Henry Moder. Así luce hoy el hijo menor de la actriz Julia Roberts

Durante años, Julia Roberts mantuvo a sus hijos alejados de la exposición mediática, aunque una imagen reciente acaparó toda la atención por el sorprendente cambio físico de su hijo menor. La actriz fue retratada junto a Henry Moder, quien cumplió 19 años.

El joven fue fotografiado junto a su mamá en las inmediaciones del histórico Hotel Jane, en Nueva York, apenas un día después de celebrar su cumpleaños. Las imágenes no tardaron en circular en algunos medios locales, como Page Six, y en las redes sociales, donde muchos destacaron cuánto ha crecido desde las pocas ocasiones en que fue visto junto a la actriz.

Julia Roberts’ 19-year-old son, Henry, towers over her during rare family outing in NYC https://t.co/bM16NJpfx5 pic.twitter.com/sOT31ZEPMy — Page Six (@PageSix) June 20, 2026

Henry es fruto del matrimonio entre la protagonista de Pretty Woman y el director de fotografía Danny Moder, con quien la estrella de Hollywood está casada desde 2002.

Las fotos muestran a madre e hijo compartiendo un paseo por las calles de Manhattan y la complicidad entre ambos quedó reflejada en los gestos de afecto que intercambiaron durante el paseo. En varias imágenes puede verse a Roberts abrazándolo por la cintura mientras conversan. Llama la atención el estirón que pegó el joven, quien ya alcanza una altura que supera ampliamente a la de la actriz.

La salida también dejó ver el fuerte vínculo que une a Roberts con sus hijos, aunque en esta ocasión no estuvieron presentes Danny Moder ni los mellizos Hazel y Phinnaeus, nacidos en 2004.

Julia Roberts y Danny Moder, años atrás, junto a sus tres hijos

En 2025, la actriz habló abiertamente sobre la educación de sus hijos y reveló que, en más de una ocasión, ella y su esposo fueron considerados padres “estrictos” por su entorno.

“Nuestros hijos fueron, sin duda, de los últimos de su grupo de amigos en tener teléfonos celulares”, contó la estrella de Hollywood. Lejos de los privilegios que suelen asociarse con las familias de celebridades, Roberts explicó que en su casa existían normas claras impuestas por los padres.

“No era cuestión de imponer la ley, pero las reglas estaban para cumplirse. No sucedía eso de preguntarle a mamá y, si la respuesta no gustaba, ir a buscar otra distinta con papá”, señaló.

Julia Roberts y Danny Moder llevan más de 20 años de matrimonio

Según explicó la ganadora del Oscar, esa dinámica permitió construir un entorno estable para sus hijos. “Gracias a eso saben que existe un mundo sólido de amor y seguridad incondicional”, apuntó.

El uso de la tecnología también fue uno de los aspectos que la pareja decidió mantener bajo control. En distintas entrevistas, la actriz contó que en su hogar existía una regla: todos los teléfonos debían quedar en una estación de carga común al regresar a casa. Además, los dispositivos estaban completamente prohibidos durante las comidas. “Me parece perfecto que tengan cosas para contarse durante la cena porque no estuvieron en contacto cientos de veces a lo largo del día”, señaló.

Esa búsqueda de una vida familiar alejada de los excesos de Hollywood también explica por qué Henry y sus hermanos crecieron prácticamente fuera de la esfera mediática. Desde pequeños, Roberts y Moder procuraron mantenerlos lejos de los flashes y de la exposición constante. “La vida que he construido con mi marido y con nuestros hijos es lo mejor. Volver a casa al final del día para estar con ellos”, afirmó la actriz sobre la importancia de los momentos compartidos junto a los suyos.