pasó por "un casting muy riguroso".

"Mi hija no quería, porque tiene la mochila del padre conocido. Pero surgió la oportunidad de hacerla, la convencí. Después me llamó Winograd y me contó que había hecho un casting muy riguroso y que ella había quedado", reveló sobre la participación de la actriz de Millennials y Argentina, tierra de amor y venganza en el largometraje.

Mientras Johanna acaba de debutar en cine junto a su padre, Nicolás está grabando a tercera temporada de Altamar, en España

Sobre la experiencia de haber filmado juntos, agregó: "Me gustó mucho lo que pasó con ella porque me conecté de un modo que no era papá Guillermo con 'Yoyi', era algo mucho más profundo desde lo interpretativo".

"Para los dos fue muy hermoso. Como papá, que Johanna haya grabado su primera película conmigo -como Nicolás, que hizo Corazón de León que también fue su primer película-, la verdad es un orgullo", expresó, y recordó que su padre no pudo verlo triunfar.

Con respecto a la carrera de Nicolás, reveló: "Ahora Nico está trabajando en España en la tercera temporada de Altamar". Para finalizar, redondeó: "Para mí, ver a mis hijos con éxito es un privilegio y me emociona muchísimo".