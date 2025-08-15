Halle Berry celebró sus 59 años en la playa y respondió con ironía a las críticas de su exesposo

Este jueves, Halle Berry cumplió 59 años y lo celebró junto a sus seres más queridos. La actriz compartió en sus redes sociales algunas postales de su día, en las que, como siempre, se la ve espléndida, y también aprovechó la oportunidad para responder con sutileza y altura un desatinado comentario que su primer esposo, el exjugador de beisbol David Justice, realizó sobre ella en una reciente entrevista.

“¡Uf...! Cocinando, limpiando y siendo madre”, escribió la protagonista de Gatúbela junto a una serie de fotos de lo que parecían unas vacaciones tropicales con su actual pareja, Van Hunt. En una de las imágenes se la ve descansando con una copa de vino tinto entre los dedos de los pies. Otra, la muestra junto a Hunt en la cama con un plato de papas fritas, y una tercera es un primer plano de un sobre que lleva escrita la palabra “mamá”.

El posteo de Halle Berry para celebrar sus 59 años instagram.com/halleberry/

La serie se completa con una fotografía de Berry luciendo su cuerpo en bikini y la imagen de una minitorta de chocolate.

La actriz se mostró muy distendida en un paradisiaco destino instagram.com/halleberry/

En su posteo, parece haberle respondido a su exesposo David Justice instagram.com/halleberry/

Halle Berry en otra de las postales que compartió con sus seguidores instagram.com/halleberry/

Muchos interpretaron que el mensaje con el que decidió acompañar las fotos de su cumpleaños no fue casual. En una entrevista reciente, Justice aseguró que decidió dar por terminado su matrimonio con Berry en 1996 “porque ella no tenía instinto maternal”. Según explicó, después de tres años de casados decidió tomar esa determinación porque no la veía como la madre de sus hijos.

La actriz junto a su actual pareja, el músico Van Hunt instagram.com/halleberry/

"Mami", dice el sobre que parece haber recibido de parte de uno de sus hijos instagram.com/halleberry/

Berry junto a su hija, Nahla Ariela Aubry, disfrutando del paisaje instagram.com/halleberry/

“Realmente los medios no tenían ningún interés en mí hasta que Halle y yo empezamos a salir”, explicó el exbeisbolista, rememorando aquellos viejos tiempos. Y luego lanzó una curiosa comparación: “No puedo pensar en nadie más que no fuera Joe DiMaggio y Marilyn Monroe”.

Halle Berry y David Justice se casaron en 1993 Grosby Group - LA NACION

Justice indicó, de todos modos, que no experimentó “mucha atención negativa” hasta que decidió separarse de la actriz. Afirmó, además, que Berry le propuso matrimonio cinco meses después de empezar a salir. “No pude negarme. Dije ‘okey’, pero no sé si realmente lo quería de corazón”, indicó.

“Era joven y solo había tenido una relación seria antes de ella”, explicó. Y agregó: “Mi conocimiento y comprensión, mi sabiduría sobre las relaciones no era muy amplia. Así que, al observar a mi madre, y soy del Medio Oeste, pensaba que una esposa, en ese entonces, debía cocinar y limpiar. Entonces, pensaba: ‘Bueno, si tenemos hijos, ¿es esta la mujer con la que quiero tenerlos y formar una familia?’. Y, en ese entonces, siendo joven, ella no cocinaba, no limpiaba y no parecía realmente una madre”, disparó.

El divorcio llegó en 1997 con un escándalo de por medio Grosby Group - LA NACION

Las cosas entre ellos no terminaron bien. Berry solicitó una orden de alejamiento temporal contra Justice ese mismo año, alegando temor por su seguridad y bienestar personal. Al respecto, el exdeportista acusó a la actriz de utilizar la “maquinaria” de Hollywood para arruinar su reputación.

“Lo que probablemente más me dolió fue que Halle contó que tuvo una relación con un caballero que la golpeó en la cabeza, por lo que perdió parte de la audición, pero nunca lo hizo público”, señalo Justice en la tardía entrevista, y aseguró que debido a lo ocurrido en 1996, la gente está convencida de que el agresor fue él.

Halle Berry y Van Hunt, es una de sus primeras salidas públicas, en 2021 Xavier Collin - Image Press Agency/Sipa USA

“Con solo hacer una búsqueda rápida en Google… Esa chica nunca dijo que le di en la cabeza, pero algo que no me gustó es que dejó que todo el mundo lo creyera. No dijo abiertamente: ‘No, no fue David’… Dejó que todo el mundo pensara que era yo, y que nunca la quise. Pensé que estaba totalmente equivocada por eso”, dijo.

Berry estuvo casada luego con el cantante Eric Benet, entre 2001 a 2005, y con Olivier Martínez, de 2013 a 2016. Desde 2020, la actriz se encuentra en pareja con el cantante y multiinstrumentista Van Hunt.

La actriz dio la bienvenida a su primera hija, Nahla Ariela Aubry, con su ex Gabriel Aubry en marzo de 2008. El hijo de Berry, Maceo-Robert Martínez, a quien comparte con Martínez, nació cinco años después.

Berry junto a su hijo Maceo Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

En 2019, la actriz le contó a InStyle que le encantaba estar embarazada y que probablemente habría tenido cinco hijos si hubiera empezado antes. Y añadió: “O si no hubiera estado tan ocupada intentando hacer películas, habría sido la madre sustituta perfecta”.