Úrsula Corberó mostró su pancita de embarazada, a semanas de la llegada de su primer hijo junto al Chino Darín

Úrsula Corberó está atravesando uno de los capítulos más especiales de su vida mientras espera la llegada de su primer hijo junto a Chino Darín. En medio de este momento, se muestra acompañada por el cariño de sus afectos, nuevos proyectos y la complicidad de su círculo más íntimo. Y, en las últimas horas, eligió compartir cómo avanza su pancita, una publicación que no tardó en generar furor entre sus seguidores de las redes sociales.

Mediante una historia de Instagram, la actriz española enterneció a sus seguidores al compartir una imagen cargada de dulzura. En la postal dejó ver el crecimiento de su vientre mientras posaba con un conjunto negro que resaltaba su silueta y este momento tan especial. Con una mano en la cintura y la otra extendida hacia el frente, se mostró relajada, divertida y con ese carisma que la identifica.

La imagen con la que Úrsula Corberó reveló cómo avanza su embarazo (Captura: Instagram @ursulolita)

A su lado, aparece el productor y actor Javier Calvo —amigo cercano de la actriz desde que compartieron elenco en la serie Física o química en 2008— que sumó aún más complicidad con una pose igual de descontracturada. Con una sonrisa amplia y relajada, terminó de reforzar la calidez de un momento que no tardó en cautivar a quienes siguen cada paso de Corberó.

Las postales del embarazo de Úrsula Corberó en Buenos Aires

Desde que confirmó su embarazo hace unos meses, Úrsula Corberó comenzó a mostrar con naturalidad este capítulo tan significativo de su vida y cómo lo atraviesan en familia. En los últimos días, compartió una serie de postales de su descanso en Buenos Aires mientras transita su sexto mes, imágenes que rápidamente captaron la atención de sus más de 19 millones de seguidores y que incluso despertaron nuevas especulaciones sobre el bebé que espera junto a Chino Darín.

Las postales de Úrsula Corberó "embarazada en Buenos Aires" (Captura: Instagram @ursulolita)

“Pregnancy en Baires”, escribió en una de las fotos, donde se la ve posando con mucha frescura dentro de un ascensor, luciendo una falda cómoda y una remera de manga corta que dejaba entrever parte de su pancita. Asimismo, la actriz se mostró distendida, en un estilo urbano y relajado.

Luego, compartió otra imagen tomada desde el interior de un auto, en la que aparece sentada en el asiento del copiloto sosteniendo un par de escarpines en su mano izquierda. Aunque podría tratarse simplemente de un regalo para su bebé en camino, el color celeste del calzado despertó curiosidad entre los usuarios, que no tardaron en interpretarlo como una posible pista de que la pareja estaría esperando un varón.

La foto que compartió Úrsula Corberó que hizo estallar los rumores (Captura: Instagram @ursulolita)

Cabe destacar que, fiel al estilo de la pareja desde que comenzaron su relación, tanto Corberó como Darín mantienen el proceso con un perfil bajo y sin revelar aún ni el nombre ni el sexo del bebé. En este contexto, la información que trasciende suele surgir de las breves declaraciones de Ricardo Darín o de las esporádicas fotos que Úrsula comparte en redes. Por ahora, ambos prefieren mantener todo en la intimidad, mientras disfrutan del embarazo lejos de cualquier exposición.