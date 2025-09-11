Julia Roberts habló de la “estricta” crianza de sus hijos: “En casa, las reglas están para cumplirse”

Julia Roberts es una de las pocas superestrellas de Hollywood que logró mantener su estatus sin descorrer del todo el velo de su intimidad. Quizá por eso, cada vez que se refiere a su vínculo con su esposo, Daniel Moder, o a la crianza de sus hijos, sus declaraciones tienen una repercusión inusitada. Eso volvió a ocurrir esta semana, cuando la protagonista de Mujer Bonita dio algunos detalles de las “estrictas” reglas que imperan en su hogar.

“Nuestros hijos fueron, sin duda, unos de los últimos en sus grupos de pares en tener teléfonos celulares y cosas así”, reveló la actriz a la revista 72, refiriéndose a los gemelos Hazel y Phinnaeus, ambos de 20 años, y a su hijo menor Henry, de 18.

Julia Roberts y Danny Moder junto a sus tres hijos

“Soy consciente de que tiempo atrás, cuando ellos eran más pequeños, sin duda, Danny y yo podríamos haber sido considerados como unos padres muy estrictos. No era cuestión de andar imponiendo la ley, pero sí éramos quienes establecíamos las reglas, y esas reglas están para cumplirse y no se cambian. Eran límites que manteníamos a rajatabla”, añadió.

Y a manera de ejemplo, señaló: “No es que me preguntás y recibís una respuesta, y luego, si esa respuesta no te gustó, le preguntás a tu papá y recibís otra. Eso no pasó nunca y nunca pasará”

Roberts, de 57 años, afirmó que su estilo de crianza y el de Moder ayudaron a “crear la estabilidad” que le permite a sus hijos “sentirse seguros”. “Gracias a eso, saben que existe un mundo sólido de amor y seguridad que existe incondicionalmente”, explicó.

En noviembre de 2004, dos años después de que la estrella de Durmiendo con el enemigo y el camarógrafo se casaran, le dieron la bienvenida a su hija Hazel y a su hijo Phinnaeus. Tres años más tarde, llegó el pequeño Henry.

Si bien Roberts siempre supo mantenerse alejada de los escándalos —salvo por su frustrado matrimonio con Kiefer Sutherland— con la llegada de sus hijos, la actriz y su esposo construyeron una especie de muro infranqueable que separa a la familia de las miradas indiscretas. La idea de la pareja, desde el comienzo, fue que los chicos tuvieran una infancia “anónima”, alejada de los flashes y la parafernalia de Hollywood.

hijos de julia roberts instagram.com/juliaroberts

“Intentamos proteger a nuestros hijos”, declaró Roberts a USA Today en 2013. “Solo queremos vivir nuestra vida familiar con normalidad y que nadie la moleste”, agregó.

En 2023, la actriz de Erin Brockovich reveló que ella y Moder estaban enseñando a sus hijos a depender menos de la tecnología.“Tenemos reglas sencillas. Una de ellas era que contamos con una estación de carga, donde todos ponemos los teléfonos celulares al llegar a casa. No hay teléfonos en la mesa, por supuesto”, le contó a Today en aquel momento.

En otra entrevista, publicada por Extra, la actriz también se refirió al tema, y, risueña, indicó que estar “atrapada” en su casa, “con niños y sin dispositivos” en realidad se parecía una “muy buena situación”.

“Pienso en una familia reunida al final del día y, de hecho, me parece perfecto que tengan cosas de qué hablar en la cena porque no han estado en contacto en todo el día cientos de veces”, indicó.

En otra entrevista, la actriz se mostró orgullosa del hogar que supo edificar junto a su marido. “La vida que he construido con mi marido y con nuestros hijos es lo mejor, el momento en que regresás a casa al final del día para estar con ellos”, mencionó.