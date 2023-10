escuchar

A lo largo de los años Gwyneth Paltrow contó, en numerosas ocasiones, que mantiene una excelente relación con Dakota Johnson, la actual pareja de su exmarido, Chris Martin. En las últimas horas, la estrella volvió a reafirmar que son una gran familia ensamblada.

Durante un juego de preguntas y respuestas por Instagram, un fan le pidió a la fundadora de Goop que describiera su relación con la estrella de Cincuenta sombras de Grey, a lo que Paltrow respondió: “En realidad somos muy buenas amigas”.

La ganadora del Oscar continuó halagando a Johnson e incluso admitió que la quiere “muchísimo”. “Es una persona adorable y maravillosa”, dijo. Paltrow, de 51 años, y Johnson, de 34, han sido vistas juntas en numerosas ocasiones a lo largo de los años.

Las dos actrices coincidieron en un desfile de Gucci en Los Ángeles en 2021, donde se las vio charlando agradablemente. Un año antes de este evento, Johnson se unió a Paltrow y Martin en un viaje familiar de esquí a Aspen, Colorado, donde se les unieron los dos hijos que tienen en común: Apple, de 19 años, y Moses, de 17.

En el mes de enero, durante otra sesión de preguntas y respuestas con sus fans, la protagonista de Sheakespere enamorado hizo comentario sobre la actual pareja de su ex. Respondiendo a un fan que le preguntó si “ama” a Johnson, Paltrow contestó: “Mucho”.

Chris Martin cumplió años y Gwyneth Paltrow le dedicó un tierno mensaje: “Al mejor padre y amigo” instagram @gwynethpaltrow

Gwyneth y Chris se conocieron en octubre de 2002, cuando, terminado un show de Coldplay, ella fue tras bambalinas para conocer a la banda. Así, empezaron a salir, después confirmaron su noviazgo y, apenas un año más tarde de ese primer encuentro, sellaron su amor con una ceremonia religiosa.

Para tristeza de miles de fans, en el 2014 anunciaron su separación. No obstante, dejaron en claro que continuarían con la crianza compartida y que seguirían siendo amigos. “Aprendí mucho de algo que era lo último que quería en este mundo. Porque yo nunca quise divorciarme. Nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos. Pero he aprendido más sobre mí durante ese proceso de lo que nunca imaginé”, aseveró Gwyneth en el podcast Unqualified de la actriz Anna Faris en 2021. Lo cierto es que luego de aquella nostalgia, la actriz logró rehacer su vida amorosa y se casó con Brad Falchuk.

Con su nueva relación, también llegaron a su vida los hijos de su actual esposo, Brody e Isabella, que tienen 17 y 19 años respectivamente. “La verdad es que no hay un libro que hable sobre esto, nadie te dice qué hacer. Es más, todas las historias nos retratan a las figuras de madrastras como unas villanas. Entonces es algo así como pisar un campo minado. Y de golpe estás metida en una familia que ya tiene sus dinámicas, y aparecen toda clase de temores con respecto a las pérdidas y sobre qué significa la llegada de esta persona”, explicaba hace poco durante una charla con la revista People.

Más adelante, y al continuar con su reflexión sobre el modo en el que debió integrarse a la cotidianidad de su pareja, Paltrow agregó: “Pero en lo que a mi respecta, decidí y abracé la idea de que mis hijos políticos fueran como mis hijos, y los amé del mismo modo y les brindé las mismas reglas y límites. Eso lo puse en práctica con mi corazón, y de esa manera el proceso fue más sencillo. Y ahora todo funciona de maravilla”.

En el 2018, cuando la actriz de Avengers se casó con el guionista y productor, ambos organizaron una luna de miel familiar en donde no solo estuvieron los hijos de los recién casados, sino que Martin también dio el presente. “Mi nuevo esposo y sus hijos, mis hijos, mi ex esposo”, explicó, divertida, Paltrow . “Fue una luna de miel muy moderna”, señaló.

