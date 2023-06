Otra baja en América: por el cambio de horario de Intrusos, un integrante histórico anunció que abandona el programa

escuchar

Tras la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM, un miembro histórico de América TV dejará su lugar a fin de junio debido al nuevo horario que tendrá su programa. En el mediodía del martes, el locutor de Intrusos Héctor Rossi sorprendió a los televidentes y a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que dejará nuevamente el programa de espectáculos.

“Decidí bajarme de Intrusos a fin de mes. Como ya varios me preguntaron, les cuento un poco acá. En unos días amplío con un videito”, comenzó Rossi en un posteo que publicó en sus cuentas de Instagram y Twitter, donde también posteó una fotografía en la que posa con distintos integrantes de la producción y operadores del programa. Y siguió: “Ellos son parte fundamental de Intrusos y otra banda que está en el control. Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y son recordados por sus locuras”.

En este sentido, el histórico locutor del ciclo detalló su salida: “Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en América TV. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante. En estos días, me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)”. Luego, explicó por qué decidió dar un paso al costado en el ciclo conducido por Flor de la V: “Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir al 100 y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañeros y compañeras, y menos a ustedes”.

Héctor Rossi, el histórico locutor de Intrusos, anunció que ya no estará más en el programa de América TV por los cambios de horario Instagram: @hectorlocutorok

A Rossi, de 44 años, se lo considera unos de los integrantes históricos del ciclo. Pese a que estuvo un tiempo fuera del programa cuando fue la voz y panelista de Confrontados, en las tardes de El Nueve. Sin embargo, regresó a la pantalla de América TV cuando su colega Fabián Cerfoglio se fue a Socios en el Espectáculo en 2022.

Con su salida de Intrusos, Rossi también informó que seguirá trabajando en la señal de noticias Canal 26 y en Pop Radio 101.5 FM.

Cambios de programación en América

Cabe aclarar que cuando Rossi expone que su salida es por el nuevo de horario del programa, se refiere a que -si no hay modificaciones de último momento- desde el 3 de julio, los mediodías y tardes de América tendrán cambios de programación y horarios.

En primera medida Desayuno Americano con Pamela David ira de 10.30 a 12.30 y no hasta las 13 cómo se emite actualmente, ya que Intrusos ira de 12.30 a 14.30.

A las 14.30, se dará el debut de una de las nuevas apuestas del canal, como lo será DDM-El Diario de Mariana – donde Mariana Fabbiani estará acompañada de Andrea Taboada – tras su salida de LAM, que se dará el viernes 30- Mariano Yezze, Franco Torchia, Pepe Ochoa, Caferino Reato, Octavio Majul y Elba Marcovecchio. El programa se extenderá hasta las 16.30, donde estará en su nuevo horario A La Tarde con Karina Mazzocco. En adelante, hasta que llegue Marcelo Tinelli – se cree en agosto - con su Bailando 2023, continuará todo sin cambios, en sus tardes y noches.

Marina Calabró reveló qué le ofrecieron a Andrea Taboada

El fin de semana, trascendió que la histórica panelista de LAM Andrea Taboada fue despedida del programa que conduce Ángel de Brito en América TV. Así lo confirmó ella a través de un posteo en sus redes sociales en donde comentó la tristeza qué siente a raíz de su salida y explicó que no fue algo que ella quiso. “Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, publicó Taboada en su cuenta de Instagram y siguió: “Obviamente le agradezco a todos mis compañeros... Los voy a extrañar siempre”.

Además, se supo que Estefi Berardi tampoco continuará en el ciclo. Mientras escucha ofertas de C5N, la ex Combate se sumará en estos días a las grabaciones de la segunda temporada de Pasaplatos Famosos, que debutará próximamente en las tardes de eltrece.

Con respecto a Andrea Taboada, según informó Marina Calabró en su columna de radio Mitre de Lanata Sin Filtro, la también locutora e integrante de CNN Radio AM 950 y del Canal de la Ciudad, recibió una propuesta para formar parte de El Diario de Mariana.

Con información de Pablo Montagna.

LA NACION