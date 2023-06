Héctor Rossi: el locutor explica por qué se va de Intrusos y relata la experiencia paranormal que vivió con su papá

escuchar

Héctor Rossi anunció que se despide de Intrusos en el Espectáculo y todos pensaron que detrás de esa decisión había problemas. El locutor está en el ciclo de América TV desde hace más de un año, cuando Florencia de la V asumió la conducción y rápidamente se hizo de un lugar en el programa. LA NACION conversó con Rossi, quien reveló los motivos detrás de su salida, contó cómo va a ser su vida a partir del 30 de junio y también dio a conocer una experiencia paranormal que lo conmovió profundamente.

-¿Por qué te vas de Intrusos?

-Primero quiero contar que soy desapegado por naturaleza, forma parte de mi manera de ser en la vida y me va bien y soy feliz así porque voy todo el tiempo buscando la armonía, y no estresarme. Para algunos puede ser una utopía, pero si tomas decisiones a conciencia no te vas nunca de ningún lado. La primera reacción de la gente es: “Otra vez te vas”. Como si estuviera mal moverse, como si tomar decisiones fuera algo atípico, como si tuviéramos que esperar que el otro tome la decisión por nosotros. De hecho, la noticia sobre mi salida coincidió que contaron que Andrea Taboada se va de LAM y ella estaba muy mal porque no fue quien tomó la decisión, obviamente. Son las reglas del juego. Yo hago lo opuesto, y toda mi carrera está basada en tomar decisiones e irme de lugares en función de lo que más me conviene. De Intrusos ya me había ido y volví, de la Pop me fui y volví, y de Canal 26 también me fui y volví.

-Te vas bien de todos lados porque siempre volvés…

-Es cierto, porque si te vas mal, no volvés ni a palos. Me vuelven a llamar, es un ida y vuelta.

"Toda mi carrera está basada en tomar decisiones e irme de lugares en función de lo que más me conviene", dice Rossi Gonzalo Colini - La Nación

-¿Entonces por qué te vas ahora?

-Cuando se fue Jorge Rial y vinieron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, encontraron otra forma de hacer el programa. Y cuando ellos se fueron, mi percepción era que la marca había quedado vacía y había que reconstruirla. La decisión de poner a Flor de la V fue espectacular. Hacía años que yo quería trabajar con Flor y justo el canal me ofreció la posibilidad de volver con el rol del locutor en off, algo que ya había dejado de hacer, pero acepté porque quería tener la experiencia de trabajar con Florencia. Estar otra vez en Intrusos tenía un lindo sentido y me parece que soy parte de la identidad del programa. Y ahora la realidad es que tengo muchos otros trabajos: estoy al aire once horas al día porque conduzco La noche paranormal en Radio Pop, y la trasnoche de Canal 26, y además hago contenido para el portal de C5N y estoy escribiendo un libro sobre eventos paranormales.

-¡Hacés muchas cosas!

-Me acuesto a las 5 de la mañana y apenas llego al mediodía para cumplir con mi trabajo. Encima pronto cambian el horario del programa, y lo adelantan con la llegada de El diario de Mariana. No llego. Y no tengo nada de tiempo libre en la semana, sumado a que ya me estaba costando cumplir con los horarios. Y durante todo este tiempo lo elegí y con gusto, pero cuando entro en un momento de estrés, tomo una decisión. Por otra parte, tengo 44 años y busco trabajar de esto hasta que me muera; yéndome de Intrusos saqué un pie de lo tradicional para volcarme más a lo digital, a lo autogestivo, a lo emprendedor. Y me quedo con Canal 26 porque medimos un punto todas las noches, tengo un rol protagónico porque conduzco y apunta a lo internacional, y eso me abre otro futuro laboral.

-¿Te gustaría irte a otro país?

-Me encantaría, y siento que es el próximo paso en mi carrera. Me interesa ir a México, porque trabajo mucho para ellos, y he viajado varias veces. Y como locutor grabo también en neutro.

Rossi fantasea con la idea de ir a trabajar a México Gonzalo Colini - La Nación

-Con tanto trabajo, ¿te queda tiempo para compartir en familia?

-No tengo hijos ni pareja, pero tengo a mi mamá y a mis hermanas; mi papá falleció. Y tengo muchos amigos.

-¿Estar solo es una elección también?

