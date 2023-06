El tierno gesto de Nicolas Cage con su hijo, durante un viaje en avión: “Compró un asiento para el amigo imaginario del niño”

escuchar

Con su espíritu desenfadado y poco adepto al acartonamiento de Hollywood, Nicolas Cage es un gran protagonista de anécdotas. Y, en las últimas horas, se dio a conocer un dulce gesto que el actor tuvo con uno de sus hijos años atrás, durante un viaje en avión.

Fue la actriz Minnie Driver la encargada de contar la infidencia en los comentarios de un post viral en redes sociales. Debajo de una historia compartida por IAmThirtyAF en Instagram, sobre una pareja a la que se le pidió que cediera su suite de boda para un invitado famoso -que más tarde se reveló que era Cage-, Driver compartió un momento conmovedor del que fue testigo entre el intérprete de Hechizo de luna y uno de sus hijos.

“Una vez estaba en un avión con Nicolas Cage y su hijo y él también había comprado un asiento para el amigo imaginario del niño” , reveló la estrella de En busca del destino, sin mencionar cuál de los chicos que tiene el actor era el coprotagonista de la historia. Cage es padre de Kal-El, de 17 años, y Weston, de 32, así como de August Francesca, de 9 meses, a quien tuvo con su actual esposa Riko Shibata.

El año pasado, antes del nacimiento de la beba, la estrella le dijo a Access Hollywood que estaba “muy emocionado” de ser padre de nuevo. “ Mis hijos ya son mayores y echo de menos ir a la juguetería. Echo de menos cantar canciones de cuna y hamacarme en la mecedora ”, dijo. “Estoy deseando volver a eso”, afirmó el actor de 59 años.

Hombre de familia

El ganador del Oscar se casó con Shibata en una boda muy pequeña e íntima en el Hotel Wynn de Las Vegas, el 16 de febrero del año pasado, día que eligió en honor al cumpleaños de su difunto padre. Para la ocasión, Riko, fiel a sus raíces orientales, lució un kimono artesanal y un ramo de flores amarillas y rojas. La novia se acercó hacia el altar por un camino repleto de pétalos de rosas, guirnaldas de luces y velas. Su canción favorita, “Winter Song”, del dúo japonés Kiroro, sonó de fondo. Cage, que lucía un esmoquin negro de Tom Ford, también se encargó de vivir la celebración en sintonía con sus gustos y de que en su casamiento se leyeran poemas de amor de Walt Whitman.

Antes de llegar al altar, Cage y Shibata estuvieron de novios un año. La pareja se conoció en Shiga, Japón, a través de algunos amigos en común, mientras Cage trabajaba en el rodaje de Prisioneros de Ghostland. Las primeras imágenes que trascendieron de ellos juntos tuvieron como escenario Nueva Orleans. Poco tiempo después se mostraron juntos visitando un museo en Nueva York.

Tras el nacimiento de August Francesca, en septiembre de 2022, Cage se tomó un avión para asistir al estreno de su película Butcher’s Crossing en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2022.

Allí, en el estudio fotográfico y de video de People y Entertainment Weekly, Cage contó como fue el momento posterior a la llegada al mundo de su hija. “Literalmente salí del hospital, me subí a un avión y vine aquí. El acuerdo fue: ‘Mira, si mi hija no nació todavía, entonces no voy, pero deciles que lo más probable es que vaya’”, contó entre risas y agregó que se fue “directamente al aeropuerto” tras el parto de la beba.

“No estaría acá sino fuese porque todo ocurrió a último momento, pero cumplí mi palabra y acá me tienen honrando mi compromiso. Igualmente, estoy deseando volver con mi mujer y mi hija”, dijo.

Sueño cumplido

Al fin: a 25 años de haberlo intentado por primera vez, Nicolas Cage se calzó el traje de Súperman en la pantalla grande

25 años después de ver cómo su anhelo de calzarse el traje de Superman se rompía en pedazos, Cage tuvo revancha gracias al film Flash, dirigido por Andy Muschietti.

La aparición del actor en la piel del Hombre de acero ocurre al final de la película sobre el velocista más famoso de DC Comics, en una secuencia que invita a los espectadores a dar un vistazo al multiverso cuando Barry Allen ingresa a Speed Force. En aquella escena se ven realidades y versiones alternativas de los superhéroes en la piel de actores que los interpretaron anteriormente: Christopher Reeve y a George Reeves, los primeros actores que se pusieron en la piel de Superman, a la Superchica de Helen Slater y al Batman televisivo de Adam West.

La inclusión de Cage resulta sorpresiva y discordante porque la película que iba a protagonizar bajo las órdenes de Tim Burton nunca pasó de la etapa de preproducción, pero no deja de ser un guiño -y un mimo- para el actor, un verdadero fanático del popular superhéroe.

