El llanto de Guillermo Francella tras el agónico triunfo de Racing ante River
El actor estuvo presente en el Cilindro y no pudo ocultar las lágrimas ante el gol que le dio la clasificación a la Academia a los cuartos de final; fue victoria 3-2 en tiempo de descuento
Racing se enfrentó a River en un partido muy esperado por los octavos de final de la Liga Profesional y logró un triunfo agónico por 3-2 en el Cilindro de Avellaneda frente a su hinchada. Guillermo Francella fue una de las celebridades que dijo presente. Desde el palco del estadio Presidente Perón, el actor alentó al equipo de sus amores y quedó registrado en un momento muy emotivo que quedará para el recuerdo.
La Academia comenzó el partido en ventaja, pero en pocos minutos el Millonario lo revirtió y continuó en un 2-2, que parecía ser el resultado final. Sin embargo, a los 48 minutos del segundo tiempo, el gol de Gastón Martirena cerró con un 3-2 y le dio el paso a cuartos en el Torneo Clausura.
En el gol agónico del final, las cámaras enfocaron el lugar donde se encontraba el protagonista de El Encargado (Star+). Allí, se lo vio taparse el rostro luego de un llanto desconsolado por la pasión futbolera, secuencia que no tardó en convertirse en viral.
“Maravilla”, exclamó Francella en diálogo con Cadena 3. Al escucharlo, quisieron saber más: “Guille, contame del tercer gol”. Ante esto, no titubeó y la voz dio cuenta de lo que esto significa: “Es una felicidad extraordinaria, extraordinaria. Perder dos a uno, llegaron dos veces al arco estos y ganarles así como tantas veces nos han ganado a nosotros, es maravilloso”.
“¿Algún recuerdo de un partido como este?”, insistió el periodista y él entre risas cerró: “La respuesta no dejó dudas de la dimensión de lo vivido. Muchos, muchos, pero este lo estoy disfrutando mucho”.
Pero el ex Casados con Hijos no estaba solo. En la misma tribuna se encontraba Joaquín Furriel, quien festejó junto a su colega y otros hinchas el triunfo del Cilindro de Avellaneda, momento que compartió en su perfil de Instagram, en el que cuenta con poco más de medio millón de seguidores.
“Qué lindo es ser de Racing Club”, escribió el intérprete de Rafael “El Niño” Amay en Soy Gitano (2003) en una imagen que dejó ver la felicidad del grupo de simpatizantes. En la siguiente storie compartió el detrás de escena del momento en el que Martirena metió aquel gol con el que la Academia alcanzó la victoria.