-Claro. No siento que tener hijos sea algo que te completa. Nunca deseé ser papá hasta ahora, lo que no significa que no quiera ser padre. Y tuve dos parejas largas con convivencias, de siete años cada una . Fueron relaciones espectaculares que se terminaron. Yo me llevo bien conmigo mismo y entiendo que el amor se da.

-Además de quedarte con la trasnoche de Canal 26, elegiste seguir también con tu programa de radio, ¿por qué?

-Estudié locución porque siempre quise conducir un programa como este. El tema paranormal atrae mucho a todos. En lo personal me pasaron muchas cosas sobrenaturales.

-¿Podés compartir alguna experiencia?

-Sí, claro. En el 2014 mi papá tuvo un ACV y estuvo internado durante un tiempo en el Santojanni, y había que ir a cuidarlo todas las noches. Una de esas noches mi papá se quedó dormido y entonces le pedí a una mujer que estaba cuidando a otro enfermo, que lo mirara un rato así podía ir a bañarme y comer algo. Cuando volví, esta mujer me preguntó si yo creía en lo paranormal; y no tenía todavía mi programa, pero el tema ya me apasionaba. Entonces me contó que cuando me fui, mi papá empezó a llamarme, y después llamó a mi abuela, muerta hace treinta años. Y esta mujer, que era médium, me dijo que mi abuela acudió al llamado y me la describió tal cual era. Contó que la miró, hizo un gesto de silencio, se acercó a mi papá, le tocó la frente, lo calmó y él volvió a dormirse.

-¿Y qué pasó?

-Al día siguiente mi papá me contó que lo había ido a buscar el Pichu, que era mi tío que ya estaba muerto. “Me vino a buscar mi hermano, está ahí en la puerta y me dice que me tengo que ir”, me dijo. Yo miraba y obviamente no había nadie. Y al día siguiente, falleció. Es creer o creer. Y como me gusta ver el todo, lo relaciono con la decisión de irme de Intrusos: uno de esos días que mi papá estaba muy mal, un médico habló con la familia y dijo que había entrado en un punto de no retorno y había que tomar una decisión dolorosa: asistirlo con lo básico, acompañarlo y dejarlo ir o intubarlo y que quede así quien sabe cuánto tiempo. Y fue la decisión más difícil de mi vida. El resto son pavadas.

Héctor Rossi conduce en Radio Pop un programa dedicado a los fenómenos paranormales Gonzalo Colini - La Nación

-Trabajaste en Intrusos con Jorge Rial, Luis Ventura y Flor de la V, ¿cómo es tu relación con cada uno de ellos?

-Trabajé muy bien con todos. Jorge Rial me dio un lugar desatacado y así el rol del locutor en off dejó de ser algo comercial para ser artístico. Y es algo que siempre le voy a agradecer. Nos llevamos muy bien y cuando mi papá estuvo internado, Rial me ayudó mucho con médicos y económicamente. Ventura es lo que ves, y como cualquier personaje polémico y trasgresor, hay gente que lo quiere y que no; es humilde, divertido. También trabajé con Marcela Tauro, que a veces conduce, y es lo más. Además, tiene esa faceta espiritual y hablamos mucho. Y con Flor quería trabajar hace mucho. Es graciosa, y su vida profesional y personal son admirables, porque construyó su identidad y su historia. La quiero un montón. Me costó la decisión de irme por dos motivos: primero por Flor, porque me cuesta dejar esa cotidianeidad y ese ida y vuelta, y después por mis amigos detrás de cámara.

-¿Sabes quién se queda cubriendo tu rol?

-Sé que están buscando un hombre. Salió el nombre de Martín Salwe y creo que sería una buena opción, porque es muy gracioso. Yo me despido el 30 de junio y voy a disfrutar estos días a pleno.

Rossi tiene varios proyectos por delante, como un libro y un viaje a Europa Gonzalo Colini - La Nación

-¿Después vas a tener más tiempo libre?

-Estoy enfocado en escribir un libro sobre historias paranormales que la editorial Penguin Random House va a publicar en la feria del libro 2024. Además, tengo mi canal de YouTube donde genero contenido relacionado a historias paranormales, Trasnoche paranormal. Y ahora empiezo a dar cursos de locución online, porque no es que me voy de Intrusos y descanso (risas).

-Se dijo que también vas a hacer un viaje…

-Sí, el año pasado no tuve vacaciones así que a fin de año pienso ir a Europa para recorrer y visitar a varios amigos, como por ejemplo a Maravilla Martínez, que me invito a pasar las fiestas en su casa.

Temas EntrevistasIntrusos