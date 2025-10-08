Hilaria Baldwin rompe en llanto tras ser eliminada de Dancing with the Stars: “Estoy triste”

Hilaria Baldwin protagonizó una emotiva despedida en Dancing with the Stars y rompió en llanto tras ser eliminada de la competencia junto con su compañero de baile, Gleb Savchenko, tras su interpretación de una canción de Star Wars en el marco de una semana dedicada a las películas de Disney.

Tras conocer el resultado, la bailarina de 41 años no pudo contener las lágrimas y explicó que lo que más la conmovía es la felicidad que vivió durante las semanas que permaneció en el certamen. “La única razón por la que estoy triste es porque aquí fui muy feliz. Fui tan feliz… Es importante recordarlo. La tristeza viene de extrañar algo maravilloso”, afirmó la pareja de Alec Baldwin en diálogo con al revista People al final de la jornada eliminatoria.

La profesora de yoga, que es madre de siete hijos junto al actor, calificó la experiencia de enriquecedora y resaltó la conexión que tuvo con su partenaire en la pista. “Estoy feliz de haberlo podido hacer vos”, le dijo a su compañero al despedirse.

Savchenko también elogió a Baldwin por la dedicación que demostró en cada ensayo y en cada presentación. “Pusiste el alma y el corazón en cada danza”, afirmó el bailarín.

El artista ruso, con una trayectoria de más de tres décadas, insistió en el esfuerzo de su compañera. “Le ponés muchísima pasión y amor; te lo agradezco de verdad, llevo 35 años haciendo esto y sé lo difícil que es y cuánto trabajo requiere perfeccionar las cosas”, añadió.

Savchenko calificó el trabajo de Baldwin de “incansable” y destacó su compromiso. “Sé lo mucho que significaba para vos continuar, pero, en fin, ambos tuvimos la oportunidad de bailar juntos durante cuatro semanas. Estoy muy orgulloso de vos. Sigamos practicando mañana. Nunca se sabe”, lanzó.

En sus declaraciones posteriores, Baldwin expresó gratitud hacia sus compañeros y el equipo del programa. “Estoy muy agradecida y muy orgullosa del resto de los concursantes, voy a apoyarlos”, aseguró.

La participante también confirmó que planea seguir vinculada al certamen desde otro rol: el de espectadora, y dijo que votará por quienes continúan en carrera. “Son 10 votos, así que puedo darle uno equitativamente a cada uno de ellos porque los quiero a todos por igual”, manifestó.

Hilaria Baldwin, junto al bailarín Gleb Savchenko, en u última performance juntos en el reality Instagram/hilariabaldwin

La profesora de yoga llegó a contar antes del inicio de la temporada que Dancing with the Stars le generaba un desafío particular, no solo por la exigencia del programa sino también por su historia personal con el baile. En su etapa universitaria, participó en competencias de baile de salón, pero una lesión en la cadera la obligó a abandonar la práctica durante varios años. Este regreso a la pista, en un contexto televisivo, significaba un reto doble.

Antes del estreno, llegó a confesar que la exigencia de Savchenko era un incentivo para superarse. “Bailar con él me exige un nivel mucho más alto del que jamás he bailado”, comentó. También reconoció que esa intensidad le generaba momentos de incomodidad. Sin embargo, dejó en claro que asumía el desafío convencida. “Me lo sigo recordando: no me anoté en esto para estar cómoda, sino para hacer cosas difíciles y ser valiente”, aseguró.

Baldwin y su partenaire bailaron una canción de Star Wars, en la que ella interpretó a la princesa Leia Instagram/hilariabaldwin

Baldwin cerró sus declaraciones reafirmando el vínculo que forjó con Savchenko a lo largo de la competencia. “Él fue la persona perfecta para compartir este reto”, destacó. Con su eliminación, la esposa de Alec Baldwin concluyó su paso por Dancing with the Stars tras cuatro semanas de competencia.

En la previa a la jornada eliminatoria del certamen, Hilaria recibió un mensaje de apoyo de su esposo, Alec Baldwin. El actor, de 67 años, la alentó para la prueba tras el esfuerzo que su pareja demostró en las semanas previas de competencia.

El actor y la profesora de yoga se casaron en 2012 y, desde entonces, formaron una numerosa familia. Juntos son padres de siete hijos: Carmen, de 12 años; Rafael, de 10; Leonardo, de 9; Romeo, de 6; Eduardo, de 5; María, también de 5; e Ilaria, de 3.