El susto de Guillermo Francella por el fuerte accidente de tránsito que sufrió en España

En el marco de la gira de prensa por su última película, Playa de Lobos, Guillermo Francella debutó anoche en El Hormiguero, el programa español de Pablo Motos. En medio de la charla, el actor argentino sorprendió con una anécdota desconocida: reveló que protagonizó un accidente de tránsito en la isla de Fuerteventura que podría haberlo dejado desfigurado.

El actor participó del famoso ciclo de entrevistas junto a Javier Veiga, el director del proyecto. El film -“un thriller disfrazado de comedia”, definió su creador-, cuenta con los protagónicos de Francella y Dani Rovira y tendrá su estreno en los cines el próximo jueves 5 de diciembre.

Guillermo Francella tuvo un grave accidente antes de comenzar a rodar su última película Rodrigo Nespolo

Luego de dar detalles del argumento de la película y de su personaje, el actor de El Encargado habló de su larga estancia en el país europeo. Primero contó que estuvo alojado en un hotel tan silencioso que parecía un convento. Luego, consultado por el conductor, contó que tuvo un accidente de tránsito. “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, agregó ya con un tono más serio.

El choque tuvo lugar luego de una reunión con Florencia, una productora. En el auto iban ellos dos, la hija de la productora y el hermano de Francella. “Fuerteventura tiene muchas rotondas. Yo no sé por qué. Cada cien metros hay una rotonda”, destacó con un toque de humor y mucho desconcierto. “Es un vicio español”, intentó explicar Motos, pero a Francella no le alcanzó. “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esas rotondas? Porque no podés creer que haya otra rotonda. ¿Si ya salimos de una? Y viene otra, y viene otra… ¿hasta cuándo? Nunca terminan, siguen y siguen”, exclamó.

Francella destacó que entre tantas rotondas, algunas no están iluminadas, y continuó con la historia del incidente. “Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay, Dios mío. Y hubo que retomar la rotonda. Cuando la productora la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas y digo: ‘¡Florencia!’ ¡Pum!”. En ese momento, los dos autos chocaron. “Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano se lastimó: su cabeza pegó con la cabeza de la hija de Florencia. Fue un susto tan grande que bajamos ilesos pero con golpes”, resaltó.

Después de repasar con vehemencia la anécdota, Francella rescató el hecho de no haberse lastimado más. “Gracias a Dios que no me lastimé la cara ni nada de eso porque filmaba al otro día”, explicó. “Justamente parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia. ¿Me siguieron? ¿Qué pasó acá?”, bromeó, y de vuelta se escucharon risas en el estudio. “En serio, en el momento que pasó cayó una ambulancia. ¿Pero qué pasó? O es un ensayo o está todo arreglado”, completó.

Una vez que Francella terminó el cuento, Veiga relató cómo lo vivió cuando se enteró. “El día antes de empezar la película yo estaba comiendo. Nervioso, preocupado. Y me llama Florencia, la productora y me dice: ‘Tuvimos un accidente’”, recordó. Luego del shock inicial, Veiga alcanzó a preguntar si todos estaban bien, pero la productora no pudo más que balbucear antes de cortar. “Yo pensé: ‘Acabamos de matar a Guillermo Francella. En Argentina me van a matar a mi, un español, por haberse cargado a Francella’”, continuó Veiga.

Francella retomó la palabra para terminar de repasar el momento con una divertida confusión. “Me hacen subir a la ambulancia y se ve que ellos -dijo, y señaló a Veiga- mandaron rápido a gente de producción, porque ya estaban ahí. Estaban con chalecos verdes y alguien me dice: ’¿Cómo estás?’. Le digo: ‘Bien, doctor. Mire, yo no sé cómo fue, qué pasó’ y sigo hablando hasta que me agarra y me dice: ´No, Guillermo. Soy el productor de la película’“. Después de las risas y los aplausos, Francella cerró la nota con el adelanto del film.