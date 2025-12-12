Sharon Osbourne confesó que estuvo a punto de enviarle una caja llena de excremento a Roger Waters: “Es alguien insignificante”

Suele ocurrir que cuando una persona fallece, inmediatamente las personas que lo rodearon intentan olvidar todas las características negativas de esa persona, como si la muerte purificara y canonizara a todos los fenecidos. Quizá por eso, Sharon Osbourne sintió tanto odio al ver que una de las máximas estrellas del rock criticaba su marido, Ozzy, a días de que su vida se apagara.

Ozzy Osbourne junto a su esposa Sharon en 2015 GUS RUELAS - X02203

Tanto se enojó, que estuvo a punto de enviarle una caja llena de excremento humano a uno de los músicos más importantes del mundo: el exlíder de Pink Floyd, Roger Waters. La idea le surgió en medio de un ataque de ira, al leer los comentarios que el músico realizó tras la muerte de Ozzy Osbourne.

La empresaria reveló su “ocurrencia” en el episodio del miércoles del programa televisivo Piers Morgan Uncensored. “Iba a enviarle una de mis cajas de Tiffany, pero decidí guardarla”, le comenzó contando al conductor. Pero Morgan le pidió que compartiera la historia detrás del regalo especial que pone dentro de las famosas cajas azules de Tiffany & Co.

Es que, en realidad, la esposa de Osbourne comenzó su escatológica y violenta tradición después de que un crítico musical escribiera una mala reseña sobre uno de los shows de Ozzy, un show que, según ella, el periodista no había visto.

La pareja, antes de pasar por el altar, en 1981 DOUGLAS PIZAC - AP

Según indicó la dolida viuda, aquella era la “peor crítica de la historia” y aseguró que el crítico incluso describió incorrectamente el distintivo cabello renegrido del rockero como rubio. “Le envié una caja de Tiffany, que a todos les encanta. Y estaba llena de la caca del pañal de [su hijo] Jack”, recordó, sin inmutarse y generando la risa del anfitrión, que festejó su iniciativa.

Luego, reconoció que comenzó a enviar ese mismo regalo a “otras personas” que “no le agradaban” a lo largo de los años. Waters podría haberse convertido en uno de los destinatarios, pero por algún motivo la viuda de Osbourne se acobardó a último momento. “Es un desperdicio mandarle mierda. Es un desperdicio porque él es realmente insignificante”, calificó al músico. Y explicó: “Pero pensé: ‘No se puede hacer eso después de la muerte de alguien que tiene familia’”.

Ozzy Osbourne posa con un objeto de utilería en el laberinto "Black Sabbath: 13 3D" en Universal Studios Halloween Horror Nights, en septiembre de 2013 John Shearer - Invision

A pesar de elegir no haber enviado el asqueroso presente, la madre de Kelly Osbourne aprovechó cada oportunidad que se le presentó para criticar públicamente a Waters. “No es una leyenda, no es un músico apreciado, es un clásico hoy en día”, aseguró en el programa. Y agregó: “Fue genial, pero su grandeza no perduró. No pudo hacer gran música por sí solo. Es un clásico”.

Luego, agregó: “Pero está loco. Definitivamente, definitivamente, no está bien conectado. Cinco esposas después, y, ya sabes, odia a todos los que tienen éxito”, indicó. A pesar de que no lo dijo, una de las principales diferencias que mantiene con el creador de “Comfortably Numb” tiene al conflicto en medio oriente como escenario virtual: mientras ella defiende a ultranza al gobierno de Benjamin Netanyahu, el artista se convirtió desde hace años en uno de los principales detractores de las políticas del líder israelí sobre el pueblo palestino.

Ozzy Osbourne murió, a los 76 años, luego de haber sufrido un ataque cardíaco. Desde hacía años padecía enfermedad de Parkinson, a la que se sumaron otros problemas de salud. Luego de su fallecimiento, Waters le dijo a The Independent Ink: “Ozzy Osbourne, que acaba de morir, bendito sea. Cualquiera que sea el estado en el que estuvo toda su vida... Aunque se la pasó en la televisión durante cientos de años con su idiotez y sus tonterías. De su música, no tengo idea. No me importa una mierda”.

Roger Waters en Montevideo, en 2020 Miguel Rojo - AFP

Posteriormente, el hijo de Sharon y Ozzy, Jack, salió a responderle en las redes. “Escuchame, Roger Waters... ¡Que te jodan! Qué patético y desconectado te has vuelto”, escribió en sus Historias de Instagram. Y agregó: “Últimamente, parece que la única forma de llamar la atención es vomitando tonterías en la prensa. Mi padre siempre pensó que eras un imbécil; gracias por demostrarle que tenía razón”.

Pero a pesar del paso del tiempo, la herida que provocó el comentario del músico parece no haber cicatrizado. Durante un episodio de The Osbourne Podcast de noviembre, la viuda calificó a Waters como “una de las personas más retorcidas y enfermas que he conocido en años”, mientras que Kelly se refirió a él como “un maldito imbécil”.

Sharon, viuda de Ozzy Osbourne FREDERIC J. BROWN - AFP

“No tiene carisma; parece Frankenstein”, intervino Sharon. “El tipo está mal de la cabeza... A nadie le cae bien. No somos los únicos. A nadie le cae bien este hombre a menos que seas fascista. Es uno de esos”, señaló.