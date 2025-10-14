La reacción de Alec Baldwin después de estrellar su auto contra un árbol

Alec Baldwin protagonizó un fuerte accidente de tránsito: el actor estrelló la camioneta de su esposa contra un árbol en los Hamptons, Nueva York. El incidente tuvo lugar durante la tarde del lunes y junto a la estrella de Hollywood se encontraba su hermano menor, Stephen.

“Estoy bien”, confió poco después en un video que compartió en sus redes sociales. En cambio el auto, una Range Rover blanca que usaba su esposa Hilaria sufrió daños significativos.

En las imágenes posteriores al impacto que trascendieron en los medios se lo puede ver a Baldwin, de 67 años, intercambiando algunas palabras con un oficial de la policía. El actor vestía informal, con un sweater gris y pantalones a tono. Ni él ni su hermano parecían heridos. Según el New York Post, la policía llegó rápidamente a la escena y ayudó al dúo a refugiarse bajo la lluvia torrencial.

Alec Baldwin y su esposa Hilaria en un fragmento de The Baldwins

Según publicó el portal PageSix, el protagonista de Rust, la ley del oeste estaba en la exclusiva zona de Long Island porque había participado como parte del comité ejecutivo del Festival Internacional de Cine de Hamptons, que comenzó el 5 de octubre y tuvo su noche de clausura el domingo 13. “Estuvo allí toda la semana, asistió a películas y moderó paneles”, confirmó una fuente al medio estadounidense.

Baldwin solo se trasladó a otro lugar el sábado, cuando se tomó un descanso del festival de los Hamptons para visitar el Festival de Cine de Buffalo. El actor compartió un video donde se lo ve cenando en Buffalo, Nueva York, de muy buen humor y entusiasmado con el menú: comida de fusión asiática. El domingo el actor retomó su rol en Los Hamptons, donde participó del cierre. Baldwin, además, tiene una lujosa casa de verano en la zona.

En primera persona

Luego del susto -y de que trascendiera la noticia en los medios-, Baldwin se volcó a sus redes sociales para asegurar que se encuentra bien y explicar lo sucedido. Durante su descargo, contó que el auto que chocó contra un árbol en realidad es el de su esposa Hilaria Baldwin y que lo que sucedió en realidad fue que apareció en su camino un enorme camión de basura.

“Esta mañana tuve un accidente de coche”, arrancó. “Estoy bien”, agregó de inmediato. Luego dijo que un camión de basura “del tamaño de una ballena” lo atravesó mientras conducía por un vecindario de East Hampton. “Para no atropellarlo choqué contra un árbol enorme y aplasté el coche de mi esposa. Aplasté el coche de mi esposa; me siento mal por eso”, continuó. “Está todo bien, y yo estoy bien, y mi hermano está bien. El coche de mi mujer está destrozado. ¡Qué árbol tan grande!”, completó.

Además de compartir su gratitud con el Departamento de Policía de East Hampton, Baldwin señaló que sus planes inmediatos son dejar Nueva York para reunirse en Los Angeles con Hilaria y sus hijos Carmen , de 11 años, Rafael , de 10, Leonardo , de 8, Romeo , de 7, Eduardo , de 4, María Lucía , de 4, e Ilaria , de 2. “Hilaria, te quiero más que a nada y estoy muy orgulloso de ti”, confesó con la mirada en la cámara.

Lejos de quedarse callada, la instructora de yoga -recientemente eliminada del reality estadounidense Bailando con las estrellas- también acudió a Instagram para hablar del incidente. “Nadie ha resultado herido y eso es lo más importante”, comentó, y agradeció a sus seguidores el interés.

Stephen Baldwin también buscó llevar tranquilidad a su público a través de su representante. “Se encuentra bien y agradece que nadie haya resultado herido”, declaró a E! News en un comunicado. “Agradece la preocupación y puede confirmar que él y Alec se encuentran sanos y salvos”, sumó.

De la tragedia de Rust al diagnóstico de estrés postraumático

Hilaria Baldwin contiene a Alec Baldwin durante el juicio por la muerte de Halyna Hutchins durante la filmación de Rust Ramsay de Give - Pool AFP

En febrero de este año, Baldwin contó que fue diagnosticado con estrés postraumático. Fue el propio actor, a través del reality show The Baldwins, quien habló de la carga psicológica que lleva desde la tragedia que protagonizó en el set de la película Rust, donde murió la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El episodio piloto, de hecho, se remonta a los días previos al juicio que enfrentó Baldwin en 2024 por homicidio involuntario, antes de que los cargos fueran desestimados. “Estamos pasando por algunas cosas estresantes y tratamos de seguir adelante con la familia”, dijo Hilaria en ese episodio, al notar el efecto que las circunstancias tuvieron en sus hijos. “Descubrieron hechos desafortunados”, afirmó.

“Alec fue diagnosticado con síndrome de estrés postraumático y en sus momentos más oscuros dijo: ‘Si ocurrió un accidente... ¿Por qué tuvo que pasar ahí? ¿Por qué tuve que ser yo?’”, añadió y destacó que los amigos de su esposo “vieron cómo decaía su salud mental”.