El actor no tuvo reparos en hablar sobre su relación con Úrsula Corberó y sus planes profesionales, pero no quiso referirse al conflicto entre su padre y Valeria Bertuccelli Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de enero de 2020 • 18:28

El Chino Darín es casi un visitante en Buenos Aires desde que se afincó en España, donde construyó gran parte de su carrera actoral y encontró también a su amor, la actriz Ursula Corberó. Junto a ella y a sus padres, acaba de compartir días de playa en Punta del Este y cruzó el charco por unos días. Durante su estadía, aprovechó para ir a ver Romance del Baco y la Vaca, la obra de Marco Antonio Caponi. Allí, en el teatro, fue abordado por Intrusos y la charla que comenzó siendo amigable, terminó abruptamente cuando le preguntaron sobre Valeria Bertuccelli.

El diálogo entre el actor y el movilero comenzó sin sobresaltos. "Las pasamos bárbaro. Nos venía bien un tiempo de relax en familia y de distensión. Uruguay es un lugar que nos gusta. Así que muy bien", contó en relación al encuentro familiar en tierra esteña. Tampoco hubo inconvenientes a la hora de responder sobre su relación con la estrella de La casa de papel. "Estoy muy contento, de vacaciones, en familia y con una relación afianzada hace bastante tiempo. Estamos pudiendo disfrutar del tiempo ocioso juntos, que no siempre nos pasa, porque a veces nos toca que uno está laburando y el otro viaja a verlo", precisó el hijo de Ricardo Darín y Florencia Bas.

Después, intentó explicar cuáles serán sus próximos pasos, en relación al lugar en el que piensa desarrollar su carrera durante 2020. "Siempre sigo laburando acá y también me voy a Europa, cuando puedo. La verdad es no sé qué va a pasar, depende de lo que pase a futuro". Consciente de que está atravesando una buena racha en cuanto a lo profesional, indicó: "Intento vincularme con proyectos que estén copados. Estoy teniendo mucha suerte, viviendo un gran momento y está buenísimo. No siempre es así. Hay que saber valorarlo, trabajar para que siga sucediendo y saber que es un privilegio".

Entonces, el cronista le preguntó cómo se encontraba su padre y recordó que hace un tiempo le había asegurado en una nota que el tema de Valeria Bertuccelli era una "mochilla" que le había costado mucho quitarse.

Sorprendido, el Chino no lo dejó terminar la frase. Sin perder la sonrisa, y dando por terminada la entrevista, expresó: "Anda a c... Basta. Tuviste tu oportunidad".

De esta manera, el hijo del actor de El Aura evitó referirse nuevamente a la acusación mediática de la actriz, que aseguró que Ricardo Darín la "destrató" mientras compartían escenario en la obra Escenas de la vida conyugal.