Gwyneth Paltrow rara vez evita hablar sobre sus prácticas y rutinas de bienestar y, si bien muchas de sus creencias han generado controversias, por lo general se muestra abierta a la hora de reflexionar sobre los temas más variados vinculados a la salud. A los 51 años, la actriz enfrenta un nuevo período en su vida: la perimenopausia, y también habló sobre ello.

La empresaria agradece que los asuntos vinculados a los ciclos hormonales de la mujer sean actualmente menos tabú que en otros tiempos. En una entrevista con la revista People, la celebridad opinó: “ Me alegra que haya un gran cambio en la cultura y que las mujeres estén hablando ahora de esto, porque en la generación de mi madre ése no era el caso en absoluto ”, apuntó.

La gurú de los buenos hábitos afirma estar transitando el período previo a la menopausia, proceso que a menudo dura años antes y que tiene lugar cuando las hormonas fluctúan y las mujeres experimentan una variedad de síntomas que incluyen sofocos, sudores nocturnos, sequedad vaginal, insomnio y períodos menstruales irregulares.

“ Estoy realmente en plena perimenopausia, por lo que es una gran montaña rusa de sensaciones ”, confesó Paltrow. Y manifestó que su “mejor consejo” es que cada mujer valore “cuál es el camino correcto para ella”.

En su caso, explicó, se ha centrado en fortalecer su estado físico general. “ He tratado de concentrarme en tener un intestino y un hígado que funcionen muy bien para que este exceso de hormonas pueda eliminarse del cuerpo y causar menos síntomas ”, compartió.

La actriz empezó a notar cambios en su cuerpo hace seis años. “Era extraño que no había ningún lugar al que pudiera ir para entender si lo que me estaba pasando era normal. Ahora me viene la menstruación cada 18 días, o lo que sea que surja”, agregó.

La actriz contó que se sintió, sin embargo, acompañada puesto que varias de sus amigas estaban pasando por lo mismo, aunque no habían hablado antes con nadie acerca del tema. “Así que ahora estamos tratando de hablar más sobre ello”, contó, a la vez que destacó que hay tratamientos para mejorar los síntomas durante la transición. “Hay muchas opciones disponibles, como tomar diferentes suplementos, pero lo que más me alegra es que todos hablen de ello ahora, porque las mujeres solían avergonzarse. No es nada que deba ocultarse, existen varias plataformas que se están creando para ayudar a las mujeres a superar la menopausia”.

La célebre empresaria también compartió esta semana distintas imágenes de los momentos compartidos en familia durante la celebración del Día de Acción de Gracias.

Junto a sus hijos Apple, de 19 años, y Moses, de 17, Paltrow se mostró en distintos clips disfrutando del especial encuentro. La actriz subió a su cuenta de Instagram fotos donde enseña los preparativos de la celebración: una hoguera encendida en la chimenea, una tabla de embutidos entre los platos presentes en la mesa y objetos de decoración especialmente pensados para la ocasión.

Moses vistió un elegante traje y deslumbró a la familia con interpretaciones al piano, mientras que Apple y su mamá enseñaron los atuendos que eligieron para el festejo, con cintas negras en los recogidos de cabello de sus peinados.

A tono con el clima festivo de fin de año, Paltrow lanzó recientemente una vez más su tradicional lista de regalos navideños, la cual dividió en diferentes categorías y que está disponible en la página web Goop, su empresa de productos y consejos de bienestar. La más comentada es la titulada “Ridículo pero Increíble”, que incluye 517 artículos.

La lista contiene regalos de todo tipo, con opciones para todos los gustos y bolsillos, aunque escasean las más económicas. Las más caras: una pulsera de oro de 18 quilates con forma de ola, cuyo precio asciende a 29.400 dólares; un Rolex “cotidiano y muy atractivo”, que asciende a 28.000 dólares; o un jarrón japonés con forma de templo pintado a mano de 16.752 dólares. Entre los más baratos se encuentran unos filtros de té biodegradables, de 14 dólares, o unas bombas de baño “de gemas sexuales para despertar los sentidos”, de 15 dólares.

