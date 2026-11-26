Los labios morados, el rostro pálido y la ausencia de cualquier reacción. Así encontró Zach Hickerson a Hayden Panettiere, la protagonista de Heroes y Nashville, durante los minutos previos a su muerte. El hombre, hermano de Brian Hickerson, quien mantenía una relación intermitente con la actriz, reconstruyó los intentos por salvarle la vida.

Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, en una vivienda de alquiler temporario de Greenville, Carolina del Sur. Su fallecimiento fue consecuencia de una sobredosis accidental de drogas, según determinó posteriormente la oficina forense del condado. Más de tres meses después de aquella tragedia, Zach brindó una entrevista a TMZ en la que recordó lo ocurrido.

Hayden Panettiere mantuvo con Brian Hickerson una relación muy tortuosa, cargada de violencia GROSBY GROUP

El hombre no tenía previsto estar en Greenville aquel fin de semana. Sus planes originales eran viajar a Atlanta, Georgia, pero Hayden le había enviado un mensaje de texto unos días antes para pedirle que no se fuera y que almorzara con ella y con Brian. Finalmente, terminó en el lugar donde la actriz pasó sus últimas horas.

Alarmado luego de que no se presentaran a la cita, Zach se dirigió a la vivienda en la que se encontraban alojados. Al ingresar al departamento, encontró a Panettiere sentada con las piernas cruzadas y recostada. Tenía el pelo largo y parte del rostro cubierto por el cabello. “Cuando entré, no me pareció anormal que estuviera sentada así”, recordó. Incluso pensó que en cualquier momento se incorporaría para preguntarle qué planes tenían para ese día.

Zach se acercó y se sentó en una silla, mientras Brian se acomodaba junto a la actriz en el sofá cama. Hayden no reaccionaba. Brian comenzó a llamarla por su nombre y a tocarla para intentar despertarla. Como no obtenía respuesta, la atrajo hacia su cuerpo y la acomodó sobre su pecho. Fue entonces cuando su hermano pudo verle la cara.

“Empecé a rezar, a llorar, a rogarle a Dios, a rogarle a ella”, recordó sobre aquellos minutos", recordó Zach Hickerson Jordan Strauss - Invision

“Tenía la cara pálida y los labios morados. Inmediatamente supe que algo andaba muy mal”, relató. “Brian, está morada”, le dijo a su hermano. Y enseguida volvió a exclamar: “¡Dios mío, está morada!”. Zach llamó al 911 mientras Brian le administraba Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Después comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En declaraciones anteriores a TMZ, Zach había precisado que ambos participaron de los intentos por salvar a la actriz hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Los paramédicos continuaron con las maniobras durante aproximadamente 20 minutos. Después comunicaron que intentarían reanimarla durante otros ocho minutos. Durante ese tiempo, Zach rezó y les suplicó que no se detuvieran. “Empecé a rezar, a llorar, a rogarle a Dios, a rogarle a ella”, recordó sobre aquellos minutos.

Los esfuerzos fueron infructuosos. Cuando finalmente declararon muerta a Panettiere, Zach estaba arrodillado a los pies de la actriz. Antes de despedirse, apoyó una mano sobre su pierna.

La muerte de la actriz dio lugar a una investigación policial y a interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo. En septiembre, la oficina del forense del condado de Greenville estableció que se había tratado de una sobredosis accidental. La autopsia determinó que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de una combinación de sustancias: fentanilo, 4-ANPP —un compuesto relacionado con la producción de ese opioide—, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. El informe no encontró signos de traumatismos que pudieran haber contribuido al fallecimiento.

La autopsia determinó que la causa de muerte fueron los efectos tóxicos de una combinación de sustancias: fentanilo, 4-ANPP —un compuesto relacionado con la producción de ese opioide—, alprazolam, metocarbamol y quetiapina

La determinación forense no significó el cierre automático de la investigación policial. En septiembre, el Departamento de Policía de Greenville informó que el caso seguía abierto y que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) colaboraba con los investigadores.

Entre las líneas de investigación estaba la posibilidad de que la actriz hubiera conseguido las pastillas a través de un vendedor de drogas de California. En el lugar donde fue encontrada se habían descubierto pastillas de fentanilo. Además, de acuerdo con el informe policial, Brian había mostrado a los agentes una bolsa con medicamentos que, según explicó, Hayden estaba tomando en ese momento. La lista de sustancias mencionadas en ese documento fue censurada.

La presencia de Hickerson en el lugar de la muerte también quedó bajo la lupa pública por los antecedentes de su relación con la actriz. En 2019, el hombre había sido arrestado en el marco de una investigación por violencia doméstica. La propia Panettiere había hablado de los episodios de maltrato en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.

