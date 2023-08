escuchar

Halle Berry siempre supo que quería ser madre , sin embargo, no apresuró esta decisión y optó por esperar a estar bien segura de poder cumplir ese rol en su vida . A los 41 años la estrella dio a luz a Nahla, quien hoy tiene 15 años, y a los 46, trajo al mundo a Maceo, que hoy tiene nueve. En una charla que brindó en los últimos días, habló de la presión que sienten las mujeres debido al reloj biológico e invitó a todas a no sentirse presionada por la edad.

“Me siento sólidamente mujer. Por fin me doy cuenta de que lo que tengo que decir es valioso aunque nadie más esté de acuerdo”, explicó durante una charla con la revista Women’s Health, en donde habló de los consejos que la guían y los que espera poder compartir con otras mujeres. “Esto es lo que me gustaría decirle a las mujeres: sean dueñas de su presente” , añadió.

La actriz, que hoy tiene 56 años, formó parte del panel del Festival de Creatividad de Cannes Lions. Después del evento brindó algunas entrevistas, entre ellas la de la mencionada revista. “ Si están en sus treinta, no se obsesionen con la idea de que tienen que tener hijos a cierta edad ”, continuó. “Ustedes deciden. Y si quieren tener hijos, no tienen que estar definidas por esas viejas ideologías de que esto es lo que las mujeres ‘tienen’ que hacer a cierta edad”, dijo.

“Háganlo solo si quieren porque al ser madre renunciás a gran parte de tu vida personal para cultivar esas otras vidas” , señaló. “Y a lo mejor no sos una mujer que quiera hacer eso. No hay mal que por bien no venga, no hay prejuicio”, culminó.

Su experiencia como madre

La actriz le dio la bienvenida a su primera hija, Nahla Ariela Aubry, con su ex Gabriel Aubry en marzo de 2008. En 2013, cinco años después, nació Maceo-Robert Martínez, a quien tuvo con su exmarido Olivier Martínez. Hace un tiempo Berry había confesado que le “encantaba estar embarazada” y que “probablemente habría tenido cinco hijos” si hubiera “empezado antes” o “si no hubiese estado ocupada intentando hacer películas, incluso hubiese sido perfecta para alquilar mi vientre”.

En el pasado, la estrella también habló de la culpa que siente por no estar en casa a causa de su trabajo. Allí también contó que hizo que la mayor de sus herederos vea algunas películas para que entendiera sus largas horas de ausencia. “Le avisé: ‘no es una película totalmente apropiada para vos porque tenés 13 años. Pero sos mi hija, así que realmente quiero que veas en lo que trabajé tan duro y por qué estuve tanto tiempo sin verte”, contó Berry durante una entrevista posterior al estreno de Herida.

“Nahla miró la primera escena romántica [con un hombre] y dijo: ‘Esperá mamá. ¿En serio? ¡Guau!’. Entonces, mi editor, que estaba sentado al lado mío sin darse cuenta de que mi hija estaba ahí, me dice: ‘Poné la segunda escena de sexo, quiero ver cómo se ve’”. Tras ver a su mamá envuelta nuevamente en una escena de sexo y ahora con una mujer, Nahla la increpó: “Mamá, tenemos que tener algunas charlas...”, expresó la adolescente, según el relato de Berry.

La actriz contó que le explicó a la niña que lo que había visto era una película, en donde nada de lo que pasaba era cierto. Sin embargo, la curiosa adolescente continuó indagando: “Ella estaba preguntándome: ‘¿Cómo hacés eso?’ y ‘¿Cómo te hace sentir?’ Le expliqué que esas son algunas de las escenas más difíciles que hacen los actores, las más incómodas. No siempre es divertido”, relató Berry. “Así que tuve una conversación con mi hija sobre eso, sobre mi sexualidad, sobre mi trabajo y lo mucho que tuve que luchar para hacer la película”, concluyó.

