Holly Marie Combs reveló el verdadero motivo por el que decidió abandonar la actuación: “A veces lo echo de menos”

Después de haberse convertido en una estrella a nivel mundial gracias a su participación en la serie Charmed, sus seguidores creyeron que su carrera iba a seguir deparándole éxitos y que iba a poder darse el lujo de elegir entre propuestas excelentes. Sin embargo, nada de eso ocurrió: el rostro de Holly Marie Combs dejó de pronto de aparecer en series y en películas.

Combs junto a sus compañeras de Charmed, Alyssa Milano y Shannen Doherty

No fue una decisión tomada de un día para el otro. Combs se corrió de las cámaras de a poco, casi sin darse cuenta, hasta que un día prestó atención a las propuestas que le llegaban y entendió que ya no había ahí nada que la sedujera. Lo que en un primer momento pareció un retiro terminó siendo, en sus propias palabras, apenas la consecuencia lógica de un mercado que se achica con la edad y de guiones que, con los años, se volvieron menos interesantes.

Combs lo explicó sin vueltas en el episodio del martes de su podcast House of Halliwell, el espacio que conduce junto a su excompañera de reparto en Charmed, Alyssa Milano. “Las cosas que recibía y que llegaban a mi escritorio no eran nada que me hiciera pensar: ‘Dios mío, esto es realmente genial. Tengo que hacer esto’”, relató. Y fue más específica sobre el fenómeno que atraviesan las actrices que llegan a la mediana edad en la industria: “Estando en ese rango de edad de 40 a 50 años, el mercado laboral se reduce cada vez más. Y siento que los papeles se vuelven un poco menos interesantes”.

Su retiro, sin embargo, no fue solo una cuestión de ofertas flojas. Combs, de 52 años, también decidió correrse del set para poner el foco en sus tres hijos —Finley, de 22; Riley, de 19, y Kelley, de 17—, que tiene con su exmarido David Donoho. El momento bisagra llegó, como para tantas familias, en 2020: “Durante la pandemia, teníamos tres adolescentes. Bueno, en realidad eran tres adolescentes y un preadolescente en casa, y era un caos total”. Ese caos terminó de inclinar la balanza hacia una vida lejos de los rodajes, al menos por un tiempo.

Hoy Combs reparte su tiempo entre el podcast y lo que ella misma describe como “otros 15 negocios”, y asegura sentirse en paz con la decisión que tomó. Pero eso no significa que no haya una parte de ella que todavía extrañe pararse frente a una cámara. “A veces lo echo de menos”, admitió. Lo que describió después fue menos sobre la actuación en sí que sobre un estado mental particular: “Eso es el escapismo. Nos permite evadirnos en un personaje diferente, con situaciones distintas a las de nuestra propia vida. Y hay algo en estar en ese momento que resulta bastante pacífico, incluso si estás haciendo algo muy dramático”.

Consultada sobre si alguna vez consideraría regresar, fue clara: pidió que se lo volvieran a preguntar una vez que su hijo menor termine el secundario, porque recién ahí, dijo, “tendrá mucho más tiempo libre”.

La carrera de Combs arrancó mucho antes de que el público la conociera como Piper Halliwell. Empezó como actriz infantil y consiguió su carné del Sindicato de Actores a los 14 años, tras aparecer en varias películas. Su primer papel de peso llegó con Kimberly Brock en el drama de CBS Picket Fences, que se emitió entre 1992 y 1996, pero fue Charmed lo que la convirtió en un nombre familiar para toda una generación.

La serie, que narraba la historia de tres hermanas —Prue (Shannen Doherty), Piper (Combs) y Phoebe (Alyssa Milano)— que descubren ser poderosas brujas al regresar a la casa ancestral de su familia en San Francisco, se emitió durante ocho temporadas, entre 1998 y 2006. El personaje de Combs ganó un peso que nadie había previsto tras la salida de Doherty al final de la tercera temporada: Piper pasó de ser la hermana del medio a la mayor, y Combs se convirtió en una de las figuras centrales de la trama durante las cinco temporadas restantes. Desde la quinta, además, sumó el rol de productora, un lugar detrás de cámaras que terminaría de consolidar su peso dentro del proyecto.

Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs, protagonistas de las tres primeras temporadas de Charmed Getty Images

Terminado Charmed, Combs encontró un papel recurrente en Pretty Little Liars, donde entre 2010 y 2017 interpretó a Ella Montgomery, la madre de Aria Montgomery (Lucy Hale), y se ganó a una nueva generación de espectadores que ni siquiera había nacido cuando arrancó su carrera. Su última aparición actoral fue en 2019, en un episodio de Grey’s Anatomy titulado “Reunited”, donde dio vida a Heidi Peterson junto a, otra vez, su vieja compañera de Charmed, Alyssa Milano.