La entrevista de Zach se conoció en medio de la controversia entre la familia de Panettiere y Brian Hickerson. La madre de la actriz, Lesley Vogel, había cuestionado duramente la influencia que el hombre ejerció sobre su hija y lo responsabilizó por su muerte.

La entrevista de Zach se conoció en medio de la controversia entre la familia de Panettiere y Brian Hickerson. La madre de la actriz, Lesley Vogel, había cuestionado duramente la influencia que el hombre ejerció sobre su hija y lo responsabilizó por su muerte Frazer Harrison - Getty Images North America

“Brian Hickerson era alguien a quien nuestra familia llevaba mucho tiempo intentando alejar de la vida de Hayden. Y, sin embargo, estaba con ella cuando murió”, aseguró su madre. En otras declaraciones a Inside Edition, la mujer fue todavía más contundente: señaló que no tenía dudas de que Brian era responsable de lo ocurrido y consideró que Zach también debía sentirse responsable.

El hermano de Hickerson salió al cruce de esas acusaciones en una entrevista con TMZ. “La verdad es la verdad. Mi declaración no cambió. La historia que les conté a ustedes, a la policía y a los investigadores es lo que sucedió. No necesitábamos inventar una historia”, sostuvo. También dijo que comprendía el dolor de Vogel, aunque no compartía sus acusaciones: “Entiendo que esté enojada. Es una madre que está de duelo. Le doy ese margen. Cada uno atraviesa el duelo de una manera diferente”.

Zach también habló del vínculo que Hayden había construido con su familia. “Era nuestra mejor amiga”, aseguró. Después de su muerte, contó, se preguntó si podría haber hecho algo para evitar la tragedia: si se hubiera quedado en la vivienda aquella noche, si no hubiera ido a la iglesia o si podría haber intervenido de otra manera en el proceso de recuperación de la actriz. Sin embargo, insistió en que lo sucedido fue un accidente.

La muerte de Panettiere volvió a poner en primer plano una historia personal marcada por problemas de salud mental, pérdidas familiares y una prolongada lucha contra las adicciones. La actriz había hablado abiertamente de esas dificultades en sus memorias, donde repasó algunos de los episodios más dolorosos de su vida.

Su vínculo con el consumo de sustancias había comenzado cuando todavía era adolescente. Según contó, tenía apenas 15 años cuando una persona de su entorno profesional le ofreció lo que describió como “pastillas de la felicidad” antes de una aparición en la alfombra roja. A partir de entonces, su relación con los opioides y el alcohol se convirtió en un problema que se prolongó durante más de una década.

Wladimir Klitschko junto a Panettiere y su hija en común, Kaya; hoy la niña tiene 11 años instagram.com/klitschko

A lo largo de los años ingresó en distintos centros de rehabilitación y atravesó períodos de recuperación y recaídas. En una oportunidad, incluso debió ser internada de urgencia después de sufrir una insuficiencia hepática relacionada con el consumo de drogas.

Su historia también estuvo atravesada por la depresión posparto que sufrió después del nacimiento de su hija Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La niña, que actualmente tiene 11 años, vivía con su padre desde hacía varios años.

Otro golpe devastador fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023, a los 28 años, por complicaciones cardíacas. La actriz había contado en su libro el dolor que le provocó aquella pérdida y el impacto que tuvo en su vida.

Otro golpe devastador fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023, a los 28 años, por complicaciones cardíacas Michael Tran - FilmMagic

En mayo de 2026, apenas unos meses antes de morir, Hayden había hablado públicamente sobre su recuperación y la decisión de contar su historia. También había ingresado nuevamente en rehabilitación por su adicción a los opioides y al alcohol, apenas unas semanas antes de su fallecimiento.

Durante una entrevista con CBS News para promocionar sus memorias, había explicado qué esperaba conseguir al hacer pública su experiencia. “Quería compartir con el mundo que no tienen por qué tener miedo. Que pueden vivir su verdad. Que pueden ser imperfectos”, dijo. Cuando le preguntaron cómo se encontraba, respondió que seguía trabajando en sí misma y que estaba mejor, más saludable que durante mucho tiempo.

En sus memorias, Hayden reveló también que a los 18 años vivió una experiencia que años después describió como una traición y una situación de explotación sexual. Durante un viaje por el sur de Francia, una mujer a la que consideraba una amiga la llevó hasta el camarote de un cantante británico muy famoso, de unos treinta y tantos años. Según contó, el músico estaba acostado en la cama desnudo y su amiga levantó las sábanas para invitarla a meterse junto a él. Panettiere quedó paralizada, pero cuando la mujer salió de la habitación le aclaró al cantante que no iba a pasar nada. Después regresó a su camarote y organizó su salida del yate. La actriz decidió no revelar la identidad del músico ni de la mujer, pero recordó el episodio como una de las experiencias en las que sintió que alguien en quien confiaba había dispuesto de ella sin su consentimiento